Trộn đều 1 muỗng bột rau câu với thứ này làm mặt nạ, lột đến đâu mụn đầu đen sạch đến đó, da trắng mịn sau 1 tuần

Chăm sóc da 16/07/2018 16:25

Kết hợp bột rau câu (gelatin) với những nguyên liệu tự nhiên như trứng, mật ong, sữa tươi, chanh... bạn sẽ có được các loại mặt nạ trị mụn đầu đen, dưỡng trắng da hữu hiệu.

Không chỉ là nguyên liệu chế biến món ăn quen thuộc trong căn bếp nhỏ, bột rau câu (gelatin) còn mang đến rất nhiều tác dụng làm đẹp cho làn da. 

Theo thông tin trên Boldsky, gelatin là loại bột giàu collagen, dưỡng chất giúp ngăn ngừa, điều trị các dấu hiệu của lão hóa da cực kỳ hữu hiệu.

Để tận dụng hết tác dụng của loại bột này, bạn nên tham khảo ngay 4 công thức mặt nạ sau đây.

1. Mặt nạ bơ và gelatin

Thành phần:

- ½ quả bơ 

- 1 chén nước lọc

- 2 muỗng canh bột gelatin

Cách thực hiện:

Đầu tiên, dùng muỗng nghiền nhuyễn lượng bơ chín đã chuẩn bị. Đun sôi nước, sau đó thêm gelatin và khuấy đều. Tiếp đó, cho bơ vào nồi, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Đợi đến khi nguội thì thoa đều hỗn hợp lên da mặt, giữ đến khi chúng khô hẳn thì dùng tay lột ra, rửa sạch bằng nước lạnh. 

Trộn đều 1 muỗng bột rau câu với thứ này làm mặt nạ, lột đến đâu mụn đầu đen sạch đến đó, da trắng mịn sau 1 tuần - Ảnh 1
Gelanin giúp lấy đi nhân mụn đầu đen, dưỡng chất trong bơ hỗ trợ nuôi dưỡng da trắng mịn, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

2. Mặt nạ gelatin và mật ong

Thành phần:

- 1 chén nước lọc

- 2 muỗng canh bột gelatin 

- Vài giọt nước cốt chanh 

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

Giống như phương pháp trước, bạn cần đun nóng nước trong nồi, thêm bột gelatin rồi khuấy đều. Thêm nước cốt chanh và mật ong vào rồ trộn đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa hỗn hợp gelatin chanh lên da, đợi đến khi khô hẳn thì lột ra và rửa sạch.

Trộn đều 1 muỗng bột rau câu với thứ này làm mặt nạ, lột đến đâu mụn đầu đen sạch đến đó, da trắng mịn sau 1 tuần - Ảnh 2
Mặt nạ từ bột gelatin, mật ong và nước cốt chanh vừa điều trị mụn vừa dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Bạn cũng có thể áp dụng điều này trước khi đi ngủ, giữ qua đêm rồi rửa sạch vào buổi sáng hôm sau bằng nước ấm.

3. Mặt nạ gelatin và sữa tươi

Thành phần:

- 2 muỗng canh bột gelatin 

- ½ chén sữa tươi

Cách thực hiện:

Trước tiên, làm ấm sữa trong nồi. Đổ từ từ sữa ấm vào gelatin, trộn đều sao cho hỗn hợp tạo ra sánh mịn, không bị vón cục. Thoa hỗn hợp đều lên mặt, giữ khoảng 30 phút đến khi khô hẳn thì lột ra và rửa sạch. 

Trộn đều 1 muỗng bột rau câu với thứ này làm mặt nạ, lột đến đâu mụn đầu đen sạch đến đó, da trắng mịn sau 1 tuần - Ảnh 3
Mặt nạ từ bột gelatin và sữa tươi giúp điều trị sạch mụn đầu đen, đồng thời dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

4. Mặt nạ lòng trắng trứng và gelatin

Thành phần:

- 1 muỗng canh gelatin 

- 1 lòng trắng trứng

- ½ chén sữa tươi

Cách thực hiện:

Đun nóng sữa trong nồi rồi thêm gelatin vào, khuấy thật đều tay. Tiếp đó, vừa khuấy đều hỗn hợp vừa cho lòng trắng trứng vào. Thoa hỗn hợp lên mặt đã rửa sạch, để yên trong 30 phút thì rửa sạch bằng nước mát. 

Bạn có thể sử dụng phương pháp này 1 - 2 lần/tuần để có làn da mịn màng và trẻ trung.

Trộn đều 1 muỗng bột rau câu với thứ này làm mặt nạ, lột đến đâu mụn đầu đen sạch đến đó, da trắng mịn sau 1 tuần - Ảnh 4
Hỗn hợp mặt nạ trị mụn đầu đen, dưỡng trắng da vượt trội từ lòng trắng trứng và bột gelatin - Ảnh: Internet

Chỉ cần áp dụng công thức mặt nạ từ bột gelatin này 2 - 3 lần mỗi tuần, đám mụn đầu đen cũng sẽ được điều trị tận gốc, làn da sẽ trở nên trắng mịn sau thời gian ngắn.

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