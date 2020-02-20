Những cách ăn táo mang lại nhiều ích lợi cho cơ thể

Trước khi tìm hiểu ăn táo có tốt không , chúng ta cần nắm được những thành phần dinh dưỡng có trong táo. Theo nghiên cứu của Healthline trong mỗi quả táo trung bình nặng tầm 186g có chứa 95 calo.

Ngoài ra, trong mỗi quả táo còn chứa vitamin A, E, B1, B2, B6 cùng chất chống oxy hóa nên rất tốt cho sức khỏe .

Trong đó, lượng Carbs là 25 gram, chất xơ chiếm 4 gram, Vitamin C đạt 14% lượng tiêu thụ hàng ngày khuyến nghị (RDI), Vitamin K: 5% RDI, kali chiếm 6% RDI, man gan là 2% và đồng là 4%.

Táo có nhiều vitamin và chất chống oxy hóa nên rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của quả táo

1. Ăn táo tốt cho hệ tim mạch và tim

Đây là lợi ích vô cùng ấn tượng của việc ăn táo. Bởi vì trong mỗi quả táo đều chứa chất xơ hòa tan nên có tác dụng làm giảm mức cholesterol trong máu của bạn.

Ngoài ra trong táo còn có chứa một trong những chất oxy hóa vô cùng quan trọng là epicatechin flavonoid. Chất này có thể làm giảm huyết áp. Kết quà nghiên cứu y học cho thấy những người sử dụng flavonoid có nguy cơ đột quỵ ít hơn đến 20% so với người không dùng.

Một nghiên cứu y khoa khác cũng chứng minh rằng mỗi ngày bạn ăn 1 quả táo sẽ giúp giảm lượng cholesterol xấu, thậm chí phòng ngừa việc tử vong do bệnh tim gây ra.

2. Ăn táo có lợi cho mắt, da

Nếu bạn đang thắc mắc ăn táo có tốt không thì hãy chú ý đến lượng chất chống oxy hóa có trong táo. Chúng được xem là thần dược cho mắt và da.

Thật vậy, chất chống oxy hóa có lợi ích chống lại việc thoái hóa mà điển hình là những biến chứng do đục thủy tinh thể gây ra. Ngoài ra, chúng còn giúp bạn có làn da đẹp hơn, đồng thời ngăn ngừa các nếp nhăn trên da do lão hóa.

Axit hữu cơ trong quả táo khi ăn quá nhiều có thể làm tăng acid dạ dày nhiều hơn mức bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 2 tác dụng của táo đối với sức khỏe, giúp bạn không còn lay hoay đi tìm đáp án cho câu trả lời ăn táo cho tốt không. Nhưng cũng cần lưu ý, dù táo rất tốt nhưng bạn vẫn không nên ăn quá nhiều.

Cũng như nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng khác, việc lạm dụng chúng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cụ thể là việc ăn táo mất kiểm soát là nguyên nhanh dẫn đến các trường hợp như tiểu đường cũng như rối loạn hệ tiêu hóa.

3. Giúp tăng trí nhớ

Một nhóm nguyên cứu từ Đại học Cornell Mỹ đã làm một thí nghiệm y học bằng cách nhúng các tế bào não chuột vào chất lỏng chứa quercetin và vitamin C từ táo. Kết quả cho thấy khả năng chống oxy hóa của các tế bào não tăng lên mạnh mẽ.

Điều này đồng nghĩa với việc táo là loại quả tốt nhất cho những người mắc chứng mất trí nhớ. Quả thật, so với những loại trái cây khác, táo là loại quả có chứa nhiều quercetin nên rất tốt cho não bộ, nhất là với người già.

4. Giúp xương rắn chắc

Trong táo có chứa nhiều nguyên tố Bo và mangan. Đây là hợp chất giúp xương chắc khỏe hơn. Một nghiên cứu y học gần đây của Mỹ đã kết luận rằng, nguyên tố Bo có thể làm tăng mạnh lượng estrogen trong máu và nồng độ của các hợp chất khác.

