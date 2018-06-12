Thực hiện theo 5 cách chăm sóc tại nhà đơn giản này, da trắng sứ, căng mịn mà chẳng cần đến spa

Muốn sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng ngay tại nhà, bạn nên áp dụng theo 5 phương pháp làm đẹp từ nguyên liệu tự nhiên sau đây.

Việc kiên trì chăm sóc da theo các công thức nhất định sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả cao hơn. Dưới đây là một số lời khuyên giúp công cuộc làm đẹp tại nhà dễ dàng hơn đối với mọi phụ nữ. Dưỡng ẩm Làn da lúc nào cũng cần độ ẩm, do đó, bạn phải luôn dùng kem dưỡng ẩm để giúp làn da giữ nước, trông mềm mại suốt cả ngày. Tuy nhiên, hãy chọn loại kem phù hợp với tính chất da của bản thân. Ví dụ như không sử dụng kem chứa dầu đối với da nhờn.

Độ ẩm là yếu tố quyết định sự mềm mại, độ đàn hồi của làn da. Do đó, bạn phải sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc dung dịch cấp ẩm hàng ngày - Ảnh: Internet Xông hơi Phương pháp này tạo điều kiện để làn da của bạn được làm sạch triệt để. Vì hơi nước sẽ làm lỗ chân lông giãn nở và đẩy toàn bộ cặn bã, bụi bẩn, dầu nhờn phía ra ngoài. Đun sôi 6 - 8 bát nước lọc trong chiếc nồi lớn. Sau đó, dùng chiếc khăn đủ lớn để phủ kín đầu và xông hơi khoảng 10 phút thì rửa lại da mặt bằng nước lạnh.

Xông hơi mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da, đầu tiên phải kể đến là làm sạch, thanh lọc, thải độc hữu hiệu - Ảnh: Internet Sử dụng toner Toner là dung dịch nước cân bằng da, đồng thời còn có khả năng ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu. Nên thoa toner sau khi rửa sạch da mặt để đạt được hiệu quả tối ưu. Ngoài ra, nếu không ưa chuộng các sản phẩm toner trên thị trường, bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện bằng các nguyên liệu như cánh hoa hồng tươi, gel nha đam, nước cốt chanh... Thoa toner giúp các chỉ số như độ pH, độ ẩm trên da cân bằng. Tốt nhất, bạn nên thoa dung dịch này vào buổi tối trước khi đi ngủ - Ảnh: Internet Tẩy tế bào chết Loại bỏ tế bào chết định kì tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sản sinh tế bào mới giúp da trắng mịn, hồng hào và tràn đầy sức sống. Để đạt được hiệu quả cao, đồng thời tiết kiệm chi phí, bạn có thể dùng các hỗn hợp như vỏ cam và bột yến mạch, đường cát và nước cốt chanh, muối biển và dầu ô liu... để tẩy da chết ngay tại nhà. Tẩy tế bào chết giúp tăng cường tái tạo tế bào mới, thúc đẩy ngăn ngừa lão hóa giúp da luôn trắng hồng rạng rỡ - Ảnh: Internet Mặt nạ dưỡng da Để làn da khỏe đẹp và duy trì sự tươi trẻ, mềm mịn, mỗi tuần bạn ít nhất phải đắp mặt nạ để cung cấp dưỡng chất 1 lần. Một số công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên phù hợp như sữa tươi, sữa chua, dầu ô liu, Vitamin E, nha đam, mật ong... Đắp mặt nạ định kỳ mỗi tuần là điều không thể thiếu nếu muốn sở hữu làn da căng mịn - Ảnh: Internet Không nhất thiết phải chọn dòng sản phẩm mặt nạ đắt tiền hay hàng hiệu nổi tiếng, bạn chỉ cần chọn đúng loại phù hợp với làn da là được, thậm chí là hỗn hợp từ nguyên liệu từ nhiên vẫn mang đến hiệu quả nuôi dưỡng làn da vượt trội. Với 5 gợi ý hữu ích về việc làm đẹp tại nhà trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng mà chẳng cần tốn tiền đến spa.

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