Tá hỏa trước những nguyên nhân khiến 'cậu bé' ngày càng nhỏ đi

Chuyện vợ chồng 07/06/2017 15:55

"Cậu nhỏ" dài ngắn, to nhỏ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn bị ảnh hưởng bởi những thói quen sinh hoạt không tốt của các đấng mày râu.

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Sexual Medicine, chiều dài trung bình của dương vật khi cương "đạt chuẩn" khoảng 14 cm. Riêng với đàn ông Việt Nam, con số này vào khoảng 12,82 cm.

Một số tài liệu khác cho biết thêm, khi cương cứng, "cậu bé" ở một số nam giới trưởng thành trong quá trình "yêu" có thể tăng thêm khoảng 6 cm. Cũng theo tài liệu nghiên cứu này, nếu "cậu bé" khi cương cứng có kích thước dưới 8 cm thì được gọi là nhỏ.

Có nhiều nam giới chia sẻ, trước đây "cậu bé" có kích thước bình thường nhưng sau một thời gian nó bắt đầu nhỏ và ngắn lại. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã phát hiện ra một số nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kích cỡ của "cậu bé" mà các ông không hề biết.

Tá hỏa trước những nguyên nhân khiến 'cậu bé' ngày càng nhỏ đi - Ảnh 1
"Cậu bé" ngày càng nhỏ sẽ khiến nam giới không còn ham muốn trong "chuyện ấy" - Ảnh: Internet

Stress

Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể sản xuất ra nhiều hoóc-môn gây hại là adrenalin. Đây là loại hoóc-môn khiến cơ trong các thể hang và cơ trơn bao quanh mạch máu trong "cậu bé" bị co thắt thường xuyên. Sự co thắt dai dẳng này làm giảm lượng máu lưu thông tại đây và dẫn đến "cậu nhỏ" bị teo lại.

Béo phì

Theo nghiên cứu của chuyên gia Ấn Độ, chứng béo phì khiến cho bộ phận sinh dục ngoài bị lớp mỡ dày bao phủ, làm "cậu nhỏ" ngắn đi đáng kể. Ngoài ra, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh thì nam giới cứ thừa 5kg cân nặng theo tiêu chuẩn trung bình thì dương vật sẽ bị ngắn lại khoảng 1cm.

Do đó, các chàng trai nên xây dựng cho bản thân một chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý và khoa học để phòng ngừa tình trạng teo "của quý" do béo phì.

Nghiện thủ dâm

Sự ma sát khi thủ dâm sẽ khiến cho các cơ vòng, cơ trơn và tế bào bên trong "cậu bé" bị chai hóa, thậm chí là xơ vữa. Lâu dần, chúng bị mất tính đàn hồi và và kết quả là "cậu nhỏ" bị teo lại. 

Hút thuốc quá nhiều

Một nhóm nghiên cứu của Học viện y học thuộc ĐH Boston (Mỹ) đã đưa ra kết quả những nam giới thường xuyên hút thuốc lá có "của quý" ngắn hơn so với người thường khoảng 1,3cm.

Tá hỏa trước những nguyên nhân khiến 'cậu bé' ngày càng nhỏ đi - Ảnh 2
Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi mà còn khiến "của quý" ngày càng ngắn - Ảnh: Internet

Các chuyên gia giải thích, việc hút thuốc trong thời gian dài khiến cho đường kính các mạch máu bị thu nhỏ và những động mạch ở "cậu bé" cũng không ngoại lệ. Các mạch máu bị thu hẹp khiến cho lượng máu lưu thông ở đây giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến độ dài khi hoạt động của "súng ống".

Lười "chuyện ấy"

Bác sĩ Tobias Kohler, phó giáo sư chuyên nghiên cứu về tiết niệu tại trường Đại học Southern Illinois (Mỹ) cho biết, những người đàn ông lười quan hệ hoặc không thể "đứng thẳng" sẽ làm các mô ở "cậu bé" mất đi độ đàn hồi và co lại, khiến nó giảm đi 1 -  2cm.

Suy giảm hoóc-môn sinh dục nam

Theo Pierre Bondil, chuyên gia nam khoa người Pháp, hiện tượng "của quý" ngày càng nhỏ là dấu hiệu ban đầu của sự suy giảm hoóc-môn nam giới. Lượng testosterone giảm dần làm các tế bào tinh hoàn bắt đầu thoái hóa, giảm ham muốn và khiến "cậu bé" ngày càng nhỏ đi.

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