Quan hệ tình dục bằng miệng hay còn gọi là oral sex được nhiều cặp đôi lựa chọn để mang lại cảm giác mới lạ trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, cách “yêu” này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe . Đặc biệt đây là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến ung thư đầu cổ .

Nhiều người nghĩ oral sex là một cách quan hệ tình dục an toàn, thế nhưng trên thực tế việc này có thể kéo theo nhiều rủi ro về sức khỏe như làm tăng nguy cơ ung thư đầu cổ. Tỉ lệ này có thể tăng cao hơn phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, một trong hai người có bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác hoặc trên miệng đang có vết xước…

Các bệnh liên quan đến ung thư vùng đầu cổ như ung thư vòm họng, ung thư lưỡi, thanh quản… lâu nay vẫn được chẩn đoán là do các thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tiến hành một số nghiên cứu và chỉ ra rằng, khoảng 15% trường hợp ung thư đầu cổ có liên quan trực tiếp đến vi rút HPV.

Vi rút HPV lây nhiễm chủ yếu qua đường sinh dục. Tỉ lệ nữ giới nhiễm vi rút này là 80% trong khi con số này ở nam giới chỉ rơi vào khoảng 60%. Số ca nhiễm HPV do oral sex được xác định vào khoảng 5-10%. Tỉ lệ này tăng theo tuổi, số lượng bạn tình và một số nguy cơ khác như hút thuốc, uống rượu…

Phòng ngừa nhiễm HPV

Hiện nay chị em phụ nữ có thể phòng ngừa vi rút HPV đơn giản bằng cách tiêm ngừa vắc xin tại các cơ sở y tế. Vắc xin này có khả năng phòng ngừa các chủng HPV 16 và 18, nguyên nhân chính gây ung thư đồng thời còn giúp loại bỏ các tế bào đã nhiễm HPV từ trước.

Bên cạnh đó bạn cần thường xuyên luyện tập thể dục để duy trì sức khỏe. Vệ sinh răng miệng thường xuyên và duy trì đời sống tình dục lành mạnh để phòng ngừa tối đa nguy cơ ung thư đầu cổ.