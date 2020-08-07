Đàn ông thích ngắm gì ở phụ nữ nhất khi ‘trên giường’?

Chuyện vợ chồng 07/08/2020 04:52

Đâu là thứ đàn ông thích ngắm nhất ở phụ nữ khi trên giường, là vòng một căng tràn hay một điểm nhạy cảm nào khác?

Rốt cuộc đàn ông thích ngắm gì nhất ở phụ nữ khi làm chuyện ấy?

Mông

Người ta có câu "ngực đàn bà, quà đàn ông". Đúng là đàn ông là sinh vật yêu bằng mắt, thậm chí nhiều người khi nhìn phụ nữ thường lia mắt xuống ngực đầu tiên như một bản năng giới tính. Nhưng không phải khi trên gường thì đàn ông nào cũng thích nhìn ngực của phụ nữ.

dan ong thich 1
Không ít người đàn ông thừa nhận rằng vòng 3 của phụ nữ cực kì cuốn hút với họ, đặc biệt là khi gần gũi - Ảnh minh họa: Internet

Không ít người đàn ông thừa nhận rằng vòng 3 của phụ nữ cực kì cuốn hút với họ, đặc biệt là khi gần gũi. Một người phụ nữ có vòng ba săn chắc, đẫy đà không chỉ khiến đàn ông “nóng mắt” mà còn thể hiện vẻ đẹp nữ tính, khả năng sinh sản tốt.

Phụ nữ có thể cải thiện số đo, dáng hình vòng ba bằng những bài tập, chế độ ăn uống thích hợp. Đừng quá tự ti nếu số đo hai vòng còn lại không như ý, và cũng đừng xem thường sức hút vòng ba của mình.

Eo

dan ong thich 2
Có người còn thừa nhận rằng bộ phận họ thích chạm vào nhất trên cơ thể phụ nữ chính là vòng eo - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ tự ti khi không có vòng một nóng bỏng, đầy đặn như người khác. Nhưng thường thì phụ nữ có vòng một khiêm tốn lại có vòng hai khá thon gọn. Và thực tế, nhiều người đàn ông lại thích ngắm vòng hai của phụ nữ dù là lên giường hay bước xuống giường. Có người còn thừa nhận rằng bộ phận họ thích chạm vào nhất trên cơ thể phụ nữ chính là vòng eo. Thậm chí không chỉ là eo thon gọn, đàn ông còn có “gu” thích những vòng eo đầy đặn một chút.

Đây là lý do đàn ông thích ngắm và chạm vào eo của phụ nữ khi gần gũi.

Biểu cảm trên gương mặt

So với cảm giác tận hưởng của mình, đàn ông thỏa mãn hơn khi nhìn thấy biểu cảm hài lòng của phụ nữ khi trên giường. Đặc biệt là đàn ông yêu thật lòng càng thích nhìn biểu cảm trên gương mặt khi gần gũi phụ nữ. Họ muốn biết xem có làm bạn hài lòng hay không. Chính mong muốn này mà đàn ông thường chọn những tư thế có thể nhìn rõ khuôn mặt của bạn tình.

dan ong thich 3
Hành động quan sát biểu cảm của bạn tình cũng chỉ có ở người đàn ông thật sự chú ý đến cảm xúc của bạn, đặc biệt là trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đàn ông có ham muốn chinh phục trong chuyện giường chiếu. Biểu cảm thích thú, thỏa mãn của bạn khi gần gũi cho họ cảm giác thành tựu, giữ vững tự tôn của họ trong mối quan hệ của cả hai.

Và hành động quan sát biểu cảm của bạn tình cũng chỉ có ở người đàn ông thật sự chú ý đến cảm xúc của bạn, đặc biệt là trong chuyện ấy. Ngược lại, đàn ông không yêu bạn nhiều, hoặc chỉ lên giường lợi dụng thì chỉ để tâm đến cảm xúc của bản thân.

Đàn ông có 3 điểm kiêng kỵ trên cơ thể, nếu cho bạn ‘sờ’ vào chính là yêu bạn tới mức ‘dung túng’

Đàn ông có 3 điểm kiêng kỵ trên cơ thể, nếu cho bạn ‘sờ’ vào chính là yêu bạn tới mức ‘dung túng’

Có những nơi trên cơ thể là điểm kiêng kỵ không để ai chạm vào. Nhưng người đàn ông yêu bạn nhiều sẽ dung túng để bạn sờ vào những điểm này.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy chuyện giường chiếu chuyện phòng the

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?