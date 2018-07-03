Đừng dại vứt hạt của những loại quả này đi kẻo ‘tiếc hùi hụi’ vì chúng đều là ‘thần dược’ trị bách bệnh

Chuyên gia nói gì 03/07/2018 16:57

Không phải ai cũng biết rằng, hạt của những loại quả như mít, đu đủ, dưa hấu… đều có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Thay vì vứt bỏ chúng khi ăn, bạn hãy giữ lại và tận dụng để làm thuốc chữa bệnh.

Nhiều người khi ăn dưa hấu, đu đủ... đều có thói quen bỏ hạt vì cho rằng chúng là phần thừa, không thể sử dụng. Tuy nhiên, những loại hạt này lại rất giàu dinh dưỡng, giúp mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Bạn còn có thể tận dụng hạt của những loại quả dưới đây để làm thuốc giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Những loại hạt tốt cho sức khỏe

Hạt mít

Hạt mít chứa hàm lượng lớn tinh bột, protein, lipid và nhiều chất khoáng nên có thể phơi khô làm lương thực dự trữ. Bên cạnh đó, hạt mít còn có tác dụng cải thiện chuyện phòng the hiệu quả nhờ giàu chất sắt.

Ăn hạt mít luộc có thể giảm căng thẳng, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng, bảo vệ cơ thể khỏi các loại vi khuẩn và virus gây bệnh.

Đừng dại vứt hạt của những loại quả này đi kẻo ‘tiếc hùi hụi’ vì chúng đều là ‘thần dược’ trị bách bệnh - Ảnh 1
Hạt mít chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hạt bí

Đây là loại hạt rất giàu magiê, mangan, protein, kẽm, hợp chất thực vật phytosterol và chất chống oxy hóa giúp cản trợ hoạt động của các gốc tự do, từ đó tăng cường sức khỏe.

Theo các nghiên cứu, hàm lượng photpho, magie, sắt, đồng và vitamin có trong hạt bí còn rất tốt cho sức khỏe tim mạch, giúp giảm nồng độ cholesterol xấu, kháng viêm và làm chậm quá trình lão hóa.

Dùng hạt bí như một món ăn vặt mỗi ngày có thể tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy tăng trưởng tế bào, cải thiện giấc ngủ, bảo vệ mắt và điều tiết insulin hiệu quả.

Hạt đu đủ

Đu đủ cũng là một trong những loại quả bạn không nên vứt bỏ hạt khi ăn. Hạt đu đủ có mùi như hạt tiêu đen và cũng chứa nhiều dưỡng chất không kém gì phần thịt.

Trên thực tế, bạn có thể phơi khô hạt đu đủ, nghiền nát và sử dụng thay thế cho tiêu đen. Hàm lượng các hợp chất phenolic, flavonoid, protein, canxi, magiê và phốt pho trong hạt đu đủ có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, chống viêm và kháng khuẩn hiệu quả.

Đừng dại vứt hạt của những loại quả này đi kẻo ‘tiếc hùi hụi’ vì chúng đều là ‘thần dược’ trị bách bệnh - Ảnh 2
Hạt đu đủ có thể dùng thay thế hạt tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Hạt dưa hấu

Không nhiều người biết rằng hạt dưa hấu chứa rất nhiều khoáng chất và các loại vitamin như vitamin A, B1, B2, B6, D, E, K… Chính vì vậy, hạt dưa hấu có thể giúp kiểm soát tiểu đường, bảo vệ sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp. Đặc biệt, loại hạt này còn giúp cải thiện làn da và mái tóc khỏe đẹp hơn.

Bạn có thể phơi khô hoặc rang hạt dưa hấu ăn dần. Tuy nhiên, nếu muốn mang lại hiệu quả tốt nhất, bạn nên đun sôi hạt dưa hấu với nước và uống thay trà mỗi ngày.

Trên đây là những loại hạt bạn không nên vứt bỏ khi ăn mà hãy tận dụng để làm thuốc chữa bệnh, tăng cường sức khỏe và cải thiện làn da.

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