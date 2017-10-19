Tìm hiểu “tất tần tật” về mụn sưng đỏ để có cách chữa trị hiệu quả

Chăm sóc da 19/10/2017 08:47

Những nốt mụn sưng đỏ xuất hiện khiến cho làn da bị thiếu thẩm mỹ trầm trọng. Không dừng lại ở đó, những nốt mụn này còn khiến cho bạn đau nhức, mất ăn, khó ngủ. Do đó, bạn cần phải hiểu rõ nguyên nhân hình thành thì mới có thể điều trị triệt để và có biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Nếu mụn sưng đỏ không được điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ để lại sẹo lõm, sẹo thâm trên da. Phái đẹp sẽ trở nên mặc cảm, rụt rè và thiếu tự tin khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Chính vì vậy, bạn cần phải điều trị tận gốc từ các nguyên nhân gây ra mụn sưng đỏ. Như vậy, chúng sẽ không có cơ hội hình thành và tái phát, xâm hại da.

Nguyên nhân gây mụn sưng đỏ là gì?

Có nhiều nguyên nhân gây ra mụn sưng đỏ như:

Yếu tố môi trường

Khói bụi, khí hậu thay đổi… cộng với tình trạng da không được chăm sóc đúng cách sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mụn sưng đỏ hình thành. Ban đầu chúng chỉ là những nốt mụn li ti, không đáng lo ngại, nhưng lâu dần chúng bị viêm, nhiễm trùng, sưng đỏ và phát triển lan rộng. 

Rối loạn nội tiết tố

 

Rối loạn nội tiết tố cũng là nguyên nhân hình thành mụn sưng đỏ.
Rối loạn nội tiết tố cũng là nguyên nhân hình thành mụn sưng đỏ. Ảnh internet

Trong độ tuổi dậy thì hay tiền mãn kinh, cơ thể của phái đẹp luôn có sự thay đổi nội tiết tố thất thường, gây rối loạn chuyển hóa, khiến cho tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Da sẽ không kịp đào thải hết chất cặn bã, gây viêm chân lông và hình thành mụn sưng đỏ.

Chế độ ăn uống sinh hoạt chưa hợp lý

Ăn nhiều đồ cay nóng, giàu chất béo sẽ làm nóng cơ thể. Cùng với đó nếu bạn thức khuya nhiều gây rối loạn chuyển hóa nội tiết. Đến một mức nào đó cơ thể không thể cân bằng, mụn sẽ hình thành và phát triển gây đau nhức, sưng đỏ.

Chăm sóc da sai cách

Đối với từng loại da cần có cách chăm sóc riêng. Luôn đảm bảo da sạch sẽ để vi khuẩn không có nguy cơ gây hại. Tuy nhiên, nếu bạn chăm sóc da sai cách như: sử dụng kem dưỡng da không đúng, không tẩy tế bào chết cho da… cũng là những nguyên nhân hình thành nên mụn sưng đỏ.

Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác hình thành mụn sưng đỏ như: không tẩy trang kĩ, bị dị ứng mỹ phẩm…

Các lưu ý để trị mụn sưng đỏ hiệu quả?

 

Nên chọn sản phẩm có thành phần giúp tiêu diệt vi khuẩn P.acnes ở nang lông để điều <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tri-mun.topic'>trị mụn</a> sưng đỏ tốt nhất.
Nên chọn sản phẩm có thành phần giúp tiêu diệt vi khuẩn P.acnes ở nang lông để điều trị mụn sưng đỏ tốt nhất. Ảnh internet

Mụn sưng đỏ là một trong những loại mụn viêm khó điều trị. Để đối phó với tình trạng này, bạn cần phải có phương pháp chăm sóc da và cách điều trị an toàn. Do đó, để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất bạn nên lưu ý các vấn đề sau:

  • Muốn làm mụn bớt sưng đỏ, bạn cần phải rửa mặt nhẹ nhàng, vệ sinh sạch sẽ, sử dụng các sản phẩn chứa thành phần diệt khuẩn 2-3 lần/ngày. Tuyệt đối không nên sử dụng những sản phẩn sữa rửa mặt có hạt to, dễ làm xước đầu mụn.
  • Nếu bạn sử dụng kem trị mụn thì nên chọn sản phẩm có thành phần giúp tiêu diệt vi khuẩn P.acnes ở nang lông – Đây là vi khuẩn gây mụn khiến cho làn da trở nên sần sùi và xấu xí. Theo các chuyên gia, những loại kem nào có thành phần là Benzoyl Peroxide thì bạn nên ưu tiên lựa chọn vì chúng có thể làm chậm sự tiến triển của mụn. Đồng thời phóng thả oxy, chặn “con đường sống” của vi khuẩn (P.acnes không thể sống trong môi trường có oxy).

Không nên nặn mụn khiến cho mụn có nguy cơ lây lan.
Không nên nặn mụn khiến cho mụn có nguy cơ lây lan. Ảnh internet

  • Tuyệt đối không được sờ và nặn mụn vì vi khuẩn sẽ theo da tay bám dính vào da mặt. Hơn nữa, khi nặn mụn khó tránh khỏi việc chảy máu, sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn P.acnes tấn công vào lỗ chân lông, gây viêm nhiễm, mụn sưng đỏ mọc lên nhiều hơn.
  • Hạn chế tối đa việc trang điểm để cho lỗ chân lông thông thoáng. Đồng thời, tránh được nguy cơ làn da bị dị ứng với mỹ phẩm, gây viêm da, xuất hiện thêm nhân mụn mới.

Hy vọng với những thông tin ở trên đã giúp ích được cho bạn, để có thể ngăn chặn và điều trị hiệu quả, mụn sưng đỏ sẽ không có cơ hội “làm phiền” làn da bạn nữa. 

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