Bỏ ngay những thói quen tai hại này khi sử dụng màng bọc thực phẩm

Chuyên gia nói gì 25/07/2016 15:14

Màng bọc thực phẩm là vật dụng quen thuộc mà nhiều bà nội trợ sử dụng hàng ngày để bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro chết người nếu không biết cách sử dụng.

Màng bọc thực phẩm là thứ rất tiện lợi và hữu ích để giúp thực phẩm lâu hư. Nhưng không như quảng cáo của các nhà sản xuất, nhiều loại màng bọc trên thị trường chứa 50% là chất hóa dẻo cực hại cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Khi tiếp xúc với thực phẩm hoặc nhiệt độ cao, chúng có thể giải phóng chất độc vào đồ ăn, gây nguy hại khôn lường nếu ăn phải. Vì thế, để hạn chế nguy hiểm, bạn cần lưu ý những điều sau khi sử dụng màng bọc thực phẩm.

Bỏ ngay những thói quen tai hại này khi sử dụng màng bọc thực phẩm - Ảnh 1
Tránh những sai lầm này nếu không muốn gây nguy hiểm cho cả nhà - Ảnh minh họa

Không để màng bọc tiếp xúc với thực phẩm

Nếu bạn để màng bọc tiếp xúc với đồ ăn, hóa chất trong màng bọc có thể xâm nhập vào thực phẩm. Do đó, nên giữ khoảng cách giữa thực phẩm và màng bọc (cỡ 2,5 cm).

Bạn cũng không nên dùng màng bọc với những thực phẩm như dưa leo, cà rốt, đậu đũa vì chúng sẽ khiến chất dinh dưỡng trong những rau củ này giảm nhiều.

Không bỏ vào lò vi sóng

Đây là điều cực kỳ nguy hiểm mà bạn phải tuyệt đối tránh. Màng bọc có thể chứa các hóa chất như DEHA và Phthalates. Nếu gặp nhiệt độ cao, chúng sẽ giải phóng ra chất gây ung thư, xâm nhập vào thực phẩm và khiến sức khỏe của người ăn gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Không bọc đồ ăn nóng

Nếu bọc đồ ăn nóng, nhiệt độ cao có thể khiến màng bọc giải phóng chất độc vào thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe.

Không bọc thực phẩm nhiều dầu mỡ

Đừng dùng màng bọc thực phẩm cho những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ vì chúng có thể tiếp xúc với thực phẩm và gây nhiễm độc. Trẻ em nếu ăn phải những thực phẩm này sẽ gây hậu quả khó lường.

Mỹ Hoàng (T/H)

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Từ khóa:   sức khỏe và đời sống

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