Anh Khang cho biết, trước đây anh đi lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Ở xứ người, anh tình cờ được bạn cho ăn loại mít có mùi thơm giống như mùi sầu riêng.

Theo thông tin từ chuyên trang Gia đình & Xã hội, loại cây độc lạ “mít tố nữ hương sầu riêng” đang được anh Nguyễn Hữu Khang (ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) kết hợp cùng anh trai trồng trên diện tích gần 3.000m2 tại cù lao Tân Lộc.

Vẫn theo lời anh Khang, sau 18 tháng trồng, cây mít cho ra trái và kết quả như ý muốn. “Tôi rất vui, mang đi biếu bạn bè ăn thử, ai cũng khen. Dù chất lượng mít trồng ở Việt Nam chỉ đạt khoảng 70% mít trồng ở bên Đài Loan…” anh Khang nói.

Thoạt nhìn, anh Khang tưởng đây là giống mít tố nữ của Việt Nam, bởi từ hình dáng, màu sắc đến từng chiếc lá đều rất giống nhau. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ sẽ thấy cây mít có lông từ thân cây ra tới lá.

Mỗi cây mít có thể ra 20 trái, mỗi trái từ 2,5 - 3kg - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Anh quyết định nhân giống “mít hương sầu riêng” lên và đưa cây giống cho người anh của mình trồng. Đến nay, vườn mít đã cho trái đều. Tuy nhiên, hiện cây còn nhỏ nên anh chưa ép cây ra trái nhiều. Ngay từ năm đầu, cây đã cho trái rất sai, có thể lên đến hàng chục trái. Tuy nhiên, theo anh do cây còn “tơ” nên những năm đầu chỉ nên để từ 5 -7 trái/cây. Trọng lượng mỗi trái từ 2,5 -3kg.

Dẫn tin từ Kinh tế & Đô thị, khi ăn thử loại mít này, thấy có vị sầu riêng đặc trưng nên anh đã mua 10 cây giống về trồng thử. Đến năm 2021, anh Khang hỏi mua một số cây giống từ người Đài Loan, rồi cắt nhánh đem về Việt Nam để thực hiện lai tạo.

Cận cảnh múi 'mít sầu riêng' - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Hiện anh Hữu Khang đang sở hữu khoảng 400 gốc mít sầu riêng với 3 loại khác nhau, gồm: mít sầu riêng ruột hồng; kem và vàng. Trong đó, mít sầu riêng ruột vàng được đánh giá là vượt trội nhất vì có thịt dày, hạt nhỏ, vị béo hơn các màu khác, đặc biệt là các múi mít rất giống với cơm của trái sầu riêng.

Anh cũng đang ghép thêm cây giống để cung ứng ra thị trường, với giá bán 200.000 đồng/cây. Tại Cần Thơ, mít mang hương vị sầu riêng với giá bán 80.000 đồng/kg, cao hơn giá mít Thái thời điểm này gấp 15 lần.

Định hướng sắp tới, anh Hữu Khang cho biết, sẽ nhân rộng và phát triển giống mít sầu riêng, bao tiêu sản phẩm để xuất bán tại các thị trường trong cả nước.