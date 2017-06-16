Tiết lộ những lí do chàng từ chối 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 16/06/2017 16:29

Phụ nữ thường suy nghĩ đàn ông luôn trong tâm thế sẵn sàng "yêu". Nhưng trong thực tế, có nhiều trường hợp các chàng sẽ nhất mực từ chối quan hệ với đối tác với nhiều lý do, trong đó có những lý do thậm chí bạn không hề ngờ tới.

Các nàng đừng vội giận dỗi hay suy nghĩ ghen tuông khi bị các chàng từ chối quan hệ vì có thể người ấy của bạn đang gặp những vấn đề khó nói.

Thay vì vậy, các nàng hãy tìm hiểu những nguyên nhân sau đây để cùng chàng có một "cuộc yêu" hoàn hảo.

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Có nhiều lý do khiến chàng từ chối "yêu" mà các nàng nên biết để cảm thông - Ảnh: Internet

Bị stress về chuyện con cái

Không chỉ có phụ nữ mới gặp những vấn đề căng thẳng về vấn đề con cái mà đàn ông cũng thế. Theo các chuyên gia tâm lý, việc phòng ngủ của các đôi vợ chồng đầy đồ chơi, ảnh, quần áo của con cái sẽ tạo khiến các chàng cảm thấy phòng ngủ không còn là nơi riêng tư và mất đi hứng thú "yêu".

Xem nhiều phim "nóng"

Tiến sĩ Les Parrott, chuyên gia tâm lý tại Seattle (Mỹ) cho biết đàn ông khi nghiện phim "nóng" có thể giảm ham muốn tình dục và gây rối loạn cương dương. Ngoài ra, nam giới xem quá nhiều phim "người lớn" cũng làm tăng nguy cơ rạn nứt hôn nhân.

Ít được đối tác ôm, hôn

Những cử chỉ ôm, hôn của người phụ nữ sẽ giúp kích thích ham muốn ở đàn ông. Theo các chuyên gia sức khỏe sinh sản, việc mất ham muốn về "chuyện yêu" thường ít do nguyên nhân bệnh lý mà phần lớn là liên quan đến người phụ nữ của họ.

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Phụ nữ ít thể hiện tình cảm bằng hành động khiến đàn ông mất hứng "yêu" - Ảnh: Internet

Các nàng hãy bất ngờ ôm, hôn hoặc có những hành động âu yếm người ấy, điều này sẽ làm các chàng thêm hạnh phúc và khơi gợi lại hứng thú "yêu".

Mãn dục ở nam giới

Mãn dục ở đàn ông cũng giống như hiện tượng mãn kinh ở phụ nữ. Bác sĩ Jeanne O’Connell, giám đốc y khoa và đồng sáng lập viện thẩm mỹ Y khoa Sylvana ở Frederick, Maryland (Mỹ) cho biết, nam giới khi có tuổi họ sẽ giảm ham muốn trong chuyện phòng the.

"Chuyện ấy" đi vào lối mòn

Các cặp vợ chồng chung sống lâu năm thường không còn hứng thú với những "cuộc vui". Nguyên nhân là do cả hai đã quá quen thuộc với kỹ năng "giường chiếu" của đối phương, không còn gì mới mẻ.

Nếu các nàng là người ít khi thay đổi khi "yêu" và bị chàng từ chối, thì bạn nên nhanh chóng thay đổi và học hỏi những kinh nghiệm phòng the mới mẻ. Các đôi vợ chồng có thể thỉnh thoảng trốn con cái, đưa nhau ra ngoài hẹn hò, nghỉ đêm tại một nơi mới lạ để thay đổi không khí cũng như nghiên cứu các tư thế mới thú vị hơn.

Áp lực vì là "trụ cột" gia đình

Đàn ông với áp lực về tài chính, khiến họ làm việc cật lực và không còn tâm trí để dành cho "chuyện ấy". Phụ nữ sẽ cảm thấy tủi thân khi đối tác liên tục nghe điện thoại, thậm chí mang cả máy tính lên giường để làm việc.

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"Cơm áo gạo tiền" là một áp lực lớn khiến cho các ông chồng từ chối quan hệ với vợ - Ảnh: Internet

Trong những trường hợp này, các nàng nên nhẹ nhàng khuyên chàng nên gác lại công việc và nghỉ ngơi cùng bạn. 

Giảm testosterone

Theo tiến sĩ Abraham Morgentaler, công tác tại Trường Y khoa Harvard đồng thời là nhà tiết niệu học ở Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess, Boston (Mỹ), ngoài giảm ham muốn, các triệu chứng của testosterone thấp bao gồm: giảm sinh lực, ít hứng thú, mệt mỏi và thậm chí gây rối loạn cương dương. 

Ngoài ra, bác sĩ Morgentaler cho biết thêm có tới 97% nam giới có testosterone thấp làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục của họ. Tuy nhiên, những vấn đề này có thể được điều trị dễ dàng.

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