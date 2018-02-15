Bỏ túi cách trị đầy bụng, khó tiêu tại nhà này, tha hồ ăn uống 'thả ga' ngày Tết

Mặc dù tình trạng này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến người bệnh có cảm giác rất khó chịu như bụng đau âm ỉ, buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn...

Đầy bụng, khó tiêu là chứng bệnh quen thuộc vào những ngày Tết do chúng ta thường tiêu thụ nhiều món ăn có chứa hàm lượng chất đạm và béo cao.

Tỏi không chỉ là một loại gia vị giúp món ăn thêm phần thơm ngon mà còn có tác dụng tuyệt vời trong việc trị đầy bụng, khó tiêu.

Tuy nhiên, không cần quá lo lắng vì bạn có thể "đánh bay" các cảm giác khó chịu trên bằng những cách trị đầy bụng, khó tiêu tại nhà cực kỳ hiệu quả dưới đây.

Cách dùng: Bạn bóc vỏ tỏi, đập nát cho vào nước nóng ngâm khoảng 15 phút rồi đem ra sử dụng. Ngày uống nước tỏi 3 lần trước hoặc sau bữa ăn, cảm giác khó chịu của bạn sẽ nhanh chóng biến mất.

Gừng

Từ xưa đến nay, gừng là một trong những vị thuốc có thể chữa được nhiều bệnh khác nhau như cảm cúm, viêm xương khớp... Đặc biệt, chúng còn có khả năng chữa được chứng đầy bụng, khó tiêu cực kỳ hiệu quả.

Cách dùng: Bạn cho mật ong vào một ly nước ấm cùng với 2 muỗng cà phê nước cốt chanh và vài lát gừng, khuấy đều. Dùng hỗn hợp này 2 lần/ngày, bạn sẽ thấy bụng của mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đơn giản hơn, bạn nhai một miếng gừng nhỏ cùng với vài hạt muối trong khoảng 5 - 10 phút rồi nuốt. Cách này sẽ làm giảm những triệu chứng khó chịu.

Tía tô

Theo các chuyên gia, ngoài khả năng trị bệnh cảm cúm hiệu quả, tía tô còn có công dụng tuyệt vời trong việc chữa đầy bụng.

Các dùng: Tía tô khi mua về rửa sạch từ thân đến lá, đem nguyên cây đi giã nhuyễn rồi vắt lấy nước pha với chút đường phèn cho dễ uống. Người bệnh dùng nước tía tô 2 - 3 lần/ngày, trước bữa ăn để đạt được kết quả tốt nhất.

Ngò rí

Ngò rí không chỉ là một loại rau giúp tăng hương vị cho món ăn mà còn có khả năng giảm cảm giác khó chịu do đầy bụng gây ra.

Cách dùng: Ngò rí bạn rửa sạch, giã nhuyễn rồi vắt lấy nước sau đó pha vào một ly sữa ấm. Uống hỗn hợp này 3 lần/ngày để nhận được kết quả bất ngờ.

Chỉ cần vài cây ngò rí là có thể trị được chứng đầy bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Với những cách trị đầy bụng, khó tiêu tại nhà trên, hy vọng bạn có 1 kỳ nghỉ Tết thật vui vẻ và an toàn.