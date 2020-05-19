Khuôn mặt vuông để tóc gì để trông nữ tính hơn?

Chăm sóc tóc 19/05/2020 12:14

Các nàng thường lo lắng không biết mặt vuông để tóc gì thì hợp nhất. Hãy cùng tham khảo các kiểu tóc giúp mặt vuông trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn qua bài viết sau.

Mặt vuông để tóc gì là câu hỏi được nhiều chị em quan tâm. Trong thực tế, mỗi hình dáng gương mặt sẽ tạo nên nét đặc trưng riêng cho bạn.

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Kiểu tóc giúp mặt vuông trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn

Và mỗi khuôn mặt sẽ có từng cách tạo kiểu tóc khác nhau giúp khắc phục những nhược điểm và tôn lên ưu điểm của phụ nữ. Bên cạnh kiểu tóc thì cách trang điểm, chọn lựa trang phục như thế nào để phù hợp với gương mặt cũng rất quan trọng.

I. Khuôn mặt vuông hợp với kiểu tóc nào?

Dưới đây là một vài gợi ý kiểu tóc giúp khắc phục khuyết điểm cho gương mặt vuông bớt góc cạnh rất hiệu quả và được nhiều nhà tạo mẫu tóc khuyên bạn nên thử ít nhất một lần.

1. Tóc tỉa nhiều tầng che khuyết điểm gương mặt góc cạnh

Một mái tóc tém ôm sát vào khuôn mặt thường sẽ để lộ khuyết điểm phần xương hàm vuông thô của bạn. Vì thế, hãy biến tấu một chút bằng việc tỉa tóc thành nhiều lớp dài ngắn khác nhau và tạo kiểu cho chúng ôm vào mặt, luôn mặt của bạn trông sẽ tự nhiên hơn nhiều đấy.

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Tóc tỉa nhiều tầng che khuyết điểm gương mặt góc cạnh

Với kiểu cắt này bạn nên để tóc ngang vai với phần tóc từ thân đến đuôi tóc được tạo kiểu bồng, ôm sát khuôn mặt giúp làm nhỏ lại phần xương quai hàm.

2. Tóc tỉa so le ngang vai - Kiểu tóc cho khuôn mặt vuông

Với kiểu tóc này, tầng ngắn nhất chỉ vừa qua khỏi cằm một chút, các phần tóc còn lại được tỉa so le làm sao để ôm sát vào mặt hoặc chỉa nhẹ ra hai bên để giúp gương mặt bạn trông sẽ tự nhiên và nữ tính hơn.

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Tóc tỉa so le ngang vai

Đối với kiểu tóc này, bạn có thể để tóc mái xéo dài qua chân mày một chút, kết hợp cùng những màu nhuộm giúp tôn da như vàng sáng hoặc vàng nâu sẽ làm tăng vẻ trẻ trung cho chính mình.

3. Tóc bob cúp ngang vai

Tóc Bob chưa bao giờ tỏ ra lỗi thời nhờ ưu điểm chúng hợp với mọi khuôn mặt, trong đó có cả khuôn mặt vuông. Các nàng có thể tự tin để kiểu tóc mái dài chẻ ngôi truyền thống hoặc để phần mái thưa đều rất đẹp. Nét hiện đại pha trộn với một chút cổ điển chính là cảm giác mà kiểu tóc này mang đến khi người đối diện nhìn bạn.

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Tóc Bob cúp ngang vai

4. Tóc ngắn xoăn gợn sóng sợi nhỏ

Những cô nàng cá tính mới để kiểu tóc ngắn là nhận định của nhiều người. Tuy nhiên kiểu tóc xoăn lọn nhỏ chắc chắn sẽ khiến bạn thay đổi quan điểm vì chúng vừa giúp che khuyết điểm hiệu quả, vừa giúp khuôn mặt chị em trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

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Tóc ngắn xoăn gợn sóng sợi nhỏ

Lý do là nhờ những lọn tóc uốn đuôi nhỏ giúp che đi phần xương bị thô hai bên má, tạo cảm giác thanh thoát, nữ tính hơn. Chị em cũng đừng quên chọn cho mình những màu tóc giúp gương mặt trông trẻ trung và hiện đại hơn.

