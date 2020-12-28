Muốn chồng luôn 'thèm cơm bỏ phở', chị em phụ nữ nên nằm lòng 5 bí quyết phòng the cực đỉnh này

Đàn ông muốn gì "trên giường"? Làm sao để đời sống vợ chồng luôn hừng hực như thời mới quen? Nắm giữ 5 bí quyết phòng the dưới đây sẽ giúp cánh chị em "trói" được đức lang quân của mình, không mảy may nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm "phở".

Đàn ông luôn bị kích thích bởi sự "chủ động" của phái đẹp. Sự tự tin của chị em dễ khơi gợi sự tò mò của nam giới. Trong suy nghĩ phái mạnh thì không gì hấp dẫn, quyến rũ hơn hơn người phụ nữ không ngại thể hiện ưu lẫn khuyết điểm của mình, biết bản thân muốn gì trên giường và dám nói cho người đàn ông của họ biết cần phải làm gì để cả 2 cùng thăng hoa.

Đàn ông không chỉ thích "yêu" bằng mắt mà còn bằng tai. Đơn giản vì tận sâu tiềm thức, điều mong mỏi nhất của họ không phải là thoả mãn bản thân mà làm "hài lòng" đối tác. Sự phản hồi âm thanh của phái đẹp bằng những tiếng rên kích thích chính là phần thưởng họ mong được nhận nhất. Nó cho biết rằng bạn đang hài lòng với màn thể hiện của anh ấy.

Đàn ông thích nghe khen

Đừng ngại dành cho anh ấy những lời khen có cánh kiểu như "anh thật tuyệt" khi cả hai gần gũi. Đàn ông ai cũng có cái tôi và sự tự ái riêng, nên những lời nhận xét tích cực từ bạn không khác gì sự kích thích trực tiếp đến anh ấy. Điều này không chỉ giúp đàn ông hưng phấn, tự tin hơn mà còn giúp đời sống tình cảm dần tốt hơn.

Đàn ông khó kiềm chế khi được 'rót mật vào tai' - Ảnh minh họa: Internet

"Phục vụ" chàng bằng những bài massage, dạo đầu

Thời xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng từ ngoài phố đến chuyện "trong nhà". Cho nên đừng mặc định chàng phải luôn là người khởi xướng màn dạo đầu "phục vụ" bạn. Điều đó dễ khiến đàn ông đâm ra chán nản. Hơn nữa, không một người đàn ông nào từ chối nổi khi nhận được sự "chủ động chăm sóc" từ phái đẹp. Để cho đời sống chăn gối thêm phong phú, hãy học hỏi thêm những bài massage đơn giản giúp cả hai dễ "nhập cuộc" hơn. Nên nhớ phụ nữ thích đi spa, massage thì đàn ông cũng thế.

Đừng ngại dùng "đồ chơi"

Đừng ngại sắm sửa những món 'đồ chơi' cho đời sống tình cảm thêm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Những bộ đồ sexy kiệm vải, những món đồ chơi tình dục chính là công cụ giúp cho đời sống ái ân của các cặp đôi thêm phong phú và thăng hoa. Cảm giác lạ lẫm, tò mò chính là thứ gia vị kích thích nhất, vì thế chị em đừng ngại "vung tiền" cho những "chiến binh" thầm lặng này.