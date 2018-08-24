Những lý do vợ 'cấm vận' chồng là không nên

Thế là chỉ sau 1 tháng thực hiện việc "cấm vận" chồng mà giờ đây đã mất chồng mãi mãi. Chỉ vì anh chán nản lại không được đáp ứng sinh lý nên ngoại tình với một người phụ nữ khác. Ban đầu chỉ là để giải tỏa tâm sinh lý nhưng sau thành quen rồi là nghiện luôn ả đó. Thế rồi anh đòi ly hôn mặc cho cô ấy có ăn năn, xin lỗi thì anh cũng không chấp nhận.

Cô bạn của tôi vừa mới ly hôn chồng chỉ vì lý do nàng thực hiện "cấm vận" chồng. Chuyện chẳng có gì to tát chỉ là hai vợ chồng xích mích mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau đó chồng cũng đã xin lỗi nhưng cô ấy không chịu mà quyết định chiến tranh lạnh, quan trọng hơn là cấm tiệt chồng trong chuyện ấy.

Phụ nữ đừng bao giờ cho rằng thực hiện "cấm vận" chồng là giải pháp tốt để cho anh ấy biết sai mà nhận lỗi. Điều này có thể đúng nếu như thời gian cấm vận chỉ là một đến hai hoặc ba ngày. Còn nếu thời gian cấm chồng chuyện ấy kéo dài đến nửa tháng hay 1 tháng thì chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng.

Qua chuyện này tôi muốn khuyên các chị em đừng dại dột gì mà "cấm vận" chồng. Bởi nếu vợ cấm chồng thì hậu quả sẽ rất khôn lường, biết đâu lại mất chồng vào tay người khác. Dưới đây là những lý do việc vợ "cấm vận" chồng sẽ mang đến nhiều hậu quả ê chề.

Phụ nữ đừng dại mà cấm vận chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ khác sẵn sàng ngã vào lòng của chồng bạn. Ngoài ra chồng bạn cũng có thể tìm đến những cô gái "làng chơi" để giải tỏa tâm sinh lý, biết đâu còn rước bệnh vào người. Và chắc chắn bạn sẽ không thích điều này phải không?

2. Đàn ông sẽ trở nên xấu tính hơn nếu bị vợ "cấm vận" chuyện ấy

Nếu vợ "cấm vận" chồng quá lâu sẽ khiến cho các “chiến binh” không được giải phóng. Chính điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của đàn ông làm cho họ hay bực tức, cáu gắt và tác động xấu đến công việc, cuộc sống hàng ngày.

Thế nên phụ nữ đừng dại mà "cấm vận chuyện yêu" khi hai vợ chồng có xảy ra xích mích hay cãi vã, nếu không muốn chồng bạn trở nên khó tính, cọc cằn, thậm chí là vũ phu.

3. "Cấm vận" chồng đồng nghĩa khoảng cách giữa hai bạn càng xa nhau

Chuyện yêu không chỉ là để giải tỏa sinh lý, giúp cả hai thỏa mãn mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Còn nếu chị em cứ thực hiện cấm tiệt "chuyện yêu" chỉ vì hai vợ chồng có những tranh cãi hay do chồng phạm một lỗi gì đó thì chính là sai lầm của các chị. Bởi như vậy đồng nghĩa chị em đã tạo ra khoảng cách với chồng mình. Nếu cứ kéo dài thì chắc chắn sẽ khiến hai bạn càng xa nhau hơn, khó có thể hàn gắn lại được như trước.

"Cấm vận" chồng dễ làm cho khoảng cách hai vợ chồng xa nhau - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông không thể nhịn chuyện ấy quá lâu

Những người đàn ông đã lập gia đình có sức khỏe bình thường, họ không thể “nhịn chuyện ấy” quá 3 tuần nếu như vợ không có lý do chính đánh như đang mang thai hay vợ bị ốm. Trong khi đó phụ nữ không yêu vài tháng cũng không gây ảnh hưởng gì cả.

Thế nên nếu vợ "cấm vận" chồng quá lâu sẽ khiến cho đàn ông tìm mọi cách để giải tỏa sinh lý như ngoại tình, tìm gái làng chơi, sử dụng dụng cụ để thỏa mãn,…

Phụ nữ hãy thông minh và khôn khéo để biết cách xử phạt chồng nếu như chồng sai hoặc phạm lỗi chứ đừng "cấm vận" chồng. Bởi "cấm vận" chồng quá lâu có thể gây ảnh hưởng lớn đến cuộc hôn nhân của hai người.