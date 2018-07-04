Lấy bột sắn dây pha theo cách này uống trước khi ngủ 2 tiếng, mỡ thừa giảm nhanh ‘chóng mặt’

Đặc biệt, nếu dùng bột sắn dây trước khi đi ngủ có thể giúp gia tăng chuyển hóa, đào thải mọi độc tố và cặn bã. Điều này giúp ổn định nội tiết tố nữ estrogen, ngăn ngừa tình trạng tăng cân mất kiếm soát và cải thiện làn da.

Bột sắn dây chứa hàm lượng lớn vitamin và các khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, lượng axit tự nhiên và chất xơ dồi dào có trong nước uống từ bột sắn còn giúp quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn, nhờ đó cơ thể không thể hấp thụ thêm chất béo và thúc đẩy hiệu quả giảm cân.

Dưới đây là những cách pha bột sắn dây giúp giảm cân nhanh chóng, chị em không thể bỏ qua:

Cách pha bột sắn dây giảm mỡ thừa

Các công thức nước uống từ bột sắn dây chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn ăn kiêng của bạn.

Nước bột sắn dây và chanh

Những dưỡng chất có trong bột sắn dây kết hợp với lượng vitamin C và axit tự nhiên dồi dào trong nước cốt chanh mang đến loại nước uống có khả năng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cực nhanh chóng.

Nguyên liệu:

- 2 thìa cà phê bột sắn dây

- 1 thìa cà phê nước cốt chanh

- 1 thìa cà phê mật ong

Hướng dẫn thực hiện:

Cho bột sắn dây vào ly thủy tinh, đổ từ từ nước sôi vào khuấy đều. Đến khi bột sắn dây hòa tan thì thêm vào nước cốt chanh và mật ong, đồng thời dùng thìa khuấy thật đều tay để hỗn hợp không bị vón cục.

Cách pha nước bột sắn dây và chanh rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước bột sắn dây và chanh khi còn ấm trước khi ngủ khoảng 2 tiếng sẽ rất tốt cho sức khỏe và giúp giảm cân hiệu quả.

Nước uống bột sắn dây và nghệ

Hàm lượng curcumin trong nghệ có khả năng phá vỡ các liên kết chất béo, từ đó giúp giảm cân cực kỳ nhanh chóng. Kết hợp bột sắn dây với nguyên liệu này vừa giúp giảm cân vừa nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Nguyên liệu:

- 2 thìa cà phê bột sắn dây

- 1 thìa cà phê nước ép nghệ tươi

- 1 thìa cà phê mật ong

Hướng dẫn thực hiện:

Bột sắn dây cho vào ly, sau đó đổ nước sôi vào khuấy thật đều tay đến khi bột hòa tan. Thêm mật ong và nước ép nghệ vào ly rồi lắc đều là có thể thưởng thức ngay.

Nước bột sắn dây và nghệ vừa giúp giảm cân, vừa giúp làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, nếu muốn đạt hiệu quả cao, bạn chỉ nên pha bột sắn dây với nước sôi, tránh dùng nước lạnh. Mỗi ngày, chỉ nên uống 1 ly để tránh tình trạng rối loạn tiêu hóa.

Trên đây là những cách pha bột sắn dây giúp giảm cân hiệu quả, chị em có thể áp dụng để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hằng mơ ước.