5. Tóc dài thẳng kết hợp mái thưa

Bạn đừng sợ khuôn mặt đã vuông sẽ càng thêm “dừ” khi sở hữu mái tóc thẳng dài. Hãy kết hợp cùng kiểu mái thưa đến ngang chân mày, tỉa phần lớp tóc hai bên cho ôm nhẹ vào khuôn mặt và phần đuôi uốn hình chữ C. Chỉ với công thức làm tóc trên, bạn chẳng những che được khuyết điểm của khuôn mặt mà còn giúp tăng phần nữ tính, quyến rũ hơn đấy.

6. Tóc dài uốn xoăn tự nhiên

Bạn có thể biến khuyết điểm thành ưu điểm cho gương mặt tỏa sáng hơn nhờ kiểu tóc ngang lưng uốn xoăn tự nhiên hoặc xoăn lọn to. Nên kết hợp kiểu tóc này với phần mái dài tới cằm, rẽ lệch ngôi, kết hợp với các gam màu nhuộm sáng như: cam, vàng, nâu,… Những màu tóc này sẽ giúp bạn tỏa sáng và khéo khoe được phần xương quai hàm quyến rũ.

7. Tóc ngắn cho mặt vuông trán cao – Chọn sao cho đúng?

Việc sở hữu một gương mặt vuông vắn thường khiến các bạn gái thiếu tự tin, người đối diện nhìn vào sẽ cảm giác gương mặt không được nữ tính, mềm mại. Thêm vào đó nếu gương mặt vuông có phần quai hàm góc cạnh thô cứng đi cùng phần trán cao, gò má ngang sẽ càng làm bạn trông già dặn, khắc khổ hơn.

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Khi để tóc ngắn, bạn có thể xõa tóc thoải mái và tận dụng những phần tóc xõa để che khéo đi những góc cạnh chưa được đẹp mấy

Nhiều người nghĩ mặt vuông sẽ khó để được kiểu tóc ngắn vì dễ lộ ra khung xương quai hàm dài, to, gò má ngang. Mặc dù vậy, khi để tóc ngắn, bạn có thể xõa tóc thoải mái và tận dụng những phần tóc xõa để che khéo đi những góc cạnh chưa được đẹp mấy.

8. Thông minh với lựa chọn tóc ngắn duỗi

Một kiểu tóc ngắn được duỗi thẳng hoặc duỗi cúp đều giúp khuôn mặt vuông trở nên cân đối hơn. Mặc dù là kiểu tóc đơn giản và quen mắt nhất nhưng công thức tóc này sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng khi nhìn ngoại hình của mình trong gương. Tóc duỗi sẽ mang đến cho gương mặt sự dịu dàng, mong manh vốn rất cần ở các quý cô mặt vuông.

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Kiểu tóc duỗi thẳng giúp bạn trở nên sang trọng, thần thái hơn

Kiểu tóc duỗi thẳng giúp bạn trở nên sang trọng, thần thái hơn. Một mái tóc đen nguyên bản lại càng khiến bạn trở nên huyền bí hơn đấy. Tuy nhiên, gương mặt vuông đi kèm vầng trán cao cần được khắc phục bằng việc kết hợp thêm tóc mái thưa hay mái xéo đến chân mày để giúp gương mặt cân đối lại.

9. Tóc xoăn sóng nước bồng bềnh

Lựa chọn kiểu tóc xoăn sóng nước bồng bềnh giúp chị em trông sang chảnh hơn rất nhiều. Kiểu tóc này hút mọi “fan cứng” từ các sao Châu Âu đến Châu Á đều mê tít bởi sự dịu dàng, sức hút khó cưỡng mà nó mang lại.

