Cảnh báo: Bị bỏng độ 3 chỉ vì làm điều này sau khi vắt nước chanh!

Chuyên gia nói gì 17/11/2016 08:57

Chỉ vì làm điều này sau khi vắt nước chanh, người phụ nữ này đã bị bỏng cấp độ 3 - chị em nên cảnh giác!

Chanh là thực phẩm cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nhiều người thích thêm chanh vào đồ uống để tăng hương vị hoặc dùng trong những liệu pháp chữa bệnh tại gia. Tuy nhiên, ít ai biết những thành phần mạnh trong chanh cũng có thể gây hại nếu không chú ý.

Cảnh báo: Bị bỏng độ 3 chỉ vì làm điều này sau khi vắt nước chanh! - Ảnh 1
Nước chanh gây bỏng nặng nếu không biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện của 1 người phụ nữ vừa được chia sẻ trên trang davidwolfe sẽ khiến bạn hiểu thêm về những tác dụng phụ nguy hiểm của chanh. Cô Morgan Moore (Mỹ) đã phải nhập viện khẩn cấp chỉ vì một sai lầm ít ai ngờ sau khi vắt chanh. Để chuẩn bị cho 1 bữa tiệc của gia đình, cô đã vắt khá nhiều nước chanh. Sau khi vắt xong, cô vẫn rửa tay bình thường, tuy nhiên cô không rửa kỹ lắm.

Cô cho biết, cô đã rửa tay dưới vòi nước, sau đó ra ngoài trời làm việc khoảng 30 phút. Ngày hôm sau, bàn tay cô bỗng nhiên sưng phồng hoàn toàn, gây đau đớn khủng khiếp. Cô đã phải nhập viện khẩn cấp.

Các bác sĩ cho hay, trường hợp của cô Morgan được gọi là viêm da cảm quang gốc thực vật (phytophotodermatitis). Về cơ bản, nước cốt chanh (có tính axit) phản ứng với ánh nắng mặt trời và làn da, gây bỏng nặng.

Cảnh báo: Bị bỏng độ 3 chỉ vì làm điều này sau khi vắt nước chanh! - Ảnh 2
Ảnh: Davidwolfe

Tệ hơn, phản ứng này bắt đầu 24 giờ sau khi phơi nắng và đạt tới đỉnh điểm trong 48-72 giờ sau. Ngoài việc gây bỏng, nước chanh cũng có thể khiến da bạn bị sạm đen vĩnh viễn.

Vì thế, các chuyên gia cảnh báo, nếu bạn vắt nước chanh/cam hoặc tiếp xúc với chanh, cần rửa tay thật kỹ trước khi ra nắng. Nếu không, bạn có thể gánh lấy những hậu quả nặng nề.

Đôi khi, những sai lầm nhỏ có thể khiến bạn phải trả giá đắt, vì thế hãy cẩn thận. 

 

Xem thêm: cách làm mứt gừng sợi, cách làm mứt gừng

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Chanh Quả Chanh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 18 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 28 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 42 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 58 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn