Những loại quả ăn cực 'dính' nhưng lại là nguyên nhân làm bạn nóng trong người vào mùa hè

Loại quả này sở hữu lượng protein, glucid, lipid lớn. Nó cũng cấp lượng dinh dưỡng cao hơn nhiều so với những trái cây khác. Tuy nhiên, ăn nhiều sầu riêng (trên 150gr/ngày) sẽ dẫn đến tình trạng thừa chất, khó tiêu, gây nóng trong, bứt rứt, dễ nổi mụn nhọt. Đặc biệt, không nên ăn sầu riêng khi uống rượu bia vì dễ sinh nhiệt.

Mít là loại trái cây rất thơm ngon và ngọt ngào, chứa nguồn vitamin C dồi dào nên giúp tăng cường miễn dịch rất hiệu quả, tuy nhiên mọi người không nên ăn quá nhiều mít.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia, những người bị rối loạn đường máu, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, suy thận mạn, sức khỏe yếu, người bị thừa cân, béo phì… cần hạn chế ăn mít. Nguyên nhân là bởi mít có chứa nhiều đường, sẽ gây nóng trong người sau khi ăn, nhất là với những nhóm đối tượng trên. Thậm chí người bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ nên bỏ hẳn việc ăn mít.

Theo chuyên gia, mỗi lần ăn mít, chúng ta chỉ nên ăn 80 - 100g mít tươi, tương đương 4 - 5 múi. Ăn quá nhiều mít một lúc sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao, nóng gan, không tốt cho gan thận.

Quả nhãn

Quả nhãn, quả vải nhiều đường, tính nóng, ăn nhiều dễ gây mụn nhọt, mẩn ngứa, nóng trong người và tăng cân, không tốt với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.