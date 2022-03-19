Cặp vợ chồng mới cưới 2 năm: Dù đã có con nhưng chưa từng hôn nhau lần nào từ hồi mới yêu

Chuyện vợ chồng 19/03/2022 20:59

Xuất hiện cặp vợ chồng 'kissless' mới cưới được 2 năm tiết lộ chưa bao giờ hôn nhau kể từ khi yêu nhau.

Vào ngày 19/3, Show truyền hình 'Cặp vợ chồng gặp khó khăn muốn hâm nóng tình cảm trở lại' của Channel A và SKY sẽ cho lên sóng '(In)terview' tình huống mới nhất của cặp vợ chồng 'kissless' Jung Joo-won và Lee Yoo-bin.

Joo-Won Jeong và Lee Yu-Bin đã chung sống bên nhau hơn 15 năm và đã lập lời hẹn thề với mối tình trăm năm. Hiện tại, hai người đã có một đứa con 8 tháng tuổi rất dễ thương.

Họ chỉ là cặp vợ chồng mới cưới, kết hôn hồi năm 2021, nhưng một bầu không khí lạnh nhạt và u ám bao trùm lên cả trường quay.

Cặp vợ chồng mới cưới 2 năm: Dù đã có con nhưng chưa từng hôn nhau lần nào từ hồi mới yêu - Ảnh 1

(Show truyền hình 'Cặp vợ chồng gặp khó khăn muốn hâm nóng tình cảm trở lại' của Channel A và SKY)

Khi buổi giới thiệu cặp đôi bắt đầu, người chồng Jung Joo-won đã kể một câu chuyện tình yêu: “Cả hai chúng tôi gặp nhau khi đều là vận động viên taekwondo ở trường cấp hai, và tôi là người có cảm tình trước nên đã chủ động liên lạc trước với cô ấy."

Tuy nhiên, người vợ Lee Yoo-bin của con người đáng tin cậy này đã thổ lộ nỗi niềm không nguôi gây sốc của mình rằng: "Tôi không hài lòng với mối quan hệ vợ chồng. Tôi chưa từng hôn chồng một lần nào kể từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ".

Ahn Seon-young đã bị sốc bởi vẻ ngoài của đứa trẻ, Yang Jae-jin gây cười cho mọi người khi nói: "Tôi đã làm mọi thứ trừ hôn".

Lee Yoo-bin nghiêm túc chia sẻ, nói lên sự nghiêm trọng của tình huống: "Tôi thích hôn, nhưng tôi và chồng tôi không thể tiến bộ sau khi 'hôn má'. Từ đó tôi ngậm chặt miệng luôn.”

Cặp vợ chồng mới cưới 2 năm: Dù đã có con nhưng chưa từng hôn nhau lần nào từ hồi mới yêu - Ảnh 2

(Show truyền hình 'Cặp vợ chồng gặp khó khăn muốn hâm nóng tình cảm trở lại' của Channel A và SKY)

Ngoài ra, Lee Yoo-bin còn tố cáo chồng mình: "Chồng tôi yêu cầu tôi chạm vào anh ấy nhưng anh ấy như cục bột mì ấy", trong khi đó Jung Joo-won lại thổ lộ rằng cần chuẩn bị tâm lý vì "Mặc dù tôi trông như thế này, tôi là một người thận trọng, tình cảm và ngại hôn” 

Ngay cả khi chồng giải thích, Song Jin-woo ngượng ngùng nói: “Chẳng phải hôn là hành động tốt với đối phương hay sao?” Và Yang Jae-jin cũng lắc đầu nói: “Có phải bạn là người có vấn đề gì trong miệng không? "

Giữa sự việc này, các MC chương trình bất ngờ chuyển lời xin lỗi Jung Joo-won "Chúng tôi xin lỗi".

‘Interview’ của cặp vợ chồng Jung Joo-won và Lee Yoo-bin, dự đoán sự thay đổi của người chồng trong 'Kissless', sẽ được phát sóng vào ngày hôm nay (19) lúc 11 giờ tối.

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