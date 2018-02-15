Bỏ túi cách trị đầy bụng, khó tiêu tại nhà này, tha hồ ăn uống 'thả ga' ngày Tết

Chọn thực phẩm 15/02/2018 14:44

Gừng, tỏi hay tía tô... đều là những cách trị đầy bụng, khó tiêu tại nhà nhanh chóng mà bạn có thể áp dụng trong dịp Tết.

Đầy bụng, khó tiêu là chứng bệnh quen thuộc vào những ngày Tết do chúng ta thường tiêu thụ nhiều món ăn có chứa hàm lượng chất đạm và béo cao.

Bỏ túi cách trị đầy bụng, khó tiêu tại nhà này, tha hồ ăn uống 'thả ga' ngày Tết - Ảnh 1
Việc ăn uống liên tục trong những ngày đầu năm khiến bạn dễ bị đầy bụng, khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù tình trạng này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến người bệnh có cảm giác rất khó chịu như bụng đau âm ỉ, buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn...

Tuy nhiên, không cần quá lo lắng vì bạn có thể "đánh bay" các cảm giác khó chịu trên bằng những cách trị đầy bụng, khó tiêu tại nhà cực kỳ hiệu quả dưới đây.

Những cách trị đầy bụng, khó tiêu tại nhà ngày Tết

Tỏi

Tỏi không chỉ là một loại gia vị giúp món ăn thêm phần thơm ngon mà còn có tác dụng tuyệt vời trong việc trị đầy bụng, khó tiêu.

Cách dùng: Bạn bóc vỏ tỏi, đập nát cho vào nước nóng ngâm khoảng 15 phút rồi đem ra sử dụng. Ngày uống nước tỏi 3 lần trước hoặc sau bữa ăn, cảm giác khó chịu của bạn sẽ nhanh chóng biến mất.

Gừng

Từ xưa đến nay, gừng là một trong những vị thuốc có thể chữa được nhiều bệnh khác nhau như cảm cúm, viêm xương khớp... Đặc biệt, chúng còn có khả năng chữa được chứng đầy bụng, khó tiêu cực kỳ hiệu quả.

Cách dùng: Bạn cho mật ong vào một ly nước ấm cùng với 2 muỗng cà phê nước cốt chanh và vài lát gừng, khuấy đều. Dùng hỗn hợp này 2 lần/ngày, bạn sẽ thấy bụng của mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đơn giản hơn, bạn nhai một miếng gừng nhỏ cùng với vài hạt muối trong khoảng 5 - 10 phút rồi nuốt. Cách này sẽ làm giảm những triệu chứng khó chịu.

Tía tô

Theo các chuyên gia, ngoài khả năng trị bệnh cảm cúm hiệu quả, tía tô còn có công dụng tuyệt vời trong việc chữa đầy bụng.

Các dùng: Tía tô khi mua về rửa sạch từ thân đến lá, đem nguyên cây đi giã nhuyễn rồi vắt lấy nước pha với chút đường phèn cho dễ uống. Người bệnh dùng nước tía tô 2 - 3 lần/ngày, trước bữa ăn để đạt được kết quả tốt nhất.

Ngò rí

Ngò rí không chỉ là một loại rau giúp tăng hương vị cho món ăn mà còn có khả năng giảm cảm giác khó chịu do đầy bụng gây ra.

Cách dùng: Ngò rí bạn rửa sạch, giã nhuyễn rồi vắt lấy nước sau đó pha vào một ly sữa ấm. Uống hỗn hợp này 3 lần/ngày để nhận được kết quả bất ngờ.

Bỏ túi cách trị đầy bụng, khó tiêu tại nhà này, tha hồ ăn uống 'thả ga' ngày Tết - Ảnh 2
Chỉ cần vài cây ngò rí là có thể trị được chứng đầy bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Với những cách trị đầy bụng, khó tiêu tại nhà trên, hy vọng bạn có 1 kỳ nghỉ Tết thật vui vẻ và an toàn.

Cứ lót dạ những thực phẩm này trước khi uống rượu bia thì đảm bảo tiệc tùng thâu đêm cũng không say

Cứ lót dạ những thực phẩm này trước khi uống rượu bia thì đảm bảo tiệc tùng thâu đêm cũng không say

Trước những bữa tiệc triền miên ngày Tết, việc lót dạ một số thực phẩm như khoai, cháo, đậu phụ… chính là cách uống rượu bia “ngàn chén không say” được nhiều người áp dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị đầy bụng khó tiêu tại nhà cách trị đầy bụng khó tiêu tại nhà ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 42 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 47 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen