Nha đam ngâm giấm - lọ ‘thần dược’ quý như vàng mà phụ nữ nhất định phải có

Sở hữu 1 lọ nha đam ngâm giấm tại nhà, bạn không cần phải tốn tiền mua mỹ phẩm mà da vẫn trắng mịn màng không tì vết. Hãy tham khảo công thức thực hiện hỗn hợp nha đam ngâm giấm dưới đây ngay.

- 1000ml giấm gạo

- 1 muỗng canh muối mịn

- 1 quả canh

Cách sơ chế nguyên liệu:

Nha đam rửa sạch rồi ngâm nguyên nhánh vào nước muối pha loãng khoảng 30 phút, tiếp theo vớt ra và rửa lại với nước sạch một lần nữa. Sau đó, mang nha đam đi phơi khô qua 1 đêm.

Cách thực hiện:

Bước 1: Nha đam sau khi phơi, thái thành từng miếng nhỏ dài khoảng 2 – 3cm rồi cho vào bình thủy tinh.

Bước 2: Chanh rửa sạch, thái thành từng lát mỏng rồi cho vào lọ thủy tinh chung với nha đam.

Bước 3: Cho lượng đường và muối biển đã chuẩn bị vào lọ thủy tinh.

Bước 4: Đậy kín nắp lọ và tiến hành lắc đều. Cuối cùng, cho lượng giấm gạo đã chuẩn bị vào lọ thủy tinh.

Ngâm lọ nha đam này sau khoảng 3 – 4 tuần thì đưa vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách sử dụng:

Trước khi ngủ, vệ sinh da mặt thật sạch rồi lấy một ít hỗn hợp nha đam ngâm giấm này thoa đều lên da mặt, đồng thời dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng khoảng 3 – 4 phút, giữ hỗn hợp trên da khoảng 20 phút thì rửa lại với nước sạch.

Bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp nha đam ngâm giấm này để tắm trắng toàn thân. Cách sử dụng rất đơn giản, hãy trộn hỗn hợp này với nước theo tỉ lệ 1:10 và tiến hành tắm như bình thường.

Nên áp dụng 2 cách này đều đặn 3 lần mỗi tuần để sở hữu làn da toàn thân trắng sáng, mịn màng không tì vết.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng giấm táo để thay thế giấm gạo, điều này cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Chúc bạn thành công!