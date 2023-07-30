Loại mít thơm mùi sầu riêng độc lạ, giá cao 'ngất ngưởng' nhưng vẫn liên tục 'cháy hàng'

Chuyện lạ 30/07/2023 20:32

Loại mít này mang hương vị sầu riêng rất đặc trưng, đây cũng là nguyên nhân khiến giá loại mít này cao hơn nhiều loại mít khác trên thị trường.

Theo thông tin từ chuyên trang Gia đình & Xã hội, loại cây độc lạ “mít tố nữ hương sầu riêng” đang được anh Nguyễn Hữu Khang (ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) kết hợp cùng anh trai trồng trên diện tích gần 3.000m2 tại cù lao Tân Lộc.

Anh Khang cho biết, trước đây anh đi lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Ở xứ người, anh tình cờ được  bạn cho ăn loại mít có mùi thơm giống như mùi sầu riêng.

Loại mít thơm mùi sầu riêng độc lạ, giá cao 'ngất ngưởng' nhưng vẫn liên tục 'cháy hàng' - Ảnh 1
Anh Nguyễn Hữu Khang, chủ nhân vườn 'mít sầu riêng' - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Thoạt nhìn, anh Khang tưởng đây là giống mít tố nữ của Việt Nam, bởi từ hình dáng, màu sắc đến từng chiếc lá đều rất giống nhau. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ sẽ thấy cây mít có lông từ thân cây ra tới lá.

Vẫn theo lời anh Khang, sau 18 tháng trồng, cây mít cho ra trái và kết quả như ý muốn. “Tôi rất vui, mang đi biếu bạn bè ăn thử, ai cũng khen. Dù chất lượng mít trồng ở Việt Nam chỉ đạt khoảng 70% mít trồng ở bên Đài Loan…” anh Khang nói.

Loại mít thơm mùi sầu riêng độc lạ, giá cao 'ngất ngưởng' nhưng vẫn liên tục 'cháy hàng' - Ảnh 2
Mỗi cây mít có thể ra 20 trái, mỗi trái từ 2,5 - 3kg - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Anh quyết định nhân giống “mít hương sầu riêng” lên và đưa cây giống cho người anh của mình trồng. Đến nay, vườn mít đã cho trái đều. Tuy nhiên, hiện cây còn nhỏ nên anh chưa ép cây ra trái nhiều. Ngay từ năm đầu, cây đã cho trái rất sai, có thể lên đến hàng chục trái. Tuy nhiên, theo anh do cây còn “tơ” nên những năm đầu chỉ nên để từ 5 -7 trái/cây. Trọng lượng mỗi trái từ 2,5 -3kg.

Dẫn tin từ Kinh tế & Đô thị, khi ăn thử loại mít này, thấy có vị sầu riêng đặc trưng nên anh đã mua 10 cây giống về trồng thử. Đến năm 2021, anh Khang hỏi mua một số cây giống từ người Đài Loan, rồi cắt nhánh đem về Việt Nam để thực hiện lai tạo.

Loại mít thơm mùi sầu riêng độc lạ, giá cao 'ngất ngưởng' nhưng vẫn liên tục 'cháy hàng' - Ảnh 3
Cận cảnh múi 'mít sầu riêng' - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Hiện anh Hữu Khang đang sở hữu khoảng 400 gốc mít sầu riêng với 3 loại khác nhau, gồm: mít sầu riêng ruột hồng; kem và vàng. Trong đó, mít sầu riêng ruột vàng được đánh giá là vượt trội nhất vì có thịt dày, hạt nhỏ, vị béo hơn các màu khác, đặc biệt là các múi mít rất giống với cơm của trái sầu riêng.

Anh cũng đang ghép thêm cây giống để cung ứng ra thị trường, với giá bán 200.000 đồng/cây. Tại Cần Thơ, mít mang hương vị sầu riêng với giá bán 80.000 đồng/kg, cao hơn giá mít Thái thời điểm này gấp 15 lần.

Định hướng sắp tới, anh Hữu Khang cho biết, sẽ nhân rộng và phát triển giống mít sầu riêng, bao tiêu sản phẩm để xuất bán tại các thị trường trong cả nước. 

Chàng trai 18 tuổi 'trúng tiếng sét ái tình' với bạn gái U60, theo đuổi suốt 3 tháng ròng, khẳng định say đắm 'nét duyên ngầm'

Chàng trai 18 tuổi 'trúng tiếng sét ái tình' với bạn gái U60, theo đuổi suốt 3 tháng ròng, khẳng định say đắm 'nét duyên ngầm'

Ngay lần đầu thấy người phụ nữ U60 này trên TikTok, nam thanh niên 18 tuổi đã cảm thấy người thực sự cuôn hút và hấp dẫn. Nét duyên ngầm của người phụ nữ khiến anh chàng si mê.

Xem thêm
Từ khóa:   Mít vị sầu riêng mít độc lạ trái cây độc lạ

TIN MỚI NHẤT

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 27 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 42 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 27 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm