Rất nhiều người than thở rằng, hơi thở khó chịu ở người bạn đời là một “liều thuốc độc” kết liễu đời sống tình dục của họ. Tình dục tuyệt vời không thể thiếu nụ hôn và sự tiếp xúc rất gần gũi, đừng để mùi làm tụt hết cảm hứng của bạn. Hơi thở có mùi là phản ánh của các tình trạng khác nhau: vệ sinh kém, bị bệnh có kèm nhiễm trùng hoặc viêm, cấp tính hoặc mãn tính, ăn thức ăn có mùi, cơ địa “nhạy cảm” với gia vị… Nên nhớ, dù có đang “ham hố” cỡ nào cũng cần kiểm tra hơi thở của mình trước khi “yêu”.

Liệu đời sống tình dục của bạn có hoàn toàn nhàm chán và khô khan, không có sự đổi mới hay thú vị nào? Điều này cũng là nguyên nhân khiến nó dần chết ngúm. Học hỏi ở sách báo, trên mạng, một chút phim nóng cho đời sống tình dục khuấy động và thú vị nên được khuyến khích.

Phim khiêu dâm, ở một khía cạnh nào đó, mở rộng hiểu biết của mình về việc hoạt động tình dục “không phải của mình” diễn ra như thế nào, nhằm học hỏi thêm, tăng cảm xúc… Tuy nhiên, việc lạm dụng phim khiêu dâm có thể đem đến tác hại đối với đời sống tình dục của cặp đôi, sự thất vọng về sex không tuyệt như trên phim, sự thất bại khi cố học hỏi theo phim… có thể khiến người ta tắt cảm hứng.

Không thường xuyên thay drap giường

Không gian cho chuyện ấy không sạch sẽ, thoải mái sẽ làm người trong cuộc kém hưng phấn, có thể góp phần khiến sex trở nên chán ngán.

Luôn làm chuyện ấy quá vội vã

Có thể bạn không nhận ra, nhưng có phải rất nhiều lần bạn vội vã tiến hành chuyện ấy cho thật nhanh để còn thưởng thức bộ phim Vương quyền đang xem dở dang rất hấp dẫn hoặc còn phải ngủ để sáng mai đi làm, hoặc vô số những lý do cần phải vội vã khác. Dành nhiều thời gian cho chuyện ấy rất quan trọng, vì nó giúp gắn kết và thỏa mãn.

Không kiến tạo

Sao bạn không thử mở nhạc lãng mạn trong khi sex, sao bạn không thử một lần ở sofa hay trong bếp? Nhưng vấn đề là bạn phải có “ý tưởng” và tạo không gian cho nó. Ngày này tháng nọ, nếu không đổi mới một chút không gian và lịch trình, sex sẽ trở nên đáng chán vô cùng.

Không dám ngớ ngẩn và thư giãn ở trên giường

Ít người dám thừa nhận, nhưng sự “nghiêm túc” quá đáng ở trên giường cũng khiến sex mất đi một phần thi vị. Có câu nói rất nổi tiếng “Nếu không thể cùng cười trên giường, vẫn có khả năng rằng hai người không tương thích”. Nếu bạn có thể tận hưởng đời sống tình dục của bạn với một chút hài hước, ngây thơ, ngớ ngẩn… thì bạn sẽ luôn thấy thoải mái và phấn khích, hơn hẳn áp lực phải làm người “chuyên nghiệp”, kỹ thuật hoàn hảo…

Để trí tưởng tượng đi quá xa

Bạn cần một chút tưởng tượng hoang dại để tình dục thêm hưng phấn, nhưng nếu để đầu óc dẫn dắt đi quá xa, luôn mơ tưởng đến sex như một điều kì diệu, luôn tưởng tượng mình đang ở với một phụ nữ siêu nóng bỏng hay một anh chàng hoàn hảo trên giường, bạn có thể “giết chết” đời sống tình dục của mình trước cả giấc mơ của bạn.

Luôn trông đợi sự lãng mạn

Sex đôi khi có thể thăng trầm, nó không lúc nào cũng lãng mạn từ ngày nay sang ngày khác. Nhưng nếu bạn không chấp nhận thực tế đó, bạn sẽ dễ bị tắt cảm hứng. Lời khuyên là để giữ đời sống tình dục vượt qua thăng trầm, hãy giữ nó đơn giản, khỏe mạnh, chấp nhận đôi khi không được êm xuôi, có thể có vấn đề nhưng cần sự hợp tác và kiên nhẫn của cả hai.

Xem sex là bình thường như... cân đường hộp sữa

Chắc chắn nó là rất quan trọng, nhưng đối với một số cặp đôi, nhất là các cặp đôi sau nhiều năm chung sống, chăn gối có vẻ cũng “thỏa mãn”, họ bắt đầu có xu hướng tập trung cho những vấn đề khác. Rồi bất ngờ một người thấy người còn lại quá lơ là, bắt đầu muốn tìm kiếm niềm vui ở nơi khác, khoảng cách bắt đầu.