Các dưỡng chất này cũng rất hiệu quả trong việc phòng ngừa việc thiếu hụt canxi của cơ thể. Chính vì vậy mà không ai có thể phủ nhận lợi ích của việc ăn táo, nhất là với phụ nữ và người lớn tuổi.

5. Giảm chất béo trong máu

Các nhà dinh dưỡng học của Nhật chỉ rõ, mỗi ngày ăn hai quả táo và thực hiện trong ba tuần thì mức chất béo trung bình trong máu sẽ giảm 21%. Thật vậy, ăn táo thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn vì chúng giúp giảm lương chất gây hại đáng kể trong máu.

Mà chất béo lại còn là thủ phạm gây ra các xơ cứng động mạch. Biết được điều này, bạn không còn lo lắng ăn táo có tốt không nữa.

Mỗi ngày ăn hai quả táo sau ba tuần mức chất béo trung bình trong máu sẽ giảm 21% - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, ăn táo cũng giúp chúng ta có cảm giác no lâu. Chính vì vậy ăn một quả táo trước khi ăn cơm sẽ có tác dụng giảm cân hiệu quả.

Thử nghiệm về dinh dưỡng học tại Brazil cho thấy những người phụ nữ ăn một quả táo trước mỗi bữa ăn sẽ giúp giảm hơn 33% trọng lượng, so với những người không ăn táo.

6. Phòng chống các bệnh ung thư

Một lợi ích tuyệt vời khác của quả táo là các polyphenol có trong táo còn có thể khống chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

7. Khả năng chống rụng tóc

Trong mỗi quả táo có chứa Procyanidin B-2. Đây chính là chất góp phần làm tăng sự phát triển tóc ở nam giới, nhất là những người đang bị rụng tóc.

Các chất chống oxy hóa trong táo khi kết hợp với một số loại trái cây khác đem đến hiệu quả rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chọn táo

Qua việc tìm hiểu vấn đề ăn táo có tốt không, chúng ta đã rút ra được kết luận rằng về những lợi ích và công dụng của loại quả này.

Tuy nhiên, ngày nay táo Trung Quốc và táo không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đang là vấn nạn lớn ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Cũng có không ít loại táo có thành phần chất bảo quản. Những điều này khiến người dùng, nhất là những bà bầu lo ngại không dám ăn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, trước khi chọn mua táo, bạn cần lưu ý những điều sau:

Hãy chọn mua táo ở những địa chỉ rõ ràng, đảm bảo uy tín, chất lượng.

Trước khi ăn táo nên rửa sạch táo. Tốt nhất là ngâm từ 5 – 10 phút trong nước muối. Nếu gia đình có máy khử độc thực phẩm thì càng tốt. Bạn nên sử dụng máy này để làm sạch táo.

Bà bầu lưu ý không được ăn táo mèo vì có nguy cơ sinh non.

Sử dụng trà từ táo giúp điều trị chứng mất ngủ rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu có được ăn táo không?

Vậy bà bầu có được ăn táo không, nhất là bầu 3 tháng đầu có được ăn táo không? Trong 1 trái táo sạch có chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 7 lần trái cam. Chúng cũng rất giàu vitamin A, Axit folic, vitamin B3…

Đây là nhóm chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của mẹ bầu. Vì chúng giúp tăng cường sức đề kháng, cực tốt cho hệ miễn dịch, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và quan trọng nhất là phòng ngừa nguy cơ sinh non một cách hiệu quả.

Theo nghiên cứu gần đây của các chuyên gia của đại học Aberdee, một người mẹ nếu chăm chỉ ăn táo mỗi ngày còn giúp con sinh ra có sức đề kháng tốt. Đồng thời, thói quen này còn giúp giảm tối đa các chứng hen suyễn, dị ứng.

Bảo vệ xương cho cả mẹ và bé cũng là tác dụng tuyệt vời của việc mẹ bầu thường ăn táo.

Vậy ăn táo có giúp giảm cholesterol không? Câu trả lời là chắc chắn có. Vì táo có chứa nhiều dưỡng chất giúp ngăn ngừa và giảm nhẹ lượng chất dư thừa có hại trong cơ thể mẹ bầu.

