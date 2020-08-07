Đàn ông thích ngắm gì ở phụ nữ nhất khi ‘trên giường’?

Người ta có câu "ngực đàn bà, quà đàn ông". Đúng là đàn ông là sinh vật yêu bằng mắt, thậm chí nhiều người khi nhìn phụ nữ thường lia mắt xuống ngực đầu tiên như một bản năng giới tính. Nhưng không phải khi trên gường thì đàn ông nào cũng thích nhìn ngực của phụ nữ.

Phụ nữ có thể cải thiện số đo, dáng hình vòng ba bằng những bài tập, chế độ ăn uống thích hợp. Đừng quá tự ti nếu số đo hai vòng còn lại không như ý, và cũng đừng xem thường sức hút vòng ba của mình.

Không ít người đàn ông thừa nhận rằng vòng 3 của phụ nữ cực kì cuốn hút với họ, đặc biệt là khi gần gũi. Một người phụ nữ có vòng ba săn chắc, đẫy đà không chỉ khiến đàn ông “nóng mắt” mà còn thể hiện vẻ đẹp nữ tính, khả năng sinh sản tốt.

Eo

Có người còn thừa nhận rằng bộ phận họ thích chạm vào nhất trên cơ thể phụ nữ chính là vòng eo - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ tự ti khi không có vòng một nóng bỏng, đầy đặn như người khác. Nhưng thường thì phụ nữ có vòng một khiêm tốn lại có vòng hai khá thon gọn. Và thực tế, nhiều người đàn ông lại thích ngắm vòng hai của phụ nữ dù là lên giường hay bước xuống giường. Có người còn thừa nhận rằng bộ phận họ thích chạm vào nhất trên cơ thể phụ nữ chính là vòng eo. Thậm chí không chỉ là eo thon gọn, đàn ông còn có “gu” thích những vòng eo đầy đặn một chút.

Đây là lý do đàn ông thích ngắm và chạm vào eo của phụ nữ khi gần gũi.

Biểu cảm trên gương mặt

So với cảm giác tận hưởng của mình, đàn ông thỏa mãn hơn khi nhìn thấy biểu cảm hài lòng của phụ nữ khi trên giường. Đặc biệt là đàn ông yêu thật lòng càng thích nhìn biểu cảm trên gương mặt khi gần gũi phụ nữ. Họ muốn biết xem có làm bạn hài lòng hay không. Chính mong muốn này mà đàn ông thường chọn những tư thế có thể nhìn rõ khuôn mặt của bạn tình.

Hành động quan sát biểu cảm của bạn tình cũng chỉ có ở người đàn ông thật sự chú ý đến cảm xúc của bạn, đặc biệt là trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đàn ông có ham muốn chinh phục trong chuyện giường chiếu. Biểu cảm thích thú, thỏa mãn của bạn khi gần gũi cho họ cảm giác thành tựu, giữ vững tự tôn của họ trong mối quan hệ của cả hai.

Và hành động quan sát biểu cảm của bạn tình cũng chỉ có ở người đàn ông thật sự chú ý đến cảm xúc của bạn, đặc biệt là trong chuyện ấy. Ngược lại, đàn ông không yêu bạn nhiều, hoặc chỉ lên giường lợi dụng thì chỉ để tâm đến cảm xúc của bản thân.