"Chú rể không có mặt tại đám cưới": Chàng trai được chẩn đoán mắc Covid và chỉ xuất hiện qua video

Chuyện vợ chồng 19/03/2022 17:23

Buổi lễ đám cưới hy hữu khi chỉ có cô dâu có mặt tại lễ đường, còn chú rể xuất hiện qua video.

Số ca nhiễm mắc Covid-19 biến chúng mới ở Hàn Quốc được ghi nhận ngày hôm nay 19/3 là 381.454 ca, trong con số có một trường hợp hy hữu: một chú rể được chẩn đoán mắc Covid-19 và phải xuất hiện qua màn ảnh chiếu.

Vào ngày 18/3, hai bức ảnh được đăng tải trên một cộng đồng mạng với tiêu đề 'Tình trạng đám cưới hiện nay thời Covid'.

Trong bức ảnh chỉ có cô dâu xuất hiện tại lễ đường và không có sự hiện diện của chú rể, thay vào đó lại được nhìn thấy trên màn hình trong lễ đường. Chú rể mặc lễ phục chỉ có thể đối diện với khách mời ngoài màn ảnh.

Cư dân mạng chia sẻ tin tức này cho biết: "Một người quen đi dự đám cưới nhưng chú rể được chẩn đoán mắc Covid-19 nên đám cưới được tổ chức mà không có chú rể". Người này cũng chia sẻ thêm: "Họ đã tổ chức buổi đám cưới qua hình thức video bằng cách hiển thị khuôn mặt của chú rể trên màn hình".

Được biết, việc hoãn lễ cưới do dịch Covid-19 là điều khó tránh khỏi nhưng các cặp đôi mới cưới vẫn lựa chọn cách này. Trường hợp này còn xảy ra ở đám tang, không chỉ riêng đám cưới.

Một cư dân mạng nói: “Chủ tang lễ được chẩn đoán mắc Covid-19 và vẫn tổ chức tang lễ mà không có chủ tang”.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối trước lễ đám cưới qua video. Họ thể hiện những phản ứng như "bức ảnh cưới chỉ có một lần trong đời thôi mà, sao khó khăn thế này chứ? Lẽ ra họ phải xuất hiện tay trong tay với nhau trong lễ đường trước", "Buồn bực, khó chịu quá đi mất", "Hình như họ đã chuẩn bị hết mọi thứ trước đó một hai ngày rồi", và "Họ còn không thể đi hưởng thụ tuần trăng mật với nhau được."

Trong khi đó, theo Cục Thống kê Quốc gia, con số các cặp kết hôn vào năm ngoái là 193.000, đây là mức thấp nhất kể từ khi được ghi thống kê vào năm 1970.

Liên quan đến vấn đề này, Noh Hyeong-joon, trưởng phòng xu hướng dân số của Cục Thống kê Quốc gia, cho biết, "Gần đây, các cuộc hôn nhân có xu hướng giảm mạnh, nguyên nhân là do sụt giảm dân số ở độ tuổi 30 (độ tuổi kết hôn nhiều), sự thay đổi giá trị quan của nam và nữ chưa kết hôn về chủ đề Hôn nhân., và tình trạng hoãn kết hôn và giảm tỷ lệ kết hôn quốc tế do ảnh hưởng của dịch covid-19".

'Chú rể không có mặt tại đám cưới': Chàng trai được chẩn đoán mắc Covid và chỉ xuất hiện qua video - Ảnh 1

(Hình ảnh chú rể xuất hiện tại đám cưới qua màn hình chiếu - Nguồn: News1)

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Từ khóa:   Đám cưới thời Covid chuyện kết hôn chú rễ mắc Covid-19

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