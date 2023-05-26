7 siêu thực phẩm giàu vitamin C bán đầy chợ Việt, được chuyên gia khuyên nên 'chốt đơn' hằng ngày

Vitamin C rất hữu ích cho việc phục hồi mệt mỏi và làm đẹp da, lý tưởng nhất là được tiêu thụ qua thực phẩm hơn là thuốc bổ sung. Lượng vitamin C được khuyến nghị khác nhau giữa các quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị nên dùng 45mg mỗi ngày hoặc 300mg mỗi tuần. Cùng khám phá 7 loại thực phẩm giàu vitamin C được chuyên gia khuyên dùng dưới đây.

Cam là loại trái cây đầu tiên mọi người nghĩ đến khi nói đến vitamin C. Nếu đi đến siêu thị, có thể thấy rất nhiều cam tươi và dày chất đống, giá thành lại phải chăng. Một quả cam chua ngọt chứa 70mg vitamin C.

Nếu đang đói hoặc bỏ bữa sáng, sẽ rất hiệu quả nếu tập thói sinh uống sinh tố cà chua. Một cốc nước ép cà chua cung cấp 174mg vitamin C. Thêm vào đó, nên hạn chế thêm đường tạo vị ngọt để tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

3. Ớt chuông

Ớt chuông chứa ít calo và nhiều chất dinh dưỡng, đồng thời cũng rất giàu vitamin. Một chén ớt chuông xanh chứa 120mg vitamin C và một chén ớt chuông đỏ chứa 190mg. Trong bữa ăn, ăn các món ăn kèm ớt chuông, cũng rất hiệu quả để bổ sung vitamin C.

Ảnh minh họa: Internet

4. Bưởi

Ngày càng có nhiều quán cà phê thêm nước ép bưởi vào thực đơn. Sau khi ăn trưa, uống nước ép bưởi thay cho nước đá có tác dụng bổ sung vitamin. Một quả bưởi cỡ trung bình chứa 88mg vitamin C.

Ảnh minh họa: Internet

5. Xoài

Xoài, một loại trái cây nhiệt đới có thể mua phổ biến ở các siêu thị, rất giàu các loại vitamin. Một trái xoài ngọt mềm dễ ăn kể cả với trẻ nhỏ hay người lớn tuổi, chứa 75mg vitamin C.

Ảnh minh họa: Internet

6. Bông cải xanh

Một chén bông cải xanh chứa 81mg vitamin C. Có thể luộc và ăn như một món ăn phụ trong mỗi bữa ăn. Nếu bạn là người ăn chay, bông cải xanh là kho tàng dinh dưỡng không thể bỏ qua.