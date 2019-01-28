Vui chơi Tết nhưng đừng quên làm 4 điều này mỗi ngày để làn da luôn mềm mịn, trắng hồng

Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn 4 thói quen tối quan trọng giúp làn da luôn ở trạng thái căng mịn, trắng hồng. Theo đó, để làn da luôn khỏe đẹp, bạn phải thực hiện chúng mỗi ngày dù bận rộn đến mấy.

Đặc biệt, nếu có thói quen trang điểm mỗi ngày, bạn cần phải tẩy trang với dung dịch tinh dầu trước khi sử dụng sữa rửa mặt thông thường.

Mỗi ngày vào buổi sáng và tối, bạn phải làm sạch làn da thật cẩn thận. Bước này không chỉ làm da mịn màng mà còn ngăn ngừa tối đa khả năng mắc các vấn đề về viêm, mụn hay mẩn ngứa.

Loại bỏ hoàn toàn cặn bã, vi khuẩn trên khuôn mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng là cách để ngăn chặn lão hóa sớm hữu hiệu. Do đó, dù bận rộn đến đâu, bạn cũng không nên bỏ qua bước làm sạch hết sức quan trọng này.

Làm sạch 2 lần mỗi ngày sẽ ngăn ngừa mụn, viêm và phòng chống lão hóa sớm - Ảnh: Internet

Thoa kem chống nắng sau khi trang điểm

Đa phần phụ nữ thường có thói quen trang điểm trước khi đi chơi, ra khỏi nhà. Nếu makeup vào buổi sáng, bạn nên nhớ thoa kem chống nắng sau cùng.

Nhiều người thường có suy nghĩ sai lầm rằng lớp mỹ phẩm trang điểm đã đủ để bảo vệ da khỏi tia UV, tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Các lớp mỹ phẩm không đủ khả năng loại trừ tia tử ngoại như kem chống nắng truyền thống. Do đó, sau khi trang điểm xong, bạn nên đợi khoảng 5 phút rồi sử dụng kem có chỉ số SPF trên 30.

Ngoài ra, để không làm tắc nghẽn lỗ chân lông, hãy makeup thật mỏng, sử dụng kem chống nắng có kết cấu dịu nhẹ, dễ dàng thấm khô vào da.

Để bảo vệ làn da toàn diện, bạn cần thoa kem chống nắng mỗi ngày trước khi ra ngoài - Ảnh: Internet

Xịt khoáng cấp ẩm cho làn da

Đi chơi ngoài trời suốt cả ngày, ăn uống các món giàu calo, đồ uống ngọt và có ga làm cơ thể thiếu nước. Điều này làm làn da mất đi độ ẩm, trở nên khô ráp, sần sùi. Để tránh tình trạng này xảy ra, bạn nên trang bị lọ xịt khoáng trong túi xách, cứ 3 đến 4 giờ đồng hồ thì sử dụng một lần. Đây là cách cấp ẩm tức thì cho da.

Xịt khoáng là cách cung cấp độ ẩm tức thì giúp làn da mịn màng, căng mướt - Ảnh: Internet

Dưỡng da cẩn trọng vào buổi tối

Vào ban đêm, làn da sẽ đi vào trạng thái tự sửa chữa các tế bào bị hư tổn, tăng cường đào thải độc tố và sản sinh da mới. Do đó, cung cấp đủ dưỡng chất vào lúc này là phương pháp tối ưu để nuôi dưỡng làn da trắng mịn, căng mướt nhanh chóng.

Buổi tối, bạn nên dùng kem dưỡng ẩm, kem có khả năng trẻ hóa và dưỡng trắng.

Chăm sóc đúng cách trước khi đi ngủ sẽ giúp làn da duy trì độ căng mịn, săn chắc và tươi trẻ - Ảnh: Internet

Tuân thủ thực hiện 4 điều trên đây mỗi ngày, làn da sẽ luôn khỏe đẹp, sáng mịn và tươi tắn dù vui chơi thả ga ngày Tết.