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Lựa chọn kiểu tóc xoăn sóng nước bồng bềnh giúp chị em trông sang chảnh hơn rất nhiều

Bạn cũng nên lưu ý thêm là phần tóc mái nên được tỉa và chia 2 bên bất đối xứng để giảm độ rộng gương mặt cũng như thu hẹp độ cao của trán. Với kiểu tóc này, bạn còn có thể nhuộm những màu sắc mang tông ấm để tận dụng tối đa công dụng của mái tóc thời thượng này.

10. Tóc tỉa mái giúp phần tráng được thu gọn đáng kể

Việc tìm kiếm một kiểu tóc ngắn phù hợp với khuôn mặt vuông sẽ trở nên không khó như bạn nghĩ. Đừng quá phân vân để chọn kiểu mới hay cố gắng thay đổi toàn bộ mái tóc của mình, việc này vô tình trở thành áp lực khiến bạn tự ti trong cuộc sống hơn. Đôi khi, một chút thay đổi đến từ phần tóc mái như: tỉa thưa hay layers dài sẽ giúp che bớt trán cao hay góc cạnh vuông của gương mặt.

Nếu bạn có một gương mặt chữ điền với phần trán cao to, đừng quên cắt phần mái dài hơn một chút, ngang hoặc qua chân mày giúp bạn ghi điểm trong mắt mọi người nhờ sự nữ tính, trẻ trung. Với kiểu tóc uốn, duỗi, bob hay pixie, chúng ta đều có thể áp dụng cách tỉa mái như trên để tạo thêm điểm cộng cho cơ thể.

II. Những kiểu buộc tóc cho khuôn mặt vuông trông nữ tính hơn

1. Tóc búi thấp dịu dàng

Tóc búi đã già, búi thấp trông khác gì bà cô? Đây là quan niệm hoàn toàn sai nhé các nàng. Thay vì chọn kiểu búi truyền thống cũ kỹ, sau bạn không buông lơi vài lọn tóc ở hai bên rồi làm xoăn phần tóc phía sau, đảm bảo điều này sẽ tạo nên một sự khác biệt hoàn toàn đáng ngạc nhiên. Những lọn tóc ở hai bên được làm xoăn nhẹ sẽ giúp che đi khuyết điểm phần cằm vuông và bạnh, giúp gương mặt bạn trông sẽ “trái xoan” hơn đấy.

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Thay vì chọn kiểu búi truyền thống cũ kỹ, sau bạn không buông lơi vài lọn tóc ở hai bên rồi làm xoăn phần tóc phía sau

2. Tóc buộc đuôi ngựa trẻ trung

Chúng ta sẽ có ít nhất 2 kiểu buộc khác nhau gồm: tóc buộc đuôi ngựa kiểu thấp và tóc buộc đuôi ngựa kiểu cao. Dù bạn chọn kiểu nào đi chăng nữa thì cũng nên tuân thủ nguyên tắc quan trọng đó là cắt tóc mái ôm dần xuống theo hai bên má để góc mặt trông thon gọn hơn.

Tóc buộc đuôi ngựa cao sẽ giúp các nàng thêm phần duyên dáng, trẻ trung. Quý cô cũng có thể nhấn nhá thêm bằng những loại phụ kiện như dây buộc nhiều màu sắc đi cùng với những kiểu trang phục có màu sắc tươi sáng như: váy hoa, váy hai dây hay trang phục đi chơi hàng ngày.

Với vài gợi ý trên đây, có lẽ các bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: khuôn mặt vuông để tóc gì cho phù hợp? Sẽ không có người phụ nữ mặt vuông nào xấu chỉ là bạn chưa biết tạo kiểu tóc hợp với mình mà thôi. Hi vọng với những kiểu tóc cho khuôn mặt vuông ở trên, các quý cô xinh đẹp của chúng ta đã tự tin hơn nhiều trong cuộc sống.

Những kiểu tóc dành cho khuôn mặt dài và nhỏ đẹp nhất

Những kiểu tóc dành cho khuôn mặt dài và nhỏ đẹp nhất

Gương mặt dài và nhỏ khiến người sở hữu cảm thấy thiếu tự tin. Những kiểu tóc dành cho khuôn mặt dài và nhỏ dưới đây sẽ giúp gương mặt bạn trở nên cân đối hơn.

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