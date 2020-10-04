Tóc dày nên để kiểu nào "nâng hạng” nhan sắc

Hơn thế nữa, chọn được một kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt sẽ giúp bạn tự tin hơn. Tuy nhiên, việc chọn lựa một kiểu tóc không hẳn là đơn giản. Vì vậy, bạn cần dựa vào tính chất của tóc và đường nét trên khuôn mặt để biết tóc dày nên để kiểu nào thì hợp.

Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trong kiểu tóc sẽ giúp diện mạo và nhan sắc của bạn khác biệt. Bởi mái tóc chính là vũ khí bí ẩn đầy ma lực, góp phần tạo nên sự khác biệt của mỗi người. Một kiểu tóc ấn tượng và phù hợp sẽ che được khuyết điểm của khuôn mặt, tạo nên sức mạnh đặc biệt hấp dẫn người đối diện.

Đặc biệt, mái tóc chính là “vũ khí” sát thương cực mạnh của phái đẹp đối với đàn ông. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc phù hợp cũng đủ khiến con gái xinh ngất ngây làm nao lòng biết bao chàng trai. Vì thế, các nàng không được lơ là trong việc chăm sóc cũng như tạo kiểu thật xinh cho tóc mình.

Không chỉ với phụ nữ mà ngay cả phái mạnh, việc quan tâm chăm sóc và nuôi dưỡng kiểu tóc là điều rất cần thiết. Việc này không chỉ là sự tôn vinh lên nét đẹp mà còn tạo nên sự tự tin cho người sở hữu mái tóc đẹp. Đẹp cộng với sự tự tin giúp bạn chủ động hơn trong các mối quan hệ, các buổi gặp gỡ và hơn thế nữa nắm bắt được cơ hội đến bất ngờ.

Hơn nữa, tóc dày cũng có rất nhiều loại như là tóc dày và xù, tóc dày và cứng… Tùy theo mỗi loại thì sẽ có cách tạo kiểu phù hợp. Dưới đây sẽ là một vài gợi ý cho các kiểu tóc dày trở nên siêu đẹp, các chị em tham khảo nhé!

Tóc dày và xù nên để kiểu nào?

Tóc dày và xù là kiểu tóc khó nhằn, rất bất tiện trong việc chăm sóc. Tóc dày và xù cũng khiến cho khuôn mặt già hơn so với tuổi. Đồng thời pha chút gì đó nổi loạn, khó gần gũi, khiến khuyết điểm của bạn lộ rõ hơn. Lúc này bạn nên cân nhắc chuyển qua kiểu tóc cắt ngắn, uốn cụp hoặc layer sẽ trông phù hợp và trẻ trung hơn. Giúp cho gương mặt trở nên nhí nhảnh, đáng yêu hơn.

Tóc dày và xù nên cắt ngắn, để tóc tém

Với kiểu tóc ngắn, uốn cụp tạo hình độc đáo cùng những lọn tóc được xếp thành tầng giúp ôm trọn gương mặt che đi khuyết điểm một cách hoàn hảo. Hơn nữa, còn mang đến nét điệu đà, nữ tính dịu dàng cho bạn gái. Từ khuôn mặt tròn đến vuông góc cạnh đều phù hợp với kiểu này. Sở hữu kiểu tóc này nghĩa là bạn đang sở hữu một diện mạo trẻ trung cuốn hút.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử kiểu tóc ngắn uốn chữ C. Kiểu tóc này chứa đầy đủ yếu tố trẻ trung hiện đại và thu hút ánh nhìn của người đối diện. Được tạo hình theo kiểu đuôi hình chữ C nên các lọn tóc sẽ nhẹ nhàng ôm sát giúp cho khuôn mặt trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt nếu bạn đang trong độ tuổi từ 18-25 thì nên sở hữu kiểu tóc này, có thể trưng diện phù hợp với bất cứ hoàn cảnh nào, đi chơi hay đi tiệc đều rất sang trọng.

Tóc dày và cứng nên để kiểu nào?

Thật không may mắn cho những cô nàng sở hữu mái tóc dày nhưng lại cứng và thô. Điều này sẽ làm bạn mất tự tin với bản thân. Nhất là trong những ngày nắng nóng mái tóc dày, cứng khiến bạn khó chịu, khó tạo được kiểu gọn gàng và đẹp.

Tuy nhiên, bạn vẫn có sự lựa chọn khác đó là hãy đổi sang một kiểu tóc phù hợp hơn. Nếu bạn là cô nàng cá tính thì hãy mạnh dạn đổi sang kiểu tóc tém gọn phần ngọn. Bạn có thể để mái tóc ngắn và cắt tém gọn phần ngọn tóc, nhìn sẽ thanh thoát, cá tính hơn. Tóc ngắn tém sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm tóc xơ và khô cứng một cách hiệu quả. Hơn thế nữa mái tóc ngắn tém luôn hợp thời trang và mang lại nét trẻ trung hợp thời.

