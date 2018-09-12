 Bài tập giúp tăng ham muốn cho phái nữ

Chuyện vợ chồng 12/09/2018 16:01

Các bài tập tăng ham muốn cho nữ giúp cơ thể tiết ra nhiều Endorphin, tạo ra khoái cảm, giúp phái đẹp bị kích thích nhanh, dễ đạt cực khoái hơn khi quan hệ.

Những chị em nào thường xuyên tập thể dục thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, săn chắc vì thế có thể kiểm soát chặt chẽ mọi động tác và tư thế chốn phòng the một cách dẻo dai, mạnh mẽ và linh hoạt, đồng thời giúp tăng kết nối giữa cơ thể và tâm trí từ đó nâng cao sự tự tin cho phái đẹp trong cuộc sống và chốn phòng the. Vì vậy, để tăng sức bền và tràn đầy năng lượng kéo dài cuộc yêu thì các nàng hãy thường xuyên thực hiện các bài tập tăng ham muốn sau đây:

Bài tập với bóng

Bài tập với bóng
Bài tập với bóng

Đây là bài tập giúp rèn luyện vóc dáng, đồng thời giúp tăng khả năng chịu đựng, tăng niềm vui và thắp lửa chốn phòng the cho nữ giới. Để thực hiện bài tập này, bạn hãy nằm ngửa trên mặt sàn, đặt bắp chân và gót chân lên một quả bóng. Sau đó đẩy hông lên để cả cơ thể tạo thành một đường thẳng từ vai tới gối. Tiếp theo kéo gót chân hướng về cơ thể và lăn quả bóng đến càng gần mông càng tốt. Ngừng lại một chút rồi đảo ngược động tác và lăn quả bóng trở về vị trí cũ cho đến khi cả cơ thể tạo thành một đường thẳng. Cuối cùng hạ hông xuống mặt đất. Cứ thực hiện bài tập này thường xuyên, các chị em sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn.

Bài tập Kegel

Kegel là bài tập được xếp vào những bài tập tốt cho chuyện phòng the của phái đẹp giúp tăng cường sức khỏe của các cơ vùng bụng và sàn chậu. Bài tập này cũng giúp cho “cô bé” của phụ nữ nhạy cảm hơn, khít và dễ đạt khoái cảm khi “yêu”.

Các bài tập Kegel khá đơn giản, linh hoạt và dễ luyện tập vì thế các chị em có thể tập luyện đều đặn ở bất kỳ đâu. Kiên trì tập luyện, hiệu quả sẽ thấy sau vài tuần.

Tập Piloxing Barre

Bài tập Piloxing Barre
Bài tập Piloxing Barre

Bài tập Piloxing Barre là sự phối hợp hài hòa giữa sự linh hoạt, mạnh mẽ của boxing, cách uyển chuyển dẻo dai của khiêu vũ thể thao. Vì thế bài tập này tập trung vào sức mạnh và các múi cơ vùng mông, chân, toàn thân và cánh tay, giúp cơ thể săn chắc quyến rũ hơn. Đồng thời, phần hông, đùi, cơ xương chậu cũng linh hoạt và mạnh mẽ hỗ trợ tuyệt vời cho chuyện phòng the.

Vì thế, hàng ngày bạn hãy dành ra khoảng 30 phút để tập luyện bài tập này. Muốn chuyện ấy thăng hoa thì bạn cần phải kiên trì nhé!

Bài tập Kickfitness

Theo các chuyên gia, bài tập kichfitness rất tốt trong việc tăng cường sự dẻo dai và hưng phấn cho chuyện ấy. Bởi bài tập này là sự kết hợp của bài tập Kick Boxing, Fitness và Hiit giúp đốt cháy mỡ thừa, rèn thể lực sức bền. Nó sẽ giúp cơ thể người phụ nữ nhanh nhẹn, cơ bắp săn chắc khỏe mạnh và uyển chuyển hơn. Vì thế, bài tập này có tác dụng vô cùng lớn trong việc cải thiện năng lượng, tăng sự ham muốn và đam mê trong chuyện phòng the.

Bài tập tấm ván

Bài tập tấm ván
Bài tập tấm ván

Bài tập tấm ván giúp tăng cường sự dẻo dai, săn chắc cho các cơ, tốt cho phụ nữ phát triển ngực và khít vùng kín, dễ đạt khoái cảm khi yêu. Để thực hiện động tác này bạn cần phải nằm úp mặt, cánh tay đặt áp với mặt sàn nhà. Tiếp theo đẩy người lên cao để các đầu mũi chân tiếp đất kết hợp với cánh tay và lòng bàn tay giúp toàn bộ cơ thể được nâng lên cao. Bạn giữ cơ thể càng thẳng sẽ càng tốt. Thực hiện động tác khoảng 10 lần.

Trên đây là các bài tập tăng ham muốn cho nữ, giúp bạn hâm nóng tình cảm, để cuộc “yêu” thêm mặn nồng và viên mãn.

Phụ nữ ham muốn ở độ tuổi nào nhất?

Phụ nữ ham muốn ở độ tuổi nào nhất?

Để đưa ra kết luận được phụ nữ ham muốn ở độ tuổi nào nhất nhiều cuộc nghiên cứu đã được tiến hành. Và cuối cùng cũng đã có kết luận chính xác cho vấn đề này.

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