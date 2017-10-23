Cảnh báo: Hàng triệu người Việt có nguy cơ mắc ung thư đầu cổ vì thói quen này khi 'yêu'

Chuyện vợ chồng 23/10/2017 15:01

Nhiều người khi bị chẩn đoán mắc ung thư đầu cổ mới bàng hoàng phát hiện thói quen quan hệ tình dục chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh chết người này.

Quan hệ tình dục bằng miệng hay còn gọi là oral sex được nhiều cặp đôi lựa chọn để mang lại cảm giác mới lạ trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, cách “yêu” này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Đặc biệt đây là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến ung thư đầu cổ.

Cảnh báo: Hàng triệu người Việt có nguy cơ mắc ung thư đầu cổ vì thói quen này khi 'yêu' - Ảnh 1
Oral sex tiềm ẩn nhiều nguy cơ - Ảnh minh họa: Internet

Oral sex và nguy cơ lây nhiễm HPV

Nhiều người nghĩ oral sex là một cách quan hệ tình dục an toàn, thế nhưng trên thực tế việc này có thể kéo theo nhiều rủi ro về sức khỏe như làm tăng nguy cơ ung thư đầu cổ. Tỉ lệ này có thể tăng cao hơn phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, một trong hai người có bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác hoặc trên miệng đang có vết xước…

Các bệnh liên quan đến ung thư vùng đầu cổ như ung thư vòm họng, ung thư lưỡi, thanh quản… lâu nay vẫn được chẩn đoán là do các thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tiến hành một số nghiên cứu và chỉ ra rằng, khoảng 15% trường hợp ung thư đầu cổ có liên quan trực tiếp đến vi rút HPV.

Cảnh báo: Hàng triệu người Việt có nguy cơ mắc ung thư đầu cổ vì thói quen này khi 'yêu' - Ảnh 2
Vi rút HPV là nguyên nhân gây bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Vi rút HPV lây nhiễm chủ yếu qua đường sinh dục. Tỉ lệ nữ giới nhiễm vi rút này là 80% trong khi con số này ở nam giới chỉ rơi vào khoảng 60%. Số ca nhiễm HPV do oral sex được xác định vào khoảng 5-10%. Tỉ lệ này tăng theo tuổi, số lượng bạn tình và một số nguy cơ khác như hút thuốc, uống rượu…

Phòng ngừa nhiễm HPV 

Hiện nay chị em phụ nữ có thể phòng ngừa vi rút HPV đơn giản bằng cách tiêm ngừa vắc xin tại các cơ sở y tế. Vắc xin này có khả năng phòng ngừa các chủng HPV 16 và 18, nguyên nhân chính gây ung thư đồng thời còn giúp loại bỏ các tế bào đã nhiễm HPV từ trước.

Bên cạnh đó bạn cần thường xuyên luyện tập thể dục để duy trì sức khỏe. Vệ sinh răng miệng thường xuyên và duy trì đời sống tình dục lành mạnh để phòng ngừa tối đa nguy cơ ung thư đầu cổ.

Cấm làm điều này khi quan hệ kẻo hối hận cả đời là nam hay nữ cũng phải nằm lòng

Cấm làm điều này khi quan hệ kẻo hối hận cả đời là nam hay nữ cũng phải nằm lòng

Cấm làm điều này khi quan hệ kẻo hối hận cả đời là nam hay nữ cũng phải nằm lòng các bạn nhớ tìm hiểu ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   oral sex quan hệ tình dục quan hệ bằng miệng oral sex gây ung thư ung thư vì oral sex ung thư đầu cổ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?