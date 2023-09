3 món Thái ngon đổi vị cho bữa tối

- Tôm bóc vỏ, tách chỉ đen, chừa đuôi cho đẹp. Nghêu ngâm với ớt cho sạch cát. Cá bống mú file cắt miếng vừa ăn. Mực làm sạch thái miếng vừa ăn.

- Vài nhánh xả lớn (đập dập,

cắt khúc)

- 1 miếng riềng thái mòng

- Tỏi đập dập

- Rau ngò

- Vài lá chanh karit hoặc lá chanh VIệt Nam

- Cà chua bổ miếng cau

- Gia vị nấu tomyum của Thái

- Nước mắm

- 2 quả chanh

- Ớt

Cách làm

- Cho một chút dầu ăn vào chảo, phi tỏi cho thơm, bỏ cà chua vào xào nhẹ tay để cà chua không nát, khi dọn ra cà chua còn nguyên miếng đẹp.

- Lấy nước dùng gà đun sôi, cho sả, riềng, cà chua đã xào vào nôi, đun vài phút để các gia vị thấm ra nước. Cho 2 muỗng gia vị canh tomyum vào, nêm thêm nước mắm, chút đường, lá chanh, ớt tươi, nước cốt chanh cho canh có đủ vị chua cay mặn ngọt.

- Khi nào gần ăn đun sôi nước canh, cho tôm, mực, nghêu, cá vào đun vừa chín tới, không đun kỹ, múc ra tô, rắc ngò lên trên và thưởng thức.

Với cùng công thức trên, bạn có thể làm món lẩu Thái với nước dùng làm tương tự. Rau nhúng, tôm mực nghêu cá để riêng để thực khách nhúng tùy nhu cầu. Canh tomyum hoặc lẩu tomyum dùng với cơm hoặc bún đều ngon.

2. Gỏi xoài Thái Lan

Gỏi xoài Thái Lan là một món khai vị rất đặc trưng của những bữa tiệc ẩm thực Thái. Gỏi xoài Thái làm từ các nguyên liệu không hề đắt tiền nhưng có hương vị thơm ngon đặc trưng rất kích thích vị giác cho các món ăn sau. Gỏi xoài Thái Lan cũng khá dễ làm nhưng đòi hỏi bạn phải có khả năng nêm nếm sao cho vừa miệng.

Nguyên liệu:

- Xoài xanh sống

- 1-2 quả đậu đũa

- Đậu phộng rang

- Tỏi

- Ớt hiểm (nhiều ít tùy sở thích ăn cay)

- Chanh

- Tôm khô

- Cá khô, khô bò hoặc khô mực tùy sở thích

- Rau răm

Cách làm:

- Xoài xanh xắt sợi nhỏ

- Đậu đũa cắt ngắn chừng 2cm trụng qua với nước sôi

Làm nước trộn gỏi

- Ớt bỏ hột, băm nhỏ. Tỏi đập dập, băm nhỏ. Chanh vắt lấy nước. Hòa tan đường, nước cốt chanh, hạt nêm, nước mắm, ớt hiểm và tỏi bằm vào trộn chung. Cho đường vào hỗn hợp cho tới khi nước gỏi độ sánh đặc, nêm nếm cho vừa ăn.

- Cho xoài, đậu đũa, đậu phộng rang, tỏi và ớt hiểm vào cối, giã nhẹ cho mềm.

- Trộn đều với hỗn hợp nước gỏi

- Rắc rau răm, đậu phộng và thưởng thức.

3. Cá sôt chua ngọt kiểu Thái

Cá rán sốt me chua ngọt kiểu Thái là một món ăn khá đơn giản nhưng đưa cơm. Cá được chiên giòn, thấm nước sốt me chua ngọt có vị thơm của xả, hành và vị cay của ớt. Đây là một món ăn đơn giản và bỗ dưỡng phù hợp với mọi lứa tuổi. Bạn chỉ cần tiết giảm độ cay nếu nhà có em bé.

Nguyên liệu

- 1 con cá to (bạn có thể chọn cá diêu hồng, tai tượng để ít tanh, béo và ít xương dăm)

- 1 gói me

- Nước mắm

- Đường

- Xả, hành khô, hành lá, ớt, rau mùi để trang trí.

Cách làm nước sốt

Với loại nước sốt này, bạn có thể dùng để chế biến nhiều món như cá, sườn, cua đều rất ngon

Đầu tiên, ngâm me khô vào nước nóng khoang 40p. Chờ me tan, bóp me đều rồi lọc nước, thêm 200ml nước để lọc cho hết bột me và không lãng phí. Đun hỗn hợp nước me lên bếp, bỏ đường và nước mắm vào đun, có thể cho thêm hạt nêm tùy thích. Đun sôi đến khi hỗn hợp hơi sánh lại, tắt bếp để nguội cho vào lọ cất đi dùng dần.

- Cá rửa sạch chiên giòn. Xả, ớt, hành khô, hành lá cắt nhỏ. Lấy khoảng 5 thìa hỗn hợp nước me cho vào 1 nồi nhỏ, đun nóng rồi cho xả ớt, hành vào nấu khoảng 1-2 phút rồi đổ đều lên đĩa cá. Cá giòn, thấm nước sốt chua, cay, mặnm ngọt là đạt tiêu chuẩn.