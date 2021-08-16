Sờ vào 3 điểm ‘tình thú’ này trên cơ thể đàn ông, vợ khiến chồng mê đắm không rời

Đây là 3 điểm “tình thú” trên cơ thể đàn ông mà chỉ cần vợ cảm qua thì anh ấy lập tức “đổ gục”.

Giữ chồng say mê vợ trên giường cũng là một nghệ thuật mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên biết qua. Có thể chinh phục được đàn ông khi ở trên giường thì dù anh ấy đi đến đâu cũng không thể quên được vợ.

Khi vợ xác định được đâu là bộ phận cơ thể khiến chồng tự hào, sau đó chạm vào nơi đó thì chính là ám hiệu vợ biết những điểm mạnh của chồng, vợ thấy bị thu hút. Đàn ông khi tiếp nhận ám hiệu này sẽ càng thể hiện sức mạnh nam chính của mình, chinh phục vợ.

Khi ở trên giường, đàn ông luôn muốn thể hiện hết những ưu điểm nam tính của mình với đối phương. Trên người đàn ông luôn có những bộ phận khiến họ tự hào, luôn muốn “khoe” với phụ nữ. Chẳng hạn như, cơ hàm (với kiểu đàn ông có khuôn mặt chữ điền), yết hầu, cơ đùi, múi bụng, ngực…

Khi được chạm đúng chỗ, đàn ông sẽ thấy hứng thú, tự hào và không ngừng thể hiện bản lĩnh nam tính. Trong cuộc yêu, khi cả hai cùng lúc thể hiện hết những gì mình có thì sẽ càng gần gũi và đê mê hơn. Thêm vào đó, khi chạm vào cơ thể của chồng thì vợ nên kèm theo những câu tán thưởng, khen ngợ.

Những nơi có dấu tích nam tính

Khi vợ chạm vào những vết tích này, đàn ông sẽ cảm thấy được sự thấu hiểu của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trên cơ thể của đàn ông có những dấu tích của thời gian, của việc tập luyện, làm việc hằng ngày để lại. Chẳng hạn như một vết sẹo để sau một tai nạn khó quên, một vết chai trên tay lưu giữ năm tháng làm việc vất vả. Tất cả những dấu vết đó đều ghi dấu trong ký ức của đàn ông.

Khi vợ chạm vào những vết tích này, đàn ông sẽ cảm thấy được sự thấu hiểu của vợ. Đó còn là cách để vợ gợi nhớ cho chồng về những ký ức cùng nhau, những năm tháng cả hai sát cánh bên nhau. Trong khi gần gũi, việc gợi những cảm xúc từ quá khứ sẽ giúp chồng càng thêm dồi dào cảm xúc với vợ.

Khi chạm vào những vết tích trên người chồng, vợ cũng đừng quên thêm vào những lời ngợi khen, cỗ vũ. Đàn ông luôn thích được khen.

Những “nút giao”

Khi ở trên giường, những động chạm cơ thể có vai trò gợi mở cảm xúc thăng hoa cho cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở trên giường, những động chạm cơ thể có vai trò gợi mở cảm xúc thăng hoa cho cả hai. Những “nút giao” là nơi vợ chồng hòa quyền cơ thể, da tiếp da, thịt chạm thịt. Động chạm càng tinh tế, đê mê thì cuộc yêu càng cuồng nhiệt.

Chẳng hạn như khi chồng chạm vào tay bạn thì hãy dùng tay còn lại để chạm vào tay kia của anh ấy. Sự hòa hợp, đồng thời chạm vào nhau sẽ khiến cả hai càng thấy hòa hợp, gần gụi hơn. Hoặc khi đùi của chồng chạm vào đùi của bạn, hãy thử đặt tay vào vị trí gần kề đó. Biết cách chạm thật nhẹ nhàng, tinh tế khơi gợi sự ham muốn của đàn ông thì chuyện ấy của cả hai không bao giờ cạn lửa theo năm tháng.