Quan hệ tình dục quá nhiều trong một ngày sẽ dẫn tới những cảm giác mệt mỏi, nếu kéo dài có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt bình thường của cặp đôi. Sở dĩ quan hệ tình dục mỗi ngày nhiều lần có hại với sức khỏe là bởi vì hoạt động này cần vận dụng sự tham gia của nhiều bộ phận trên cơ thể, nếu không biết cách sẽ dẫn tới cơ thể bị vận động quá sức.

Ngoài những cảm xúc hưng phấn thăng hoa thì quan hệ tình dục cũng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Tuy nhiên, quan hệ tình dục quá nhiều lại gây phản tác dụng. Quan hệ tình dục mỗi ngày có sao không và có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Đây là vấn đề mà các cặp đôi cần biết để chủ động tìm giải pháp tốt nhất cho cả hai. Vậy câu trả lời chính xác nhất là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đối với các cặp đôi muốn có thai, quan hệ tình dục chỉ nên thực hiện tối đa 1 tuần 1 lần bởi vì tinh trùng của đàn ông cần khoảng 2 tới 5 ngày mới có thể sản sinh đủ chất lượng và số lượng, đảm bảo dễ thụ thai.

Bên cạnh đó, cánh mày râu khi quan hệ tình dục quá nhiều có thể khiến tinh trùng giảm chất lượng, tinh trùng loãng, dẫn đến các hội chứng gây suy sinh dục, cạn kiệt tinh trùng. Đó là một phần lý do dẫn tới vô sinh, thể trạng gầy yếu. Ngoài ra, phụ nữ khi quan hệ tình dục quá nhiều mà không biết cách giữ gìn vệ sinh vùng kín có thể dẫn tới viêm nhiễm và các bệnh về phụ khoa khác,...

Ngoài ra, việc quan hệ với tần suất cao có thể gây ra tình trạng giảm ham muốn tình dục. Mức độ thoả mãn sẽ ngày càng ít đi trong những lần quan hệ về sau, nếu kéo dài có thể khiến cả hai ít ham muốn nhau hơn, dần dần có thể chuyển sang trạng thái thờ ơ, lãnh cảm với tình dục.

Quan hệ tình dục nhiều có hại thận không?

Nhiều nghiên cứu cho thấy đa phần những bệnh nhân mắc bệnh thận là những người có quan hệ tình dục thường xuyên với tần suất nhiều lần trong một tuần hoặc thậm chí một ngày. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động quan hệ tình dục nếu ở mức hơn 3 lần mỗi tuần sẽ có thể làm gia tăng khả năng mắc các bệnh về thận và đường tiết niệu lên gấp 5 lần thông thường.

Không chỉ vậy, quan hệ tình dục thường xuyên và thiếu kiến thức sức khỏe còn có thể dẫn tới nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu ở phụ nữ. Bởi bản chất phụ nữ có cơ quan sinh dục và hậu môn khá gần nhau, nên có thể dễ dàng lây nhiễm vi khuẩn nếu không biết cách vệ sinh và bảo vệ hợp lý.

Nên quan hệ tình dục an toàn để tránh các bệnh lây nhiễm!

Cụ thể, khi quan hệ tình dục, những vi khuẩn ở bộ phận sinh dục và ngoài hậu môn có thể được vào bên trong niệu đạo, di chuyển tới thận gây bệnh về thận. Phụ nữ nếu thấy những dấu hiệu bất ổn về đường tiêu như đi tiểu nhiều, đau khi đi tiểu,... có thể do thận bị nhiễm khuẩn. Ngoài ra, quan hệ tình dục quá nhiều, quan hệ không an toàn có thể dẫn tới nhiều bệnh lý nguy hiểm khác nữa,...các chị em cần hết sức lưu ý nhé!

Tần suất quan hệ tình dục bao nhiêu là vừa phải?

Quan hệ tình dục sẽ giúp cơ thể dẻo dai và trẻ trung hơn nếu biết cách duy trì đúng tần suất mà cơ thể có khả năng đáp ứng được. Tuy quan hệ quá nhiều cũng không tốt những có thể ở mức cho phép theo công thức nhân hệ số 9 dưới đây:

- Ở độ tuổi 20, lấy 2 x 9 = 18 tức là có thể quan hệ tình dục 8 lần trong 1 tuần

- Ở độ tuổi 30, lấy 3 x 9 = 27 tức là có thể quan hệ tình dục 7 lần trong 2 tuần

- Ở độ tuổi 40, lấy 4 x 9 = 36 tức là có thể quan hệ tình dục 6 lần trong 3 tuần

- Ở độ tuổi 50, lấy 5 x 9 = 45 tức là có thể quan hệ tình dục 5 lần trong 4 tuần

- Ở độ tuổi 60, lấy 6 x 9 = 54 tức là có thể quan hệ tình dục 4 lần trong 5 tuần

Hãy lắng nghe cơ thể và sức khỏe của bạn mỗi lần quan hệ tình dục nhé!

Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh nhất định cần kiêng quan hệ để bảo vệ sức khoẻ cho đến khi quay lại dần với tần suất ổn định, ví dụ như:

- Người đang mắc bệnh, có thể trạng yếu.

- Người gặp các vấn đề về huyết áp, bệnh tim mạch đang trong giai đoạn điều trị.

- Người đang trong thời gian hồi phục sau phẫu thuật.

Tóm lại, quan hệ tình dục điều độ và lành mạnh là "ngọn lửa" giúp hâm nóng tình cảm và giúp đảm bảo sức khỏe và sự dẻo dai của bản thân. Chính vì vậy, bạn cần lắng nghe cơ thể và sinh hoạt khoa học để giữ cho “cuộc vui” luôn thăng hoa nhất dù ở độ tuổi nào nhé! Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, đã trả lời được cho câu hỏi "Quan hệ tình dục mỗi ngày có sao không và tần suất bao nhiêu là phù hợp?" của bạn nhé!