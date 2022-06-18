Những loại thực phẩm tốt nhất cho người có vấn đề về tim mạch

Chọn thực phẩm 18/06/2022 23:46

Một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch là chế độ ăn uống không lành mạnh và sử dụng rượu, bia ở mức độ nguy hại... Vì vậy, hầu hết các bệnh tim mạch có thể dự phòng bằng cách giải quyết các yếu tố nguy cơ này. Một chế độ ăn có lượng calo và chất béo phù hợp là một phần quan trọng trong việc chăm sóc trái tim. Một số loại thực phẩm dưới đây chứa thành phần chất dinh dưỡng có lợi cho tim mạch.

Trái cây họ cam quýt, táo

Giàu chất xơ hòa tan. Chất xơ hoà tan giúp giảm lượng cholesterol LDL, đồng thời giúp giảm viêm và giảm huyết áp. Khi chất xơ hoà tan đi vào ruột non, nó sẽ hoạt động bằng cách gắn với các phân tử cholesterol và không cho những phân tử này được hấp thu vào cơ thể.

Những loại thực phẩm tốt nhất cho người có vấn đề về tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cam cũng là một loại quả rất tốt cho tim. Pectin có trong thành phần dinh dưỡng của cam là một chất chống cholesterol hữu hiệu. Bên cạnh đó, cam cũng rất giàu kali giúp kiểm soát huyết áp, chống oxy hóa.

Cà phê

Mỗi ngày, bạn nên uống 1-3 ly café nhé. Bởi café sẽ giúp bạn tránh xa các bệnh tiểu đường, tim mạch.

Tuy nhiên, những bệnh bị huyết áp cao thì nên thận trọng bởi chất caffeine sẽ kích thích nhịp đập của trái tim, làm tăng huyết áp.

Những loại thực phẩm tốt nhất cho người có vấn đề về tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy thói quen uống cà phê thường xuyên dường như có mối liên hệ với sự giảm thiểu nguy cơ phát sinh đột quỵ hoặc suy tim. Tuy nhiên, chúng chỉ là những thí nghiệm nhỏ. Giả thiết trên sẽ cần nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn để xác nhận độ tin cậy của nó.

Sôcôla đen

Một loại thực phẩm tốt cho tim mạch khác nhưng không phải ai cũng biết đến là chocolate đen.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, ăn một lượng vừa phải sôcôla đen giàu flavanol có tác dụng làm loãng máu, có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch và làm tăng hệ thống miễn dịch bằng cách giảm viêm. Người Kuna sống ở quần đảo San Blas, ngoài khơi bờ biển Panama, có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn 9 lần so với người Panama do uống nhiều nước giải khát được pha với tỷ lệ ca-cao cao. Thức uống giàu flavanol giúp duy trì chức năng của mạch máu, duy trì mạch máu khỏe mạnh, làm giảm nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường týp 2, bệnh thận và chứng mất trí.

Những loại thực phẩm tốt nhất cho người có vấn đề về tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc tăng hàm lượng flavanol trong chocolate đen, với mục đích tăng độ ngon của món ngọt này, không gây ảnh hưởng gì đến ích lợi bảo vệ sức khỏe tim của nó.

Cá hồi 

Với lượng omega-3, axit amin, chất chống oxy hóa vô cùng dồi dào, hai loại thực phẩm này là “trợ thủ” đắc lực trong việc giảm lượng cholesterol và cân bằng các hoạt động của tim mạch.

Ăn hai hoặc nhiều khẩu phần cá mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh mạch vành thấp hơn 30%. Cá - đặc biệt là cá hồi và cá ngừ chứa chất béo omega-3, làm giảm mức chất béo trung tính trong máu có thể góp phần làm đông máu. Omega-3 cũng làm giảm huyết áp nhẹ và có thể giúp ngăn nhịp tim bất thường. Không có loại cá thông thường nào cung cấp nhiều axit béo omega-3 hơn so với cá hồi. Dầu hạt lanh, dầu canola và quả óc chó cũng chứa chất béo omega-3.

Những loại thực phẩm tốt nhất cho người có vấn đề về tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, cá hồi và cá ngừ là sự lựa chọn tuyệt vời cho một trái tim khỏe mạnh, chị em chí bỏ qua nhé.

Hạt khô

Các loại hạt có chứa đầy đủ các vitamin, khoáng chất, chất béo không bão hòa đơn và các chất béo bão hòa thấp. Những người ăn quả hạch - quả óc chó, hồ đào, hạnh nhân, quả phỉ, quả hồ trăn, hạt thông và lạc từ 4 ngày trở lên mỗi tuần có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn những người ăn không thường xuyên.

Hạnh nhân, quả phỉ, đậu phộng, quả hồ đào, quả hồ trăn hay quả óc chó đều là những lựa chọn tốt cho sức khỏe của tim. Các loại hạt này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm:

Protein, Chất xơ, Khoáng chất, Vitamin, Chất chống oxy hóa.

Những loại thực phẩm tốt nhất cho người có vấn đề về tim mạch - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tương tự cá béo và hạt lanh, quả óc chó cũng là nguồn thực phẩm giàu omega-3. Nhờ vậy, loại quả hạch này được nhiều người xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho tim mạch.

 

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