6 nhóm thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa, nên ăn thường xuyên để có được làn da khỏe mạnh, cải thiện tuổi thọ và tăng cường chức năng nhận thức

Các loại rau có màu xanh đậm chứa nhiều vitamin A và C, khoáng chất, chất xơ, nitrat và hoạt chất sinh học, giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Các loại rau lá xanh có chất phytochemical như chất diệp lục giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do gây lão hóa - và loại rau có màu xanh càng đậm thì càng chứa nhiều chất diệp lục.

Ví dụ về các loại rau có màu xanh đậm bao gồm cải xoong, cải chíp và củ cải đường. Cải xoong rất giàu vitamin A và C giúp trung hòa các gốc tự do, khiến các đường nhăn và nếp nhăn biến mất. Bông cải xanh chứa nhiều vitamin C, K và chất chống oxy hóa, đồng thời loại rau này hỗ trợ sản xuất collagen, giúp làn da của bạn khỏe mạnh và đàn hồi.

Rau cũng có chất chống oxy hóa gọi là lutein, cung cấp độ ẩm và độ đàn hồi để bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Vitamin A có trong rau giúp làm cho mô bảo vệ da khỏe hơn trong khi vitamin C giúp cung cấp collagen.

Rau bina chứa nhiều vitamin A, C, E và K cũng như chất chống oxy hóa. Vitamin A cung cấp cho bạn mái tóc chắc khỏe để có vẻ ngoài trẻ trung và vitamin K làm giảm viêm trong tế bào. Màu cam rực rỡ của khoai lang đến từ beta-carotene - chất chống oxy hóa được chuyển đổi thành vitamin A - giúp trẻ hóa độ đàn hồi của da và tái tạo tế bào da.

Ớt chuông đỏ có hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen. Đặc tính chống viêm của ớt cũng hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương trên da do ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm.

2. Dầu thực vật

Ảnh minh họa: Internet

Dầu thực vật có chứa axit béo, chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa. Dầu dừa ngăn ngừa các đốm đồi mồi và dầu ô liu nguyên chất đặc biệt có chứa squalene giúp tăng cường độ ẩm cho da.

Dầu ô liu giúp da giữ nước đồng thời cải thiện độ đàn hồi giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Loại dầu này rất giàu chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do hỗ trợ lão hóa sớm. Cả dầu ô liu và dầu bơ đều giúp giảm bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Bơ giúp loại bỏ các tế bào da chết để có vẻ ngoài sáng mịn nhờ vitamin A. Theo Healthline, loại trái cây này có hàm lượng carotenoid giúp ngăn chặn độc tố và tác hại từ ánh nắng mặt trời, đồng thời bảo vệ làn da chống lại bệnh ung thư da. Những người mong muốn da đẹp cũng có thể ngăn ngừa nếp nhăn và giảm mẩn đỏ bằng cách tạo ra mặt nạ dưỡng ẩm từ bơ.

3. Cây họ đậu

Ảnh minh họa: Internet

Các loại cây họ đậu chứa chất xơ, protein, khoáng chất, carbohydrate phức tạp, vitamin B và giúp hỗ trợ chức năng nhận thức. Đậu nói chung cũng chứa anthocyanin và isoflavone giúp chống lão hóa sớm do tia cực tím và viêm nhiễm.

Ví dụ đậu lăng và đậu xanh giúp thúc đẩy sản xuất collagen mang lại làn da khỏe mạnh và sáng mịn. Đậu đen chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào.

4. Các loại hạt

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt cung cấp protein, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất béo không bão hòa. Hạnh nhân có vitamin E giúp bảo vệ da khỏi tia UV, sửa chữa các mô và giúp da giữ nước đồng thời ngăn ngừa nếp nhăn. Quả óc chó có axit béo omega-3 giúp củng cố màng tế bào da và bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Quả hạch Brazil không chỉ có axit béo omega-3 mà còn có selen, giúp tăng độ đàn hồi của da.

Các loại hạt nói chung giúp giảm sự suy giảm nhận thức và mất mô cơ do lão hóa. Hạt lựu đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một dạng thuốc tự nhiên. Hạt lựu chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương từ các gốc tự do.

5. Thực phẩm lên men

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm lên men được tạo ra thông qua sự phát triển của vi sinh vật được kiểm soát. Thực phẩm lên men có khả năng chống lão hóa, chống tăng huyết áp, chống viêm, chống tiểu đường, chống ung thư và chống dị ứng.

Ví dụ thực phẩm lên men thường được mọi người biết đến nhiều như sữa chua, rượu vang, miso, bánh mì, kim chi, dưa cải. Súp miso có nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Vitamin B, C và D giúp tăng cường độ săn chắc của da, trong khi men vi sinh phục hồi độ đàn hồi cho da.

6. Trái cây

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, trái cây còn chứa một loại enzyme gọi là papain có tác dụng chống viêm giúp chống lão hóa. Ăn trái cây cũng giúp cơ thể bạn loại bỏ các tế bào da chết.

Đu đủ là một siêu thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin A, C, K và E. Quả việt quất chứa nhiều vitamin A và C. Việt quất cũng có một chất chống oxy hóa cụ thể gọi là anthocyanin, giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, căng thẳng và tổn thương do ô nhiễm bằng cách kiểm soát phản ứng viêm của cơ thể, ngăn ngừa mất collagen.