Ăn táo với lượng thích hợp cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh của thai nhi trong bụng mẹ.

Vấn đề ăn táo có tốt không còn được giải quyết khi bạn biết rằng loại thực phẩm này làm tăng hệ miễn dịch, giảm chứng dị ứng ở trẻ sơ sinh ngay từ khi còn ở dạng bào thai

Một trái táo mỗi ngày giúp mẹ bầu có sức khỏe tốt, em bé phòng ngừa được các bệnh sau khi chào đời - Ảnh minh họa: Internet

Ăn táo nhiều có tốt không?

Táo là một trong những loại trái cây giàu chất dinh dưỡng nhất. Tuy nhiên, ăn nhiều táo không giúp bổ sung thêm thật nhiều chất dinh dưỡng vào cơ thể.

Mà ngược lại, nó còn khiến bạn nguy cơ mắc phải một số chứng bệnh không mong muốn như làm tăng đường huyết, tăng cân, tăng nguy cơ bệnh tim mạch hoặc dễ gây dị ứng và tiêu chảy.

Một điều bạn cần đặc biệt lưu ý là nếu ăn quá nhiều táo, bạn có thể cũng sẽ gặp rắc rối nhiều hơn những gì bạn nghĩ.

Ăn táo tốt cho cơ thể nhưng dùng nhiều sẽ dẫn đến những nguy cơ về sức khỏe, chẳng hạn dễ mắc bệnh tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, tốt nhất là chỉ ăn 5 quả táo/tuần và tìm đến bác sĩ ngay nếu thấy cơ thể bạn có vấn đề trong việc hấp thụ loại trái cây bổ dưỡng này.

Ăn táo vào lúc nào thì tốt?

Tìm được câu trả lời cho thắc mắc ăn táo có tốt không nhưng bạn có biết ăn táo vào lúc nào thì tốt? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên ăn một quả táo vào buổi sáng. Đó là vì táo rất giàu chất xơ, vỏ táo cũng giàu pectin – một dạng chất xơ hòa tan được trong nước.

Ăn một quả táo vào buổi sáng có thể kích thích nhu động ruột tốt hơn so với bất kỳ trái cây khác - Ảnh minh họa: Internet

Hấp thu pectin vào đầu ngày sẽ bảo đảm cho hoạt động của dạ dày và đường ruột luôn hoạt động trơn tru. Bên cạnh đó, pectin trong táo có thể phá vỡ chất ô nhiễm gây ung thư, từ đó giảm đáng kể tỷ lệ hình thành ung thư.

Hơn nữa, ăn một quả táo vào buổi sáng có thể kích thích nhu động ruột tốt hơn so với bất kỳ trái cây khác vào thời điểm khác.

Bạn không nên ăn táo vào buổi tối hoặc ban đêm vì đây là lúc axit hữu cơ trong quả táo có thể làm tăng acid dạ dày nhiều hơn mức bình thường.

Quá trình này ảnh hưởng tới đường ruột, gây khó tiêu. Để cơ quan tiêu hóa hoạt động hiệu quả nhất, bạn nên ăn táo trước bữa ăn hoặc sau khi ăn khoảng 30 phút.

Ăn táo tàu có bị nóng không?

Theo y học cổ truyền thì táo tàu có thể giúp dưỡng huyết an thần, điều hòa sức khỏe. Loại quả này cũng rất thích hợp cho người tì suy thực thiểu, thiếu năng lượng sử dụng.

Trong Đông y, đây là loại trái cây thuộc nhóm thuốc bổ dưỡng, vị ngọt, tính bình. Táo tàu có chứa nhiều chất dinh dưỡng và còn là một loại dược liệu tốt nhưng nếu ăn nhiều hoặc sử dụng không đúng cách sẽ rất có hại cho cơ thể.

Ăn táo tàu không bị nóng nhưng nếu bạn dùng nhiều quá mức và thay thế luôn cho việc ăn trái cây là không nên. Bởi vì ăn nhiều loại quả này có thể gây khó tiêu, trướng bụng, khiến ngũ tạng bất hòa… nhất là đối với trẻ nhỏ, phụ nữ có thai.