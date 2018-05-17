Những loại cá tốt cho não và tim hơn cả nhân sâm, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không ăn sớm hơn

Dưới đây là những loại cá tốt cho não và tim hơn cả nhân sâm, bạn hãy bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày để tăng cường sức khỏe cho cả gia đình nhé!

Cá là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhờ chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho mọi hoạt động của cơ thể. Hàm lượng chất béo chưa bão hòa trong cá rất có lợi cho hoạt động của màng tế bào, giúp giảm nồng độ mỡ xấu trong máu…

Đặc biệt, cá chim rất giàu omega – 3 giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, tốt cho não bộ và hệ tim mạch.

Cá chim là thực phẩm bổ dưỡng lại dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau như cá chim kho riềng, sốt chua ngọt, sốt bơ chanh… Cá chim chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, lipit, canxi, photpho, sắt, natri, kali cùng nhiều loại vitamin A, C, B1, B2…

Cá chim rất dễ chế biến thành nhiều món ăn khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cá basa

Theo các nghiên cứu, mỡ cá basa không chỉ giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe mà còn chứa nhiều DHA tốt cho não bộ. Hàm lượng axit béo trong loại cá này rất tốt cho sức khỏe.

Thường xuyên ăn cá basa sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa cholesterol thành những dẫn xuất không gây tắc mạch máu, làm giảm các chứng loạn nhịp tim, đau bụng kinh ở phụ nữ và tiền sản giật.

Bên cạnh đó, chất béo Omega-3 có trong cá basa còn giúp ngăn ngừa quá trình xơ cứng động mạch - nguyên nhân dẫn đến chứng xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ lão hóa, tăng cường hoạt động của não bộ, ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ hiệu quả.

Những dưỡng chất trong cá basa rất tốt cho não bộ và tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Cá trích

Cá trích chứa rất nhiều dầu và trong dầu cá chứa hàm lượng lớn Omega-3. Loại axit béo này sẽ giúp sản sinh ra DHA - dưỡng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của não bộ, tăng cường khả năng tập trung và ghi nhớ.

Hàm lượng Omega-3 có trong cá trích còn giúp điều hòa huyết áp, mang đến những tác dụng tích cực với bệnh nhân tim mạch.

Không chỉ là nguồn cung cấp lượng axit béo Omega-3 dồi dào, cá trích còn giúp bổ sung vitamin D cho cơ thể, giúp ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

Cá mè

Theo Đông y, cá mè có vị ngọt, tính ôn, có tác dụng bổ tì vị, khoẻ gân cốt, ích thận khí… thích hợp với những người phong hàn đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, nhiều đờm, thận suy, gân cốt yếu, lưng khớp đau, tiêu hoá kém...

Cá mè là bài thuốc giúp trị nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Cá mè thường được dùng như bài thuốc giúp trị chứng phong hàn, đầu đau, huyết áp cao, suy nhược thần kinh. Thường xuyên dùng cá mè sẽ rất tốt cho tim mạch.

Trên đây là những loại cá tốt cho sức khỏe, đặc biệt giúp bảo vệ não bộ và tim mạch chị em không thể bỏ qua trong bữa ăn hàng ngày.