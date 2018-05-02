Cảnh báo: Thói quen quan hệ ai cũng tưởng tốt hóa ra ẩn chứa nhiều tác hại khôn lường

Chuyện vợ chồng 02/05/2018 16:08

Có những thói quen tưởng chừng tốt nhưng hóa ra lại vô cùng có hại cho sức khỏe của cả nam lẫn nữ trong khi quan hệ mà nhiều cặp đôi đang mắc phải.

Hầu hết mọi người đều biết, quan hệ tình dục không chỉ đơn thuần là hành động đáp ứng nhu cầu bản năng mà còn có vai trò hết sức quan trọng để cuộc sống hôn nhân thêm bền chặt.

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Nhiều thói quen phòng the tưởng lợi nhưng lại mang đến nhiều tác hại không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không ít cặp đôi đang mắc phải một số thói quen quan hệ tưởng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe của cả hai.

Thói quen quan hệ gây hại cho sức khỏe cả hai 

Lạm dụng chất bôi trơn

Để tránh tình trạng "khô hạn", nhiều chị em đã sử dụng chất bôi trơn để "cuộc yêu" trở nên dễ dàng và hưng phấn hơn. Tuy sản phẩm này có thể cải thiện vấn đề nhanh chóng nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên chúng có thể gây ra một số tác hại đến sức khỏe.

Cảnh báo: Thói quen quan hệ ai cũng tưởng tốt hóa ra ẩn chứa nhiều tác hại khôn lường - Ảnh 2
Lạm dụng chất bôi trơn có thể gây ra nhiều tác dụng phụ cho sức khỏe của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Các chất bôi trơn thường làm từ nhiều thành phần như nước, các loại hóa chất, keo sinh học... gây ra một số tác dụng phụ nếu lạm dụng. Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, khoa Sản - Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà (Hà Nội), chất bôi trơn cải thiện chuyện ấy nhưng quá lạm dụng sẽ có hại trong việc sinh con về sau này.

Bên cạnh đó, không ít cặp đôi còn dùng nước bọt, dầu ăn, lòng trắng trứng gà... để thay thế chất bôi trơn và cho rằng như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dùng chất bôi trơn tự nhiên kiểu này có thể khiến vùng nhạy cảm của cả hai bị vi khuẩn xâm nhập thậm chí dẫn đến nhiễm trùng.

Thích những tư thế mới lạ

Có nhiều cách để hâm nóng chuyện phòng the, bao gồm việc thử những tư thế mới. Những tư thế mới lạ có thể tạo cho bạn và đối phương cảm giác hưng phấn nhất thời nhưng hậu quả khá đáng sợ.

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Những tư thế quan hệ mới lạ sẽ mang đến nhiều nguy hiểm khôn lường - Ảnh minh họa: Internet

Không ít quý ông đã phải nhập viện trong tình trạng "cậu nhỏ" bị gãy, vẹo hay xoắn không đúng chiều... vô cùng đau đớn. Bên cạnh đó, nhiều chị em cũng phải đối mặt với những tổn thương nặng nhẹ khác nhau như chảy máu vùng kín, "cô bé" bị rách, viêm nhiễm... vì các tư thế gần gũi nguy hiểm.

Quan hệ liên tiếp nhiều "hiệp"

Việc gần gũi liên tục nhiều lần trong một đêm có thể gây ra nhiều tổn hại cho sức khỏe cũng như làm suy giảm ham muốn tình dục ở cả hai về sau.

Theo các chuyên gia tình dục học Mỹ, tần suất quan hệ liên tục sẽ khiến cơ thể suy kiệt, các cơ quan rơi vào trạng thái mệt mỏi, dễ gây tổn thương ở vùng kín...

Chính vì thế, các cặp đôi nên quan hệ ở mức độ hợp lý để có thể cảm nhận được những điều tuyệt vời của tình dục cho tinh thần cũng như sức khỏe.

Kéo dài "cuộc vui"

Nhiều quý ông có thói quen kìm hãm việc "nhả đạn" để kéo dài thời gian ân ái mà không hề biết đây là một việc làm vô cùng nguy hiểm. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Cambridge (Anh) cho biết, việc kiềm chế "xuất binh" sẽ khiến các "tinh binh" buộc phải đi theo đường khác.

Cụ thể, chúng sẽ đi lên trên và chui vào bàng quang, hình thành tình trạng xuất tinh ngược chiều, lâu dần dẫn đến phản xạ có điều kiện gây khó "xuất binh" thậm chí vô sinh ở nam giới.

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Việc kéo dài thời gian 'yêu' là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nam khoa - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những thói quen quan hệ gây hại cho sức khỏe ở trên, hy vọng các cặp đôi sẽ sớm thay đổi trước khi quá muộn. Chúc bạn và người ấy có những "cuộc vui" chất lượng và đảm bảo an toàn!

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Nếu trải qua 5 điều sau đây, chắc hẳn bạn đã không được thăng hoa trong 'chuyện ấy'

Tình yêu sẽ được thăng hoa hơn khi có sự thỏa mãn về cả khía cạnh tình dục. Thế nhưng không phải "cuộc yêu" nào cũng đem đến sự hài lòng cho phái nữ.

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Từ khóa:   chuyện vợ chồng quan hệ tình dục

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