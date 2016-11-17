Cảnh báo: Bị bỏng độ 3 chỉ vì làm điều này sau khi vắt nước chanh!

Chỉ vì làm điều này sau khi vắt nước chanh, người phụ nữ này đã bị bỏng cấp độ 3 - chị em nên cảnh giác!

Chanh là thực phẩm cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nhiều người thích thêm chanh vào đồ uống để tăng hương vị hoặc dùng trong những liệu pháp chữa bệnh tại gia. Tuy nhiên, ít ai biết những thành phần mạnh trong chanh cũng có thể gây hại nếu không chú ý.

Câu chuyện của 1 người phụ nữ vừa được chia sẻ trên trang davidwolfe sẽ khiến bạn hiểu thêm về những tác dụng phụ nguy hiểm của chanh. Cô Morgan Moore (Mỹ) đã phải nhập viện khẩn cấp chỉ vì một sai lầm ít ai ngờ sau khi vắt chanh. Để chuẩn bị cho 1 bữa tiệc của gia đình, cô đã vắt khá nhiều nước chanh. Sau khi vắt xong, cô vẫn rửa tay bình thường, tuy nhiên cô không rửa kỹ lắm.

Cô cho biết, cô đã rửa tay dưới vòi nước, sau đó ra ngoài trời làm việc khoảng 30 phút. Ngày hôm sau, bàn tay cô bỗng nhiên sưng phồng hoàn toàn, gây đau đớn khủng khiếp. Cô đã phải nhập viện khẩn cấp.

Các bác sĩ cho hay, trường hợp của cô Morgan được gọi là viêm da cảm quang gốc thực vật (phytophotodermatitis). Về cơ bản, nước cốt chanh (có tính axit) phản ứng với ánh nắng mặt trời và làn da, gây bỏng nặng.

Tệ hơn, phản ứng này bắt đầu 24 giờ sau khi phơi nắng và đạt tới đỉnh điểm trong 48-72 giờ sau. Ngoài việc gây bỏng, nước chanh cũng có thể khiến da bạn bị sạm đen vĩnh viễn.

Vì thế, các chuyên gia cảnh báo, nếu bạn vắt nước chanh/cam hoặc tiếp xúc với chanh, cần rửa tay thật kỹ trước khi ra nắng. Nếu không, bạn có thể gánh lấy những hậu quả nặng nề.

Đôi khi, những sai lầm nhỏ có thể khiến bạn phải trả giá đắt, vì thế hãy cẩn thận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-bi-bong-do-3-chi-vi-lam-dieu-nay-sau-khi-vat-nuoc-chanh-159886.html