Top 9 loại thực phẩm tốt cho não bộ, cực kì cần thiết cho các sĩ tử trong mùa thi này

Não lợn vị ngọt, tính bình, có công dụng ích thận bổ não, bổ cốt tủy, thường được dùng để chữa các chứng suy nhược thần kinh, hay quên, hoa mắt chóng mặt... Thường dùng dưới dạng hấp cách thủy ăn đơn thuần hoặc phối hợp với kỷ tử và hoài sơn, là một món ăn bổ não tăng cường trí cực tốt.

Quả bơ là thực phẩm tốt cho não có chứa nhiều chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe , giúp thúc đẩy lưu lượng máu khỏe mạnh và hỗ trợ các dây thần kinh vận chuyển thông tin trong não. Chúng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng có giá trị đối với não, bao gồm: folate, vitamin C, vitamin E và đồng.

Não lợn có giá trị dinh dưỡng rất cao, tuy nhiên lại chứa rất nhiều cholesterol nên những người bị rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch khi dùng cần có sự tư vấn của chuyên gia trước khi bổ sung thực phẩm này cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2018 của Đại học Tufts đã tiến hành theo dõi 40 người lớn khỏe mạnh, trên 50 tuổi ăn một quả bơ tươi mỗi ngày. Sau 6 tháng, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng họ đã có sự cải thiện đáng kể về kỹ năng giải quyết vấn đề và trí nhớ so với những người không ăn bơ hàng ngày.

Để hỗ trợ sức khỏe não bộ, bạn có thể sử dụng quả bơ trong các món salad, bánh sandwich, xay sinh tố hoặc ăn trực tiếp.

Rau màu xanh đậm:

Chắc hẳn không phải ai cũng biết, rau có màu xanh đậm là thực phẩm tốt cho não bộ, điển hình như: rau chân vịt, súp lơ xanh, cần tây,… Chúng chứa hàm lượng lớn vitamin, trong đó vitamin K là chất cần thiết cho việc đông máu và hình thành chất béo có trong tế bào não - Spakenolipids.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các loại rau màu xanh đậm còn giàu chất kháng viêm, chống oxy hóa giúp bảo vệ bộ não trước tổn thương, sự tấn công của gốc tự do.

Các loại cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích,… là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Omega-3 giúp tạo màng xung quanh mỗi tế bào trong cơ thể, bao gồm cả tế bào não, giúp cải thiện cấu trúc của các tế bào thần kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Cá béo thường được dùng như một món ăn bổ não tăng cường trí nhớ hàng đầu hiện nay, vừa dễ tìm kiếm lại dễ chế biến. Người có hàm lượng Omega-3 cao thì lưu lượng máu trong não cũng cao hơn, khả năng nhận thức và tư duy cũng tốt hơn.

Các loại đậu

Đậu cũng nằm trong nhóm thực phẩm tốt cho não. Đây là nguồn cung lớn các chất dinh dưỡng tốt cho não bộ, bao gồm magiê, kẽm, chất xơ, chất chống oxy hóa và folate. Folate đặc biệt cần thiết cho chức năng của não, sự thiếu hụt folate có thể dẫn đến rối loạn thần kinh, chẳng hạn như trầm cảm và suy giảm nhận thức.

Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu cho biết, khả năng chống oxy hóa của đậu ngang ngửa với các loại quả mọng và trên thực tế, đậu cung cấp nhiều chất xơ, tinh bột và folate hơn bất kỳ nhóm thực phẩm nào khác.

Trứng

Không chỉ giàu dinh dưỡng trứng còn là thực phẩm tốt cho não bộ. Sau khi ăn hàm lượng Choline chứa trong trứng sẽ tạo ra Acetylcholine - một chất dẫn truyền xung động thần kinh, tốt cho việc ghi nhớ của bộ não.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, trứng còn chứa nhiều vitamin B9, B12 có tác dụng làm chậm sự suy giảm tinh thần và giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm ở người cao tuổi.

Hạt bí đỏ

Hạt bí đỏ là thực phẩm nên được bổ sung hằng ngày vì chứa các chất đặc biệt tốt cho não bộ.

Kẽm là khoáng chất cần thiết trong việc truyền tín hiệu của hệ thần kinh trung ương. Thiếu kẽm có thể dẫn đến nhiều bệnh liên quan tới hệ thần kinh như: Alzheimer, trầm cảm và bệnh Parkinson.

Ảnh minh họa: Internet

Sắt cũng là một khoáng chất đặc biệt quan trọng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Thiếu hụt sắt có thể ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ và suy giảm chức năng não ở trẻ. Ngoài ra, khi cơ thể thiếu sắt thì mức hemoglobin thấp, dẫn đến lượng oxy đi vào não không đủ để duy trì hoạt động

Magie là loại chất quan trọng cho việc duy trì hoạt động của não bộ và tăng cường khả năng tập trung, hạn chế các triệu chứng như đau nửa đầu, trầm cảm hay động kinh.

Củ nghệ

Hoạt chất Curcumin có trong củ nghệ có thể vượt qua hàng rào máu não, trực tiếp đi vào não. Đây là một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh đem lại nhiều lợi ích cho não bộ:

- Curcumin có thể giúp cải thiện trí nhớ ở những người mắc bệnh Alzheimer. Nó cũng có thể giúp xóa các mảng amyloid là dấu hiệu đặc trưng của bệnh này.

- Curcumin làm giảm trầm cảm bằng cách làm tăng serotonin và dopamine, giúp cải thiện tâm trạng.

Ảnh minh họa: Internet

- Curcumin giúp các tế bào não mới phát triển, tăng cường yếu tố thần kinh có nguồn gốc từ não, giúp các tế bào não phát triển. Đồng thời, Curcumin cũng giúp làm chậm sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác.