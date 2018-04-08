Với cách chữa bệnh đơn giản này, quý ông sẽ sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh xuất tinh muộn

Chuyện vợ chồng 08/04/2018 15:02

Xuất tinh muộn là hiện tượng thường gặp và gây ra nhiều phiền toái cho các chàng trong lúc quan hệ. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng vì bạn hoàn toàn có thể chữa được căn bệnh này nếu nắm rõ những kiến thức dưới đây.

"Chinh chiến" đã mệt đến bơ phờ nhưng "súng" vẫn không khai hỏa, đây là dấu hiệu của bệnh xuất tinh muộn khiến nhiều nam giới gặp không ít phiền toái.

Xuất tinh muộn được coi là một loại rối loạn tình dục và có nhiều dạng khác nhau. Các chuyên gia cho rằng, hiện tượng này xảy ra là do ức chế đạt đến khoái cảm khiến nam giới không thể xuất tinh.

Ngoài ra, việc xác định thời gian bao lâu được coi là "nhả đạn" muộn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: tuổi tác, cơ địa, tình trạng sức khỏe...

Với cách chữa bệnh đơn giản này, quý ông sẽ sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh xuất tinh muộn - Ảnh 1
Xuất tinh muộn là nỗi ám ánh của nhiều quý ông - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, những người đàn ông bị bệnh xuất tinh muộn thường có 3 biểu hiện phổ biến sau:

- Thời gian "yêu" kéo dài trên 30 phút hoặc phải sau một thời gian dài kích thích liên tục mới xuất tinh được.

- Người đàn ông khó đạt được cực khoái và không thể xuất tinh khi quan hệ tình dục nhưng khi kích thích "súng" bằng miệng hay tay lại có thể "nhả đạn".

- Một số người chỉ có thể xuất tinh khi thủ dâm.

Với cách chữa bệnh đơn giản này, quý ông sẽ sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh xuất tinh muộn - Ảnh 2
'Súng' khai hỏa muộn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng đấng mày râu nào đủ bản lĩnh để thừa nhận mình có trục trặc về sinh lý. Do đó thay vì chia sẻ, các chàng lại giấu giếm và tự tìm cách điều trị. Việc tự ý chữa trị căn bệnh này có thể khiến "súng" của các quý ông vĩnh viễn chẳng thể "khai hỏa" được.

Chính vì thể, để đảm bảo sức khỏe, các quý ông nên biết những cách chữa bệnh xuất tinh muộn dưới đây.

Cách chữa bệnh xuất tinh muộn an toàn và hiệu quả

Nguyên nhân gây bệnh

Muốn chữa tận gốc xuất tinh muộn các quý ông cần phải xác định được nguyên nhân gây ra bệnh. Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ bị xuất tinh muộn nhưng theo các chuyên gia có một số nguyên nhân thường gặp sau đây:

- Tuổi già - đối với đàn ông lớn tuổi, xuất tinh muộn là điều bình thường.

- Các điều kiện tâm lý như trầm cảm hoặc lo âu.

- Tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hay tim mạch...

- Các vấn đề về quan hệ, chẳng hạn như giao tiếp kém với đối tác.

- Lạm dụng rượu, đặc biệt nếu bạn là một người nghiện rượu nặng trong thời gian dài.

Điều trị xuất tinh muộn

Nam giới bị xuất tinh chậm có thể được điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa như kích thích dương vật, xoa bóp tuyến tiền liệt, sử dụng máy phát sóng xung động kích thích túi tinh…

Trong trường hợp "nhả đạn" muộn do tâm lý, các bác sĩ sẽ tiến hành điều trị bằng liệu pháp tâm lý để giải tỏa căng thẳng, lo âu giúp nam giới cải thiện khả năng xuất tinh.

Bên cạnh những phương pháp điều trị do bác sĩ đưa ra, các quý ông đồng thời phải kết hợp với lối sống khoa học để bệnh không có cơ hội quay lại lần nữa.

Với cách chữa bệnh đơn giản này, quý ông sẽ sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh xuất tinh muộn - Ảnh 3
Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và rèn luyện thân thể thường xuyên là cách chữa xuất tinh muộn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh xuất tinh muộn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt vợ chồng mà còn khiến nam giới hoang mang, lo lắng, dễ bị vô sinh hiếm muộn. Do vậy các quý ông nên tìm gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và chữa bệnh xuất tinh muộn đúng cách ngay khi phát hiện ra các triệu chứng đầu tiên.

Chúc bạn chóng hết bệnh!

Những điều cần biết về xuất tinh ngược dòng

Những điều cần biết về xuất tinh ngược dòng

Thông thường, khi nam giới xuất tinh, tinh dịch sẽ được phóng thích ra từ “cậu bé”. Tuy nhiên, xuất tinh ngược dòng khiến tinh dịch trào ngược lại vào bàng quang.

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Từ khóa:   bệnh nam khoa xuất tinh muộn

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