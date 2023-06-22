Những loại quả ăn cực 'dính' nhưng lại là nguyên nhân làm bạn nóng trong người vào mùa hè

Chọn thực phẩm 22/06/2023 06:50

Trái cây được ưa chuộng vào mùa hè nhưng một vài loại cần chú ý cách ăn để không biến thành chất độc.

Sầu riêng

Loại quả này sở hữu lượng protein, glucid, lipid lớn. Nó cũng cấp lượng dinh dưỡng cao hơn nhiều so với những trái cây khác. Tuy nhiên, ăn nhiều sầu riêng (trên 150gr/ngày) sẽ dẫn đến tình trạng thừa chất, khó tiêu, gây nóng trong, bứt rứt, dễ nổi mụn nhọt. Đặc biệt, không nên ăn sầu riêng khi uống rượu bia vì dễ sinh nhiệt.

Những loại quả ăn cực 'dính' nhưng lại là nguyên nhân làm bạn nóng trong người vào mùa hè - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả mít

Mít là loại trái cây rất thơm ngon và ngọt ngào, chứa nguồn vitamin C dồi dào nên giúp tăng cường miễn dịch rất hiệu quả, tuy nhiên mọi người không nên ăn quá nhiều mít.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia, những người bị rối loạn đường máu, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, suy thận mạn, sức khỏe yếu, người bị thừa cân, béo phì… cần hạn chế ăn mít. Nguyên nhân là bởi mít có chứa nhiều đường, sẽ gây nóng trong người sau khi ăn, nhất là với những nhóm đối tượng trên. Thậm chí người bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ nên bỏ hẳn việc ăn mít.

Theo chuyên gia, mỗi lần ăn mít, chúng ta chỉ nên ăn 80 - 100g mít tươi, tương đương 4 - 5 múi. Ăn quá nhiều mít một lúc sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao, nóng gan, không tốt cho gan thận.

 

Quả nhãn

Quả nhãn, quả vải nhiều đường, tính nóng, ăn nhiều dễ gây mụn nhọt, mẩn ngứa, nóng trong người và tăng cân, không tốt với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.

Ngày 15/6, lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, cho biết nhãn, vải là loại quả quen thuộc mùa hè song có tính nóng, không nên ăn nhiều.

Quả nhãn vị ngọt tính ấm, vừa làm rượu, chữa mất ngủ, bí tiểu, ợ chua, suy nhược. Tuy nhiên, nhãn nhiều đường và năng lượng. 100 g nhãn tươi chứa 48 kcal và nhiều chất dinh dưỡng, ăn quá nhiều dễ khiến cơ thể cảm thấy khó chịu, dễ nổi mụn và mẩn ngứa. Người mắc bệnh tiểu đường khi ăn nhiều có nguy cơ tăng đường huyết đột ngột.

Những loại quả ăn cực 'dính' nhưng lại là nguyên nhân làm bạn nóng trong người vào mùa hè - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Giàu vitamin C, vitamin B9, kali, mangan, chất chống oxi hóa, chất xơ, ít calo... nên dâu tây cũng là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa đường huyết và giảm cholesterol.

91% là nước nên dâu tây cũng là một lựa chọn tuyệt vời giúp bạn có giữ đủ lượng nước trong cơ thể.

Ăn 5 - 8 quả dâu tây một ngày là đủ và cần thiết để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Quả na

Trong Đông y, quả na có vị ngọt, hơi chua, tính ấm, có tác dụng hạ khí tiêu đờm, chữa lỵ… Quả na chín được dùng với tác dụng bổ dưỡng, rất tốt cho người cao tuổi, người mới ốm dậy và phụ nữ sau khi sinh.

Tuy nhiên, không phải càng ăn nhiều na càng tốt. Ở người có cơ địa nóng, ăn nhiều na sẽ gây nổi mụn trên mặt cũng như khắp cơ thể, gây nên táo bón khi ăn quá nhiều một lúc. Đối với người mắc tiểu đường, đặc biệt là phụ nữ mang thai có tiền sử bệnh tiểu đường thì không nên ăn quá nhiều na bởi trong na có hàm lượng đường tương đối cao.

Những loại quả ăn cực 'dính' nhưng lại là nguyên nhân làm bạn nóng trong người vào mùa hè - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lương y khuyến cáo vào mùa hè, bạn nên lựa chọn các loại quả nhiều nước, thanh mát để giải nhiệt mùa hè. Ví dụ đu đủ có hơn 90% nước, giàu vitamin cải thiện tình trạng da khô, mất nước, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn và đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

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Một loại quả còn lạ lẫm với nhiều người là đặc sản vùng Tây Bắc được dùng nhiều trong các bài thuốc Đông Y. Hiện đang vào mùa nên dù bạn có nhiều tiền cũng chưa chắc lùng mua được loại quả này.

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