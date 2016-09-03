Bạn sẽ không bao giờ vứt hạt đu đủ sau khi đọc bài này

Chuyên gia nói gì 03/09/2016 16:09

Sau khi đọc bài này, bạn sẽ không bao giờ vứt hạt đu đủ nữa vì những lợi ích thần kỳ của nó.

Mặc dù nhiều người có thói quen vứt hạt đu đủ, song chúng có một số lợi ích sức khỏe mà bạn ít ngờ tới. Rất ít người biết hạt đu đủ có thể ăn được, và chúng có thể tăng cường đáng kể sức khỏe của bạn.

Hạt đu đủ cực kỳ có lợi trong việc phòng ngừa và điều trị nhiều loại bệnh, gồm rối loạn gan, ruột, tẩy giun sán, thậm chí chữa những bệnh như sốt xuất huyết và ung thư.

Bạn sẽ không bao giờ vứt hạt đu đủ sau khi đọc bài này - Ảnh 1
Bạn sẽ không bao giờ vứt hạt đu đủ sau khi đọc bài này - Ảnh minh họa

Dưới đây là những lợi ích mà bạn có thể gặt hái từ việc ăn hạt đu đủ thường xuyên, theo Healthyfoodteam:

Kháng khuẩn và kháng virus

Chỉ cần ăn một ít hạt đu đủ, bạn cũng có thể chống lại những vi khuẩn nguy hiểm như E.coli, Staph, và salmonella. Ngoài ra, hạt đu đủ còn rất hiệu quả trong việc chống lại những bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn và chữa sốt xuất huyết, thương hàn và nhiều bệnh khác. Người dân Nigeria thường uống sữa với hạt đu đủ để trị bệnh thương hàn. Hạt đu đủ cũng được dùng tại Costa Rica để trị sốt xuất huyết (nước ép từ lá đu đủ cũng có hiệu quả tương tự).

Kháng viêm

Hạt đu đủ có các chất kháng viêm cực mạnh, biến chúng thành loại thuốc hiệu quả trong việc giảm viêm, đau khớp, sưng tấy.

Chống ung thư

Hạt đu đủ chứa isothiocyanate, 1 chất giúp ngăn sự lây lan của tế bào ung thư và khối u. Nó đặc biệt có lợi trong việc phòng ngừa và trị ung thư ruột kết, ung thư vú, tuyến tụy và bệnh bạch cầu.

Trị giun sán

Hạt đu đủ chứa 1 alkaloid gọi là “carpaine”, cực kỳ hiệu quả trong việc tẩy giun sán và ký sinh trùng trong ruột. Đu đủ kích thích sự chuyển hóa protein trong cơ thể, tạo ra môi trường có hại đối với sự phát triển của ký sinh trùng. Theo nhiều nghiên cứu, 75% trẻ em tại Nigeria đã tẩy sạch giun trong ruột chỉ bằng cách uống nước ép từ hạt đu đủ trong 7 ngày.

Bạn sẽ không bao giờ vứt hạt đu đủ sau khi đọc bài này - Ảnh 2
Hạt đu đủ được dùng để tẩy giun sán hiệu quả - Ảnh minh họa

Tốt cho gan

Những dưỡng chất quan trọng trong hạt đu đủ tỏ ra hiệu quả trong việc trị xơ gan. Bạn chỉ cần nghiền 5-6 hạt đu đủ và cho vào đồ ăn hoặc đồ uống. Bạn nên dùng nước ép cam quýt. Hãy làm điều này trong 1 tháng. Ngoài ra, việc ăn một ít hạt đu đủ thường xuyên kích thích sự thanh lọc gan và ngừa bệnh gan.

Tốt cho thận

Theo nghiên cứu của đại học Karachi, bạn có thể phòng ngừa các bệnh liên quan tới thận khi dùng hạt đu đủ.

Cải thiện tiêu hóa

Trong hạt đu đủ chín lẫn chưa chín có hàm lượng enzyme papain cao. Enzyme này rất có lợi cho việc tiêu hóa protein; tuy nhiên, những phụ nữ đang cố gắng mang thai nên tránh ăn hạt đu đủ.

Ăn 1 thìa hạt đu đủ mỗi ngày (liên tục 3 tháng) có thể cải thiện đáng kể số lượng tinh binh ở nam giới mà không hề ảnh hưởng tới ham muốn. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ tồn tại trong ngắn hạn; khi bạn không ăn hạt đu đủ nữa thì số lượng tinh binh trở lại bình thường.

Thuốc tránh thai tự nhiên

Không như những loại thuốc tránh thai bán ngoài tiệm có thể gây nguy hiểm nếu dùng trong thời gian dài, hạt đu đủ hoàn toàn an toàn và là thuốc tránh thai tự nhiên cho phụ nữ lẫn đàn ông. Từ nhiều thế kỷ nay, người dân Ấn Độ cũng như một số nước Đông Nam Á đã dùng đu đủ và hạt đu đủ như một biện pháp kiểm soát dân số.

Cách ăn hạt đu đủ

Có vài cách để ăn hạt đu đủ. Bạn có thể ăn sống nếu chịu được vị đắng của nó. Nếu không, bạn có thể nghiền hoặc xay nhuyễn hạt đu đủ rồi cho vào salad, sữa hoặc mật ong.

Một số lưu ý

Hạt đu đủ còn rất nhiều lợi ích khác mà chúng tôi không thể kể hết. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng sau. Nếu ăn quá nhiều, bạn có thể gặp một số tác dụng phụ nguy hiểm, nhất là với phụ nữ mang thai. Các chuyên gia khuyến cáo bạn chỉ nên ăn hạt đu đủ với số lượng nhỏ.

Ngoài ra, thai phụ và trẻ em tuyệt đối không nên ăn hạt đu đủ.

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Từ khóa:   dinh dưỡng Sức khỏe

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