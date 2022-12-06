Người đồng tính nam quan hệ với nhau như thế nào?

Chuyện vợ chồng 06/12/2022 14:40

Xã hội hiện đại không hiếm để bắt gặp những người đàn ông đồng tính, thích nam giới. Vậy đồng tính nam quan hệ với nhau như thế nào, 'chuyện ấy' của họ có khác gì với những người bình thường hay không? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Vấn đề quan hệ tình dục ở đồng tính nam luôn là chủ đề được chú ý, nhất là trong y tế, bởi họ là những đối tượng có nhu cầu quan hệ tình dục cao, đồng nghĩa với việc việc gia tăng những nguy cơ rủi ro mắc các bệnh về quan hệ tình dục.

Theo các chuyên gia hiện tại, để giải quyết nhu cần về sinh lý, người đồng tính nam thường thực hiện 2 phương pháp quan hệ đó là “cửa sau” và “quan hệ bằng miệng”.

Qua hệ cửa sau

Quan hệ đồng tính nam được thực hiện giữa hai người đàn ông. Quan hệ tình dục qua “cửa sau” (hậu môn) là một trong những cách chủ yếu mà những người đồng tính nam thực hiện. Họ sẽ sử dụng lỗ hậu môn (anal sex) để quan hệ. Những người ở thế chủ động được gọi là “top” (nằm trên), ngược lại là “bottom” (nằm dưới). Nếu không quan trọng chuyện nằm trên hay dưới thì gọi là "versatile" (linh hoạt), tùy thuộc vào sở thích của từng người chứ không có tiêu chuẩn nào quy định.

Đồng tính nam quan hệ với nhau bằng cửa sau
Người đồng tính nam thường quan hệ với nhau bằng cửa sau!

Kích cỡ dương vật có mối liên hệ mật thiết đến chuyện người nào tự nhận là “top” hoặc là “bottom”. Phần lớn người nào rất tự tin với dương vật của mình thì sẽ là “top”. Chính vì thế, không ít trường hợp những người đồng tính nam có dương vật nhỏ cảm thấy tự ti khi bàn đến chuyện chăn gối. Họ buộc phải làm “bottom” dù sở thích là “top”, dẫn đến việc đời sống tình dục trở nên nhàm chán và không hề thoải mái. Tuy nhiên, quan hệ tình dục ở đồng giới nam không chỉ dừng lại ở kích cỡ dương vật mà cần nhiều yếu tố hơn, đặc biệt là phần phần kĩ năng và cảm giác hòa hợp về mặt thể xác.

Một lưu ý khi quan hệ đồng tính nam, do không có chất nhầy như phụ nữ, vì thế khi "tiếp xúc" với nhau gặp ma sát lớn, người đồng tính nam phải cần dùng gel bôi trơn khi quan hệ. Thông thường, quan hệ lần đầu tiên do hậu môn chưa thích ứng và mở rộng nên dễ gây tổn thương cho cả hai đặc biệt người đóng vai trò là “bottom”.

Làm “chuyện ấy” bằng miệng

Họ làm
Họ cũng làm "chuyện ấy" bằng miệng!

Ngoài quan hệ bằng “cửa sau” thì đồng tính nam cũng làm chuyện ấy bằng miệng (Oral sex). Cách quan hệ này chỉ cần có một chút kĩ thuật khéo léo trong việc dùng môi và lưỡi, thì cả hai dễ đạt được khoái cảm.

Quan hệ bằng miệng cũng như quan hệ cửa sau, khả năng sinh sản là hoàn toàn không có, nhưng khi cả hai tiếp xúc dịch cơ thể của nhau sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh đường tình dục. Mặc dù khả năng lây nhiễm ở mỗi hành vi quan hệ là khác nhau nhưng nhìn chung là con đường lây nhiễm hai chiều. Trong đó, người đảm nhiệm vai trò là “bottom” dễ có khả năng bị lây nhiễm cao hơn.

Quan hệ đồng tính nam chỉ bị hấp dẫn bởi những người cùng nhóm

Quan hệ đồng giới nam chỉ là hành vi tình dục đồng giới với nhau, có thể bao gồm đồng tính, dị tính, có quan hệ tình dục đồng giới với nhau. Còn đồng tính có khuynh hướng tình dục, chỉ bị hấp dẫn quan hệ tình dục bởi những người cùng nhóm với mình.

Tình dục đồng tính ít bị ràng buộc trong hệ quy chiếu chính thống như quan hệ trong gia đình giữa 2 vợ chồng, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ quan trọng là sinh nở. Đơn thuần tình dục đồng tính là cảm xúc giữa con người dành cho con người, mang lại khoái cảm cho nhau. Chính vì là do khoái cảm nên họ dễ bị hấp dẫn và chấp nhận những mọi hành vi quan hệ tình dục.

Họ không bị ràng buộc bởi chuyện con cái
Họ không bị ràng buộc bởi chuyện con cái hay những quy chiếu truyền thống!

Tuy nhiên, một khi hết khoái cảm thì gần như họ không còn có một mối quan hệ ràng buộc nào nữa, nên những người đồng tính nam có thể lựa chọn bạn tình rất tùy tiện, nhằm đáp ứng khoái cảm của họ. Chính suy nghĩ lệch lạc ngày càng đi sâu, sẽ làm họ dễ mắc nhiều bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường.

Tuy nói là vậy, nhưng không phải mối quan hệ đồng tính nam nào cũng tùy tiện, cũng là để "thõa mãn nhu cầu". Vẫn có rất nhiều những cặp đồng tính nam đến với nhau và ở lại với nhau vì tình yêu, họ thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những ánh mắt của người đời, họ tự tin giới thiệu đến người thân đây là người họ yêu, là sinh mệnh của mình. Cũng bởi không bị ảnh hưởng bởi vấn đề con cái, nên tình yêu của họ cần phải thật lớn lao và sự thấu hiểu là tất yếu, để duy trì mãi ngọn lửa yêu thương, để cùng nhau - chỉ 2 người bước trên quãng đời còn lại.

Hiện nay, có rất nhiều nước đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, và thế giới con người hiện đại cũng đề cao về giá trị cảm xúc, sự chân thành giữa hai người với nhau, hơn là những lời "gièm pha", những châm biếm hay những trói buộc của những định kiến xưa. Chính vì vậy, chỉ cần yêu thương thật lòng, những điều còn lại nào có quan trọng gì. Hy vọng những độc giả cũng may mắn tìm được tình yêu của mình, dũng cảm theo đuổi và kiên trì nắm tay nhau đến cuối nhé. Đời người có bao lâu, gièm pha được mấy hồi, lời người lạ như gió thoảng mây bay, chỉ cần ta tự hiểu chính mình và hạnh phúc với tình yêu này là được.

Người đồng tính nữ quan hệ với nhau như thế nào?

Người đồng tính nữ quan hệ với nhau như thế nào?

Trong xã hội hiện nay, những mối quan hệ đồng tính nữ không còn quá xa lạ, nhưng đằng sau những mối quan hệ đó là cả một thế giới mà không phải ai cũng biết. Vì thế, đồng tính nữ quan hệ với nhau như thế nào là câu hỏi mà khá nhiều người tò mò.

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