Những loại cá tốt cho não và tim hơn cả nhân sâm, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không ăn sớm hơn

Chuyên gia nói gì 17/05/2018 16:07

Đây chính là những loại cá chứa nhiều dưỡng chất quý hiếm, được ví tốt hơn cả nhân sâm nhờ khả năng bảo vệ tim mạch, cải thiện trí não và mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Cá là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhờ chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho mọi hoạt động của cơ thể. Hàm lượng chất béo chưa bão hòa trong cá rất có lợi cho hoạt động của màng tế bào, giúp giảm nồng độ mỡ xấu trong máu…

Dưới đây là những loại cá tốt cho não và tim hơn cả nhân sâm, bạn hãy bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày để tăng cường sức khỏe cho cả gia đình nhé!

Những loại cá tốt cho sức khỏe

Cá chim

Cá chim là thực phẩm bổ dưỡng lại dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau như cá chim kho riềng, sốt chua ngọt, sốt bơ chanh… Cá chim chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, lipit, canxi, photpho, sắt, natri, kali cùng nhiều loại vitamin A, C, B1, B2…

Đặc biệt, cá chim rất giàu omega – 3 giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, tốt cho não bộ và hệ tim mạch.

Những loại cá tốt cho não và tim hơn cả nhân sâm, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không ăn sớm hơn - Ảnh 1
Cá chim rất dễ chế biến thành nhiều món ăn khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

basa

Theo các nghiên cứu, mỡ cá basa không chỉ giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe mà còn chứa nhiều DHA tốt cho não bộ. Hàm lượng axit béo trong loại cá này rất tốt cho sức khỏe.

Thường xuyên ăn cá basa sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa cholesterol thành những dẫn xuất không gây tắc mạch máu, làm giảm các chứng loạn nhịp tim, đau bụng kinh ở phụ nữ và tiền sản giật.

Bên cạnh đó, chất béo Omega-3 có trong cá basa còn giúp ngăn ngừa quá trình xơ cứng động mạch - nguyên nhân dẫn đến chứng xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ lão hóa, tăng cường hoạt động của não bộ, ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ hiệu quả.

Những loại cá tốt cho não và tim hơn cả nhân sâm, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không ăn sớm hơn - Ảnh 2
Những dưỡng chất trong cá basa rất tốt cho não bộ và tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Cá trích

Cá trích chứa rất nhiều dầu và trong dầu cá chứa hàm lượng lớn Omega-3. Loại axit béo này sẽ giúp sản sinh ra DHA - dưỡng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của não bộ, tăng cường khả năng tập trung và ghi nhớ.

Hàm lượng Omega-3 có trong cá trích còn giúp điều hòa huyết áp, mang đến những tác dụng tích cực với bệnh nhân tim mạch.

Không chỉ là nguồn cung cấp lượng axit béo Omega-3 dồi dào, cá trích còn giúp bổ sung vitamin D cho cơ thể, giúp ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

Cá mè

Theo Đông y, cá mè có vị ngọt, tính ôn, có tác dụng bổ tì vị, khoẻ gân cốt, ích thận khí… thích hợp với những người phong hàn đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, nhiều đờm, thận suy, gân cốt yếu, lưng khớp đau, tiêu hoá kém...

Những loại cá tốt cho não và tim hơn cả nhân sâm, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không ăn sớm hơn - Ảnh 3
Cá mè là bài thuốc giúp trị nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Cá mè thường được dùng như bài thuốc giúp trị chứng phong hàn, đầu đau, huyết áp cao, suy nhược thần kinh. Thường xuyên dùng cá mè sẽ rất tốt cho tim mạch.

Trên đây là những loại cá tốt cho sức khỏe, đặc biệt giúp bảo vệ não bộ và tim mạch chị em không thể bỏ qua trong bữa ăn hàng ngày.

Chẳng còn nỗi lo mùi cơ thể ngày nắng nóng nhờ sử dụng những thực phẩm này

Chẳng còn nỗi lo mùi cơ thể ngày nắng nóng nhờ sử dụng những thực phẩm này

Hãy bổ sung ngay những thực phẩm giúp giảm mùi tự nhiên dưới đây để cơ thể luôn thơm tho suốt cả ngày dài, bất chấp nắng nóng mùa hè.

Xem thêm
Từ khóa:   những loại cá tốt cho sức khỏe thực phẩm tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp