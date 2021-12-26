Vừa trách mắng chồng về muộn, người vợ bắt anh chồng quay mông ra rồi cầm cán chổi phang mạnh.

Đàn ông ăn nhậu, lai rai vài ly là chuyện thường tình, tuy nhiên đi nhậu tới mức về nhà bị vợ cầm chổi phang mạnh vào người thì cõ lẽ đạt tới trình độ “tức nước vỡ bờ”.

Được biết đoạn video này ghi lại vào khoảng 12h khuya ngày 23/12, khi người chồng đi ăn nhậu trở về nhà. Cô vợ đã cầm cán chổi, đuổi từ trong nhà ra ngoài sân.

Vừa trách mắng chồng về muộn, người vợ bắt anh chồng quay mông ra rồi cầm cán chổi phang mạnh. "Mày muốn tao cho chết rét ở ngoài không? Biết bây giờ mấy giờ rồi không? Sao bảo 11h hơn mới về?... Chổng mông lên... Từ lần sau, mà tốt nhất từ giờ đến tết, không đi rượu chè ở đâu hết nghe chưa?", cô vợ nói.

Tuy nhiên nhiều người nghĩ anh chồng sẽ có phản ứng gay gắt lại, thế nhưng với hình ảnh anh chồng đứng yên đưa mông chịu đòn từ vợ thì cư dân mạng cũng tạm tha thứ cho anh chàng này được về thái độ biết điều này.

Tình huống hài hước trên khiến nhiều người cười ra nước mắt. Một số người bình luận, có lẽ cô vợ phải chịu đựng tình trạng này quá nhiều lần, nên mới có hành động "tức nước vỡ bờ" như vậy. Số khác lại khuyên anh chồng nên tiết chế rượu chè, quan tâm tới vợ con và gia đình nhiều hơn thay vì ngồi bên bàn nhậu.

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