Tóc dày và cứng có thể kiểu tóc ngắn, cắt hết phần thô và xơ ở đuôi

Đặc biệt, kiểu tóc tém sẽ giúp bạn nổi bật ở bất cứ đâu. Kiểu tóc này kết hợp với quần jean và áo thun sẽ rất trẻ trung và năng động, sành điệu.

Nếu bạn không thích tóc ngắn thì có thể thử kiểu mái tóc dài được cắt so le. Kiểu tóc này cho phép loại bỏ lớp tóc xấu và chẻ ngọn, dày và cứng. Cũng như không phải chăm sóc quá kỹ lưỡng. Bạn chỉ cần sử dụng các loại dưỡng chất từ thành phần tự nhiên thường xuyên là được. Rất nhiều cô gái đã “nâng hạng” nhan sắc nhờ vào kiểu tóc này.

Tóc nhiều và dày nên để kiểu nào?

Tóc dày và nhiều thường dễ bị khô và xơ, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong công đoạn chăm sóc. Đặc biệt là khi gội đầu thường dễ bị dối. Mất rất nhiều thời gian để chờ tóc khô. Lúc này, bạn hãy tỉa bớt đi phần tóc xơ, đồng thời cắt ngắn bớt để dễ chăm sóc. Sau đó tạo kiểu tóc uốn đuôi để làm nổi bật lên mái tóc dày mượt mà của các nàng. Mái tóc nhiều và dày chỉ cần uốn xoăn nhẹ là đã bồng bềnh, rất tự nhiên, nhẹ nhàng và cực xinh. Kết hợp với màu nâu socola hay màu hạt dẻ sẽ cực kỳ tôn da, khuôn mặt sẽ nổi bật hơn.

Tóc nhiều và dày thì nên cắt ngắn phần đuôi và uốn nhẹ

Theo xu hướng hiện nay, bạn cũng có thể thử kiểu tóc lob. Kiểu tóc này không quá ngắn cũng không quá dài. Độ dài chấm lưng này rất hợp với tóc nhiều và dày. Tóc lob mang phong cách trẻ trung, hiện đại, vô cùng thích hợp với các cô nàng vừa thích cá tính lại chuộng dịu dàng.

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Cách chăm sóc tóc dày sau khi tạo kiểu

Sau khi tóc đã tạo kiểu xong, bạn không nên gội đầu ngay. Bởi khi gội đầu ngay sẽ làm tóc vừa uốn tóc hoặc nhuộm, các loại hóa chất tạo kiểu, tạo màu chưa kịp thấm sâu vào tóc có thể bị rửa trôi. Tệ hơn là mái tóc của bạn sẽ trở về hình dáng và màu sắc ban đầu, trở thành kiểu lai tạp, khiến nhan sắc bị “dìm”, trông già, xấu xí.

Theo các chuyên gia chăm sóc tóc, sau 3 ngày bạn mới nên gội đầu. Khi gội đầu xong nên lau tóc nhẹ nhàng bằng khăn tắm. Tuyệt đối không chà mạnh, có thể khiến tóc dễ bị hư tổn và khiến việc tạo kiểu, tạo màu bị đẩy ra khỏi sợi tóc. Tốt nhất để làm khô tóc bạn hãy quấn khăn lên đầu đến khi tóc khô thì thôi.

Chỉ nên gội khoảng 2-3 lần mỗi tuần, sử dụng các sản phẩm dưỡng dịu nhẹ, không chứa cồn. Giúp tóc giảm được tình trạng xơ rối, chẻ ngọn do tác động của nhiệt hoặc hóa chất. Đồng thời bổ sung lượng protein đã mất giúp tóc khỏe mạnh hơn. Tốt nhất, bạn nên dùng các dòng sản phẩm chuyên biệt, dịu nhẹ đối với tóc hư tổn, mới vừa tạo kiểu. Sử dụng một lượng vừa đủ sẽ khiến tóc hấp thu tốt, giúp mái tóc khỏe hơn. Đồng thời, tạo ra lớp màng dưỡng và bảo vệ phù hợp, không ảnh hưởng đến độ xoăn hay màu nhuộm của tóc.

Sau khi tạo kiểu thì bạn nên dùng lược thưa để chải đầu

Bên cạnh đó, bạn hãy dùng chiếc lược răng thưa để chải, giữ tóc vào nếp, các lọn xoăn cũ có thêm độ bồng bềnh. Đặc biệt, tóc đã được tạo kiểu, bạn nên thường xuyên thả tóc thì tốt hơn. Hạn chế cột tóc đuôi ngựa, tết tóc hay tạo các kiểu khác với các phụ kiện.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây đã giúp bạn biết được tóc dày nên để kiểu nào thì hợp. Đồng thời có thêm nhiều kinh nghiệm để giữ cho tóc luôn vào nếp. Sở hữu được mái tóc đẹp, vừa trẻ trung, năng động lại t nữ tính, dịu dàng như ý muốn.