Ngày nào cũng tập 6 động tác cho khuôn mặt này, làn da lúc nào cũng tươi trẻ, mịn màng, không khuyết điểm

Ngăn ngừa ánh nắng mặt trời là thói quen tốt giúp bảo vệ và duy trì sức khỏe của làn da. Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ chế độ chăm sóc khoa học, uống nhiều nước, ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên cũng là những phương pháp giúp làn da khỏe đẹp.

Đặc biệt, người Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đều áp dụng các bài tập cho khuôn mặt để kéo căng làn da, xóa mờ dấu hiệu lão hóa.