Sai lầm tai hại khi mua BÚN khiến bạn vớ phải đồ chứa HÀN THE, RƯỚC BỆNH vào người

Chọn thực phẩm 05/12/2019 14:11

Mua bún trắng là dại, mẹ đảm bày cách chọn bún ngon để biết ngay đâu là những sợi bún sạch, an toàn, đâu là bún nhiễm hóa chất độc hại. Chỉ cần nhìn vào điểm này của sợi bún sẽ rõ.

Chỉ cần thuộc lòng cách chọn bún ngon này bạn sẽ không vớ phải bún chứa hàn the, gây ảnh hưởng cho sức khỏe của gia đình.

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Bún sạch sẽ hơi nát, dễ đứt gãy - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là mẹo chọn bún ngon, tránh xa bún độc hại, chứa hàn the cực đơn giản:

Độ dẻo của sợi bún

Trong chợ có rất nhiều hàng bán bún. Thế nhưng, để chọn được bún không chứa hàn the hay chất tẩy trắng lại không hề đơn giản. Nếu nhìn thấy sợi bún hơi nát, dễ đứt gãy, nhấc lên có cảm giác bún dẻo, nhuyễn, dính tay thì đấy chính là bún gạo nguyên chất.

Ngược lại, bún có chứa hàn the thì bún sẽ dai và khó đứt gãy hơn. Khi chạm vào mềm mượt khác lạ thì bạn không nên chọn. Nếu ăn nhầm loại bún này, bạn sẽ dễ bị chướng bụng, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Bún làm từ gạo nguyên chất thường có màu trắng đục - Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc của bún

Để chọn được bún an toàn, ngoài dựa vào độ dẻo chị em còn cần quan sát màu sắc của thực phẩm này. Bún làm từ gạo nguyên chất thường có màu trắng đục, không bắt mắt như bún được pha chất tẩy trắng.

Nếu thất bún có màu trắng trong, sợi bún mẩy, bóng bẩy thì chị em nên cảnh giác kẻo tự rước họa vào người.

Mùi của bún

Nếu ngửi thấy bún có mùi hơi chua dịu thì bạn hãy mua ngay kẻo lỡ, bởi đây chính là mùi đặc trưng của gạo ngâm, nguyên liệu để làm bún gạo nguyên chất.

Thế nhưng, nếu có chứa hàn the hay chất tẩy trắng bún sẽ không hề có mùi chua này. Đặc biệt, bún này để vài ngày cũng không bị ôi thiu hay có mùi chua, rất độc hại.

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Bún ngon khi nhai trong miệng sẽ có vị ngọt như cơm - Ảnh minh họa: Internet

Vị của sợi bún

Một trong những mẹo chọn thực phẩm an toàn chính là dựa vào vị của chúng. Bún ngon khi nhai trong miệng sẽ có vị ngọt như cơm, chỉ cần để ngoài không khí từ sáng đến tối sẽ bắt đầu ôi thiu, không ăn được nữa.

Ngược lại, nếu bún nhạt, không có chút mùi vị nào thì chị em cần tỉnh táo tránh xa. Nếu sợi bún giòn, có ánh xanh nhạt thì dám chắc, đấy là bún sử dụng quá liều hàn the và hóa chất.

Chúc bạn chọn được bún an toàn, không ướp hàn the với những bí quyết nấu ăn trên! 

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