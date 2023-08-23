Bật mí 4 loại gạo giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm cân cực tốt

Dinh dưỡng 23/08/2023 07:52

Những loại gạo dưới đây giúp ngăn ngừa cân nặng tăng mạnh, làm bạn no lâu hơn và công cuộc giảm cân cũng hiệu quả hơn.

Gạo lứt

Nhiều người nói về việc gạo lứt tốt cho sức khỏe hơn gạo trắng bởi gạo lứt mang một lượng chất dinh dưỡng đáng kể, chủ yếu là vì nó là gạo nguyên hạt.

Gạo lứt chứa nhiều chất xơ, vitamin B, kẽm và magiê. Chất xơ có lợi cho việc giảm cân vì nó giúp ổn định lượng đường trong máu và có thể giúp bạn no lâu. Gạo lứt cũng có thể giúp cải thiện tiêu hóa cũng như cung cấp vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột của bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Gạo đen

Ngoài các loại gạo đã kể trên thì gạo đen cũng là một trong những loại gạo giúp giảm cân rất hiệu quả. Với một hàm lượng protein tương đối cao (khoảng 10g/cốc gạo đã nấu) và nhiều chất xơ, gạo đen sẽ giúp kiểm soát cơn thèm ăn của bạn, từ đó hạn chế nguồn năng lượng không lành mạnh bị nạp vào.

Đặc biệt, theo phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ Nguyễn Thị Bay thuộc bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, gạo đen có chứa một hàm lượng rất cao chất chống oxy hóa được sản sinh từ sắc tố anthocyanin, từ đó giúp hạn chế đau tim, đột quỵ, bệnh thiếu máu, ung thư và các bệnh về thị lực,…

Bật mí 4 loại gạo giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm cân cực tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gạo hoang dã

Đây là loại gạo khá mới lạ với người Việt, nhưng lại khá phổ biến ở các nước châu Mỹ và châu Âu. Gạo hoang dã được thu hoạch trên các đồng cỏ hoang dã ngập nước, gần những dòng suối nông và hồ nhỏ ở Bắc Mỹ. Loại gạo này giàu vitamin E và C, rất phù hợp để phụ nữ chăm sóc làn da.

Theo Đại học Oxford (Mỹ), loại gạo này được công nhận là một loại ngũ cốc nguyên hạt hệt như gạo lứt. Chúng chứa đầy đủ vitamin và chất xơ, chất chống oxy hóa có tác dụng tốt với sức khỏe. Chưa kể gạo hoang dã còn ít calo và carbs, ít chất béo nên cực kỳ phù hợp với người ăn kiêng.

Bật mí 4 loại gạo giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm cân cực tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gạo đỏ

Gạo đỏ được coi là một loại ngũ cốc nguyên hạt. Đây là một trong những loại gạo lành mạnh nhất mà bạn có thể ăn, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng giảm cân. 

Nó chứa đầy chất xơ và protein, đồng thời chứa các chất chống oxy hóa hữu ích có thể giúp cơ thể bạn chống lại các gốc tự do.

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