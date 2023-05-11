3 dấu hiệu nhận biết phụ nữ đang ‘THIẾU CHUYỆN ẤY’, đàn ông tinh ý cần 'giúp' vợ ngay

Chuyện thầm kín 11/05/2023 05:41

Không chỉ có đàn ông, phụ nữ cũng cần có nhu cầu trong ‘chuyện ấy’. Vì vậy, muốn biết vợ nhà có đang muốn gần gũi hay không đàn ông nên nhìn vào những điều này nhé!

Thường tỏ ra ghen tỵ

Một trong những dấu hiệu rõ ràng để nhận biết vợ muốn được gần gũi là cô ấy thường ghen tỵ khi bạn dành nhiều thời gian cho công việc, bạn bè. Ghen là cảm xúc nguy hiểm có thể phá vỡ một mối quan hệ. Nếu bỏ qua những điều nhỏ nhặt này đồng nghĩa với việc đang tạo điều kiện cho vợ mình sà vào lòng người đàn ông khác. Đàn ông nhớ nhé, khi vợ có dấu hiệu này cần chỉnh đốn lại thói quen sinh hoạt ngay.

3 dấu hiệu nhận biết phụ nữ đang ‘THIẾU CHUYỆN ẤY’, đàn ông tinh ý cần 'giúp' vợ ngay - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Dụ dỗ chàng bằng trang phục gợi cảm

Đây chính là 1 dấu hiệu phụ nữ lâu không quan hệ và cần được thỏa mãn. Bởi vì khi khao khát chuyện ấy, phụ nữ thường mặc những trang phục gợi cảm và sexy. Bằng cách này, cô ấy sẽ khéo léo khoe những đường cong nóng bỏng của cơ thể. Việc này như một lời mời dụ dỗ chàng hãy đến “ăn” cô ấy ngay lập tức.

Đặc biệt là có đến 98% đàn ông không thể kháng cự được với lời mời gọi đầy dục vọng này. Chính vì vậy mà chàng hãy để ý thường xuyên tới trang phục của cô ấy nhé.

Tạo ra cử chỉ thân mật hơn thường ngày

Một trong những dấu hiệu phụ nữ lâu không quan hệ được họ thể hiện ra rất rõ ràng. Đó chính là phụ nữ sẽ tạo ra những cử chỉ gần gũi và thân mật với chàng giống với cảnh 2 người làm chuyện ấy.

3 dấu hiệu nhận biết phụ nữ đang ‘THIẾU CHUYỆN ẤY’, đàn ông tinh ý cần 'giúp' vợ ngay - Ảnh 2
  Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như hành động ôm lấy chàng, hôn vào môi và thậm chí là không ngừng vuốt ve cơ thể chàng. Đây chính là cách họ thả câu để người bạn tình dễ dàng sa lưới. Lúc này, chàng đừng quên đáp lại sự thiếu thốn về tình dục bên trong cơ thể nàng nhé.

Phụ nữ dù gì thì nói họ vẫn e ngại trong việc thể hiện cảm xúc trong chuyện ấy. Vì thế, phái mạnh cần phải tinh tế để dễ dàng phát hiện ra những cử chỉ thể hiện sự khao khát được “yêu” của cô ấy nhé. Bằng cách này, bạn sẽ giúp cô ấy được đê mê và sung sướng trong bản nhạc tình ái của cả hai nơi chốn the phòng.

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