Nguyên nhân trứng vịt có hai màu khác nhau chủ yếu là do gen của vịt, môi trường sống, phương pháp chăn nuôi và một phần nhỏ do thức ăn.

Trên thực tế, các giống gà, vịt và các loại gia cầm khác khác nhau sinh ra trứng có màu vỏ khác nhau. Ví dụ trứng gà có màu đỏ, nâu và trắng, trong khi vỏ trứng vịt có màu xanh và trắng.

Tuy nhiên, trứng vịt vỏ trắng và trứng vịt vỏ xanh cũng có một số điểm khác nhau dưới đây:

Dù là trứng vịt vỏ xanh hay trứng vịt vỏ trắng đều giàu protein, lipid, canxi, sắt và các nguyên tố khoáng chất lượng cao, đều có giá trị dinh dưỡng tốt, ăn trứng vịt thường xuyên cũng có lợi để bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Độ dày của vỏ trứng

- Trứng vịt màu trắng: Độ dày mỏng hơn trứng vịt màu xanh, tuy không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng bạn có thể cảm nhận rõ ràng bằng cách sờ tay hoặc cân nhẹ so với trứng vịt màu xanh.

- Trứng vịt màu xanh: Độ dày của vỏ trứng này dày hơn trứng vịt màu trắng, chất lượng trứng vịt có vỏ màu lục lam tốt hơn trứng vịt có vỏ màu trắng, vì vậy việc chọn trứng vịt màu xanh lam không chỉ có lợi cho sức khỏe mà khi vận chuyển và lưu trữ cũng tốt hơn.

Hàm lượng dinh dưỡng

- Hàm lượng protein của trứng vịt vỏ xanh cao hơn 4,23 % so với trứng vịt vỏ trắng

- Hàm lượng selen và lysine vỏ xanh thấp hơn một chút so với trứng vịt vỏ trắng

- Hàm lượng axit và kẽm trong trứng vịt vỏ xanh cũng cao hơn so với trứng vịt vỏ trắng.

Tuy nói là tỷ lệ dinh dưỡng rất nhỏ nhưng nếu so sánh thì bạn vẫn nên chọn trứng vịt màu xanh nếu thường xuyên ăn hoặc để muối. Vì vỏ trứng vịt màu xanh dày hơn vỏ màu trắng một chút nên sẽ khó vỡ và dễ bảo quản hơn.

Về cách bảo quản

Trứng vịt vỏ xanh vỏ dày, nhiệt độ bảo quản thích hợp là từ 2 – 5 độ C. Thời gian bảo quản lâu hơn có thể kéo dài tới 40 ngày. Trong khi đó, trứng vịt vỏ trắng lại tương đối mỏng, bảo quản ở nhiệt độ cao hơn, thời gian sử dụng cũng ngắn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Khi mua trứng vịt nên chọn quả trắng hay quả xanh?

Dựa vào những sự khác biệt trên, có thể đưa ra kết luận cho câu hỏi khi mua trứng vịt nên chọn quả trắng hay quả xanh như sau:

Nếu xét theo dinh dưỡng, trứng vịt có màu xanh có hàm lượng dinh dưỡng nhỉnh hơn một chút. Nếu sử dụng thường xuyên thì tác động đối với sức khỏe theo đó cũng tăng lên.

Ngoài ra, nhờ vào lớp vỏ cứng, việc vận chuyển hay bảo quản trứng vịt xanh cũng dễ hơn so với trứng vịt trắng. Nhưng nếu muốn dùng trứng làm các món trứng muối, trứng ngâm thì nên dùng trứng trắng, bởi chúng sẽ dễ dàng hấp thụ các loại gia vị hơn.

Sự khác biệt giữa hai loại trứng là không quá lớn. Bạn có thể sử dụng đồng thời cả hai loại này để tận dụng được hết những ưu và nhược điểm của chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của trứng vịt với sức khỏe

Trứng vịt chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho não bộ, xương khớp, hỗ trợ bảo vệ mắt và tăng cường sức khỏe tinh thần.

Tương tự như trứng gà, trứng vịt cũng mang đến những lợi ích về sức khỏe qua việc cung cấp các dinh dưỡng gồm protein, vitamin, khoáng chất và chất béo tốt. Đặc biệt, lượng calo trong mỗi quả trứng vịt chỉ chiếm 6% giá trị calo hàng ngày của cơ thể (khoảng 130 calo cho một quả trứng 70 g).

Thành phần cholesterol ở trứng gà ít hơn trứng vịt, nếu trong 100 gam trứng vịt có chứa 884 miligam cholesterol thì ở trứng gà con số này là 425 miligram. Điều này lý giải vì sao những người có tiền sử mắc bệnh tim mạch nên hạn chế ăn trứng vịt hoặc tiết chế nó trong chế độ ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo bảo quản trứng gà, trứng vịt được lâu

Sau khi mua về, cần nhanh chóng cho trứng vào tủ lạnh. Trứng tươi có thể để lạnh được khoảng 5 tuần sau khi được đóng gói. Nếu trên bao bì của hộp trứng không ghi rõ ngày đóng gói, có thể giữ lạnh chúng trong khoảng 3 tuần kể từ khi mua về.

Nhiều người có thói quen cho trứng gà vào chậu nước, rửa sạch rồi mang đi bảo quản nhưng làm như thế trứng sẽ không để được lâu. Tốt nhất bạn dùng 1 cái khăn bông mềm, ướt rồi lau kỹ từng quả trứng vừa giúp loại bỏ bụi, bẩn bám trên trứng, làm sạch trứng lại vừa giúp bảo quản trứng gà tươi lâu hơn.

Theo thói quen và sự thuận lợi khi bảo quản trứng gà, nhiều người thường cho đầu to quả trứng xuống dưới, tuy nhiên làm như thế lòng đỏ trong trứng rất dễ bám vào vỏ trứng, khiến trứng không bảo quản được lâu, hãy làm ngược lại, cho đầu nhỏ xuống dưới bạn nhé, mẹo vặt này áp dụng cho cả trường hợp bạn bảo quản trứng gà ở điều kiện thường hay trong tủ lạnh đấy.

Thoa lớp dầu thực vật lên trứng: Mẹo vặt này đã được rất nhiều người áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc bảo quản trứng gà tươi lâu đấy nhé, sau khi dùng khăn ướt lau sạch trứng, bạn có thể sử dụng mọt ít dầu thực vật như dầu nành, dầu ô liu, dầu đậu phộng… thoa nhẹ lên toàn bộ lớp vỏ bên ngoài quả trứng sẽ giúp trứng giữ được lâu hơn mặc dù ở điều kiện thường đấy.

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên là bạn đã có thể giữ được hương vị tươi ngon cũng như dinh dưỡng của các loại trứng gà và trứng vịt. Không những thế, những mẹo này còn giúp bạn chọn được những quả trứng tươi và ngon nhất cho bữa ăn của gia đình mình.