3 cách 'đổi gió' ngay trong căn nhà quen thuộc khiến chồng mê ngất ngây

Chuyện vợ chồng 01/01/2020 05:12

Ngày qua ngày, công việc, con cái, áp lực kinh tế… khiến vợ chồng xoay như chong chóng, chẳng còn thời gian dành cho nhau. Vậy tại sao không tranh thủ giữ lửa hôn nhân ngay trong chính căn nhà quen thuộc của mình?

Sau khi kết hôn, đa số các cặp vợ chồng đều cảm thấy những khát khao ngày xưa không còn, những cảm xúc mãnh liệt cũng dần biến mất. Điều này tuy là hiện tượng thường gặp nhưng cũng không nên để nó kéo dài. Là phụ nữ, bạn nên chủ động thay đổi một vài thói quen sinh hoạt vợ chồng để tăng thêm hứng thú cho chàng.

Sau đây là 3 gợi ý giữ lửa hôn nhân "nhỏ nhưng có võ", vừa khiến chồng mê mẩn vừa khiến bạn thêm tự tin và gợi cảm.

Tận dụng những chiếc áo cũ của chàng

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Thay đổi bề ngoài, trở nên hấp dẫn hơn là cách làm mới cuộc sống vợ chồng nhanh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Để làm mới sinh hoạt vợ chồng, bạn hãy thử thay đổi bề ngoài một chút để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt chồng. Đừng nghĩ phải là những chiếc váy ren, váy xuyên thấu thật nóng bỏng, hãy tận dụng ngay những chiếc áo cũ của chàng.

Nhìn thân hình bạn lọt thỏm trong chiếc áo rộng sẽ khiến chàng khao khát được khám phá ngay lập tức và khiến "cuộc yêu" của hai bạn nồng nhiệt hơn.

Dùng áo của chồng còn khiến bạn không phải lo lắng về thân hình, lại còn có mùi hương quen thuộc của anh ấy. Cứ thoải mái làm mọi hành động bạn muốn và thích thú ngắm nhìn phản ứng của chàng nhé!

Thử nói chuyện gợi cảm

Phụ nữ chúng ta thường rất ngại nói chuyện "lẳng lơ" với chồng, bạn lo lắng anh ấy sẽ đánh giá, phán xét bạn. Nhưng hoàn toàn sai lầm, chồng bạn sẽ nhập cuộc vô cùng hào hứng nhờ những câu nói ngọt ngào như rót mật bên tai của bạn.

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Không khí vui vẻ, thoải mái bạn tạo ra sẽ khiến chồng muốn tặng bạn thêm nhiều "món quà" bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy bắt đầu bằng những lời khen ngợi anh ấy, sau đó thử gợi ý anh ấy làm theo những gì bạn nói. Đừng quên kết hợp hơi thở gấp gáp cùng những động tác mơn trớn để các này hiệu quả hơn nhé!

Sau khi kết thúc "chuyện yêu", đừng im lặng mà hãy tranh thủ tiếp tục khen ngợi anh ấy hoặc nói những lời bông đùa khiến cả hai cùng bật cười. Không khí vui vẻ, thoải mái bạn tạo ra sẽ khiến chồng muốn tặng bạn thêm nhiều "món quà" bất ngờ nữa.

Thay đổi một số thói quen là cách hữu hiệu để giữ lửa hôn nhân nên bạn hãy thử ngay hôm nay!

Dùng chiếc sofa phòng khách cho "nhiệm vụ" mới

Chiếc sofa tại phòng khách, tưởng không liên quan chút nào lại có thể là gợi ý tuyệt vời cho các cặp đôi muốn làm mới "chuyện yêu". Sự mềm mại, ấm áp của sofa sẽ khiến bạn và anh ấy cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đồng thời, cảm giác chật hẹp của sofa cũng sẽ khiến hai bạn gần nhau hơn và gia tăng sự kích thích.

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Chiếc sofa tại phòng khách, tưởng không liên quan chút nào lại có thể là gợi ý tuyệt vời cho các cặp đôi muốn làm mới "chuyện yêu" - Ảnh minh họa: Internet

Hãy bắt đầu bằng 2 ly rượu vang và một chút đồ ngọt ở phòng khách. Khi men rượu đã ngấm, bạn có thể chủ động đẩy anh ấy nằm hẳn ra sofa rồi bắt đầu, anh ấy sẽ vô cùng bất ngờ và thích thú.

Một lưu ý nhỏ khi sử dụng sofa là bạn cần nghiên cứu trước tư thế nào phù hợp với cả hai để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Nếu bạn không ngại, hãy thẳng thắn hỏi chồng và cùng thống nhất về cách thức "hành sự".

Giữ lửa hôn nhân cần rất nhiều sự cởi mở và hợp tác của cả hai vợ chồng để đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu chồng ngần ngại thử cái mới, hãy trấn an anh ấy thật dịu dàng và khiến anh ấy cảm thấy yên tâm.

Đừng ngại "cầu cứu" Internet vì hiệu quả không ngờ của nó sẽ khiến bạn thêm tự tin và hào hứng nhập cuộc hơn.

Chúc hai bạn sẽ vun đắp tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu thành công sau khi thử 3 gợi ý trên nhé!

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Từ khóa:   sinh hoạt vợ chồng chuyện yêu nói chuyện gợi cảm

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