Đem tỏi nướng lên rồi ăn mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng thần kỳ mà nó mang lại

Bên cạnh đó, tỏi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, phốt pho, magiê… có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu, bảo vệ tế bào, tăng cường sức đề kháng.

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, tỏi còn là “thần dược” giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Hàm lượng chất kháng sinh allicin trong tỏi có khả năng diệt khuẩn, sát trùng và chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Tỏi rất tốt cho cơ thể nhưng có vị nồng nên không nhiều người có thể ăn sống. Nếu bạn cũng gặp trường hợp này thì có thể dùng tỏi nướng thay thế. Tỏi nướng có vị bùi, hương thơm dịu, có thể bảo quản trong lọ thủy tinh để dùng dần hoặc dùng chung với salad.

Chính vì vậy, tỏi thường được dùng với nhiều cách khác nhau như tỏi sống, ngâm rượu, ngâm giấm... Thế nhưng, bạn đã bao giờ thử dùng tỏi nướng để ăn mỗi ngày chưa, nó có thể mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe đấy!

Theo nghiên cứu, thói quen ăn tỏi nướng mỗi ngày sẽ giúp những dưỡng chất trong tỏi xâm nhập vào từng tế bào cơ thể và mang lại rất nhiều tác dụng thần kỳ cho sức khỏe.

Tỏi nướng có khả năng cân bằng lượng cholesterol trong cơ thể, giúp ngăn ngừa béo phì, rối loạn tim mạch và huyết áp cao hiệu quả. Ngoài ra, thường xuyên ăn tỏi nướng còn giúp bổ sung canxi cho xương khớp, hỗ trợ điều trị thiếu máu.

Ăn tỏi nướng sẽ mang lại rất nhiều tác dụng thần kỳ cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn tỏi nướng mỗi ngày?

Bạn có biết cơ thể sẽ phản ứng như thế nào trong suốt 24 tiếng sau khi ăn tỏi nướng không? Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên đấy!

Sau 1 giờ: Tỏi bắt đầu được tiêu hóa, những dưỡng chất trong tỏi sẽ xâm nhập dần vào từng tế bào.

Sau 2-4 giờ: Hàm lượng chất chống oxy hóa trong tỏi bắt đầu chống lại các gốc tự do nguy hiểm, bảo vệ cơ thể.

Sau 4-6 giờ: Lúc này, những dưỡng chất có trong tỏi đã bắt đầu ngấm vào cơ thể, giúp tăng cường các tế bào T để tăng cường hệ miễn dịch. Cơ chế đào thải chất dịch và chất béo dư thừa hoạt động vô cùng hiệu quả.

Những dưỡng chất trong tỏi sẽ giúp bảo vệ cơ thể từ bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Sau 6-7 giờ: Đã đến lúc các chất kháng khuẩn trong tỏi bắt đầu phát huy tác dụng để tiêu diệt vi khuẩn trong cơ thể.

Sau 7-10 giờ: Những dưỡng chất đặc biệt trong tỏi nướng sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở cấp độ tế bào.

Như vậy, trong vòng 24 tiếng, tỏi nướng sẽ giúp thanh lọc toàn bộ cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, kéo dài tuổi thọ tế bào.

Cách làm tỏi nướng tại nhà

Bắc chảo lên bếp, cho vào một chút dầu ô liu sau đó cho tỏi vào đảo đều với lửa nhỏ. Đợi đến khi tỏi chín vàng đều cả hai mặt là được. Bạn nên dùng tỏi nướng sau bữa cơm, tốt nhất là sau khi ăn trưa. Kiên trì áp dụng trong vòng 1 tháng, bạn sẽ thấy cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Trên đây là những tác dụng thần kỳ mà tỏi nướng có thể mang lại cho sức khỏe, hãy thử áp dụng bài thuốc này ngay từ hôm nay nhé!