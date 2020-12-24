Phụ nữ tự hỏi đàn ông muốn gì trên giường, và đây chính là lời giải đáp

Chuyện vợ chồng 24/12/2020 14:37

Tâm lý đàn ông khi "lâm trận", ngay cả vợ của họ đôi lúc cũng khó mà nắm bắt hết. Vậy rốt cuộc đàn ông muốn gì trên giường?

Đàn ông thích người phụ nữ của mình chủ động hoá "gái hư"

Với phụ nữ, có 3 điều nên và cần làm: một là nhà ngoại giao giỏi trong công tác, hai là nữ hoàng khi ra phố, và cuối cùng là hoá "gái hư" khi lên giường. Đơn giản chẳng một đàn ông nào cưỡng lại sức hấp dẫn từ những điều đó cả, đặc biệt là điều cuối.

dan ong muon gi tren giuong 1
Không người đàn ông nào có thể rời mắt khỏi một bộ đồ ngủ hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Có thể bình thường bạn là một người nhu mì, nhẹ nhàng với phong cách chuẩn mực. Nhưng với một không gian kín đáo và riêng tư như phòng ngủ, để thay đổi không khí, một bồ độ "kiệm vải" hơn thường ngày hay chỉ một vài câu nói lả lơi kiểu "gái hư" cũng dễ dàng khiến người đàn ông của bạn ngã gục. Không một người đàn ông nào từ chối được việc để người phụ nữ của mình cầm cương chủ động, muốn làm gì thì làm cả.

... nhưng cũng biết làm "gái ngoan" đúng lúc

Đọc đến đây hẳn chị em càng hoang mang đàn ông muốn gì trên giường, khi có một sự mâu thuẫn không hề nhẹ với sở thích gái hư ở trên? Thực ra chỉ cần chút tinh ý, bạn sẽ "hoá thân" một cách tròn vai đúng ý. Vì suy cho cùng đàn ông vẫn thích làm người chủ động, được thể hiện bản lĩnh nam nhi trước mặt một cô gái ngoan ngoãn biết "vâng lời". Do đó, hãy hóa "gái hư" và "gái ngoan" đúng lúc, chắc chắn bạn sẽ nắm được trái tim của chàng.

dan ong muon gi tren giuong 2
Sự nhẹ nhàng, thẹn thùng của 'gái ngoan' lúc nào cũng có sức hấp dẫn cánh mày râu - Ảnh minh họa: Internet

 Âm thanh và ánh mắt

Hãy thử tưởng tượng xem nếu một cuộc "yêu" mà im ắng từ đầu đến cuối thì khác chi xem phim hành động mà tắt loa âm thanh. Đàn ông rất thích được nghe âm thanh phát ra từ đối tác của mình để biết mình có đang làm cô ấy hài lòng hay không.

dan ong muon gi tren giuong 3
Đừng quên âm thanh và ánh mắt khi 'hành sự' - Ảnh minh họa: Internet

Một yếu tố các cặp đôi hay bỏ quên, đó là tương tác bằng mắt. Tốt nhất là vứt hết mọi lo toan cuộc sống, chỉ tập trung hoàn toàn vào đối phương như thể thế gian chỉ còn lại 2 người.

Thích được nằm ôm ấp, vuốt ve sau khi "yêu"

Nếu bạn cho rằng sau khi tàn cuộc, đàn ông thường chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức, và chỉ có phụ nữ mới cần sự âu yếm, vuốt ve thì đây là suy nghĩ sai hoàn toàn. Việc được "đối tác" ôm ấp không chỉ tăng tình cảm mà còn có thể kéo dài thời gian thân mật và cảm xúc hưng phấn của cả hai, tạo đà cho một "hiệp 2" hoành tráng hơn nữa. Hay chí ít, đó cũng là dấu hiệu bạn cho anh ấy biết đã "hoàn thành nghĩa vụ" một cách xuất sắc và bạn hài lòng về điều đó. Đàn ông cũng chỉ cần có thế.

3 tuyệt kỹ phòng the khiến chồng nghiện vợ suốt đời, cưng chiều như bà hoàng, nửa bước không rời

3 tuyệt kỹ phòng the khiến chồng nghiện vợ suốt đời, cưng chiều như bà hoàng, nửa bước không rời

Khi lên giường, phụ nữ chỉ cần làm được 3 điều đơn giản này ắt khiến chồng nghiện vợ cả đời, gái lạ có dâng tận miệng cũng không thèm.

Xem thêm
Từ khóa:   kỹ năng giường chiếu bí kíp phòng the chuyện giường chiếu

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?