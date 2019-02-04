Ngày nào cũng tập 6 động tác cho khuôn mặt này, làn da lúc nào cũng tươi trẻ, mịn màng, không khuyết điểm

Chăm sóc da 04/02/2019 08:39

Theo Theklog, nhờ thực hiện các bài tập cho khuôn mặt dưới đây mỗi ngày mà phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da trẻ trung, săn chắc hơn độ tuổi thật của mình rất nhiều.

Ngăn ngừa ánh nắng mặt trời là thói quen tốt giúp bảo vệ và duy trì sức khỏe của làn da. Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ chế độ chăm sóc khoa học, uống nhiều nước, ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên cũng là những phương pháp giúp làn da khỏe đẹp. 

Đặc biệt, người Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đều áp dụng các bài tập cho khuôn mặt để kéo căng làn da, xóa mờ dấu hiệu lão hóa. 

Trong những năm gần đây, các phương pháp tập luyện cho khuôn mặt cũng trở nên thịnh hành hơn trong giới làm đẹp. Trên thực tế, đây là cách để ngăn ngừa lão hóa, kéo căng làn da vượt trội.

Bài tập ngăn ngừa lão hóa da mặt

Bài tập 1

Ngày nào cũng tập 6 động tác cho khuôn mặt này, làn da lúc nào cũng tươi trẻ, mịn màng, không khuyết điểm - Ảnh 1

Đối với bài tập này, chu môi lại, sau đó di chuyển miệng sang trái và giữ trong 5 giây. Tiếp đó, đưa đôi môi sang hướng ngược lại, giữ trong 5 giây. Lặp lại 5 lần. Bài tập này thắt chặt đường quai hàm, kéo căng các cơ trên má - Ảnh: Theklog

Bài tập 2

Ngày nào cũng tập 6 động tác cho khuôn mặt này, làn da lúc nào cũng tươi trẻ, mịn màng, không khuyết điểm - Ảnh 2

Bài tập này làm củng cố cơ hàm và giúp vùng da cổ săn chắc hơn. Đầu tiên, ngẩng đầu lên, mỉm cười thật tươi mà không mở răng ra. Sau đó nuốt xuống, lặp lại 5 lần. Động tác này khá khó thực hiện nhưng sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời - Ảnh: Theklog

Bài tập 3 

Ngày nào cũng tập 6 động tác cho khuôn mặt này, làn da lúc nào cũng tươi trẻ, mịn màng, không khuyết điểm - Ảnh 3

Động tác này đánh thức cơ mặt giúp bạn có biểu cảm rõ ràng hơn. Bắt đầu bằng cách làm cho khuôn mặt tương tự với cảm giác ngạc nhiên tột độ. Khi mở rộng miệng ra, mở tròn và liếc mắt sang một bên. Sau đó, thư giãn cơ mặt ra như bình thường. Lặp lại bài tập này khoảng 5 - 7 lần - Ảnh: Theklog

Bài tập 4 

Ngày nào cũng tập 6 động tác cho khuôn mặt này, làn da lúc nào cũng tươi trẻ, mịn màng, không khuyết điểm - Ảnh 4

Bài tập này rất tốt để nâng mí mắt mệt mỏi sau thời gian ngắn. Bắt đầu bằng cách đặt đầu ngón tay lên đuôi lông mày, dùng lực vừa phải nhấc lên. Từ từ chớp mắt 5 lần, sau đó thư giãn. Lặp lại 5 lần tương tự. Bạn sẽ cảm thấy cơ mí mắt hoạt động mạnh mẽ trong quá trình tập luyện - Ảnh: Theklog

Bài tập 5

Ngày nào cũng tập 6 động tác cho khuôn mặt này, làn da lúc nào cũng tươi trẻ, mịn màng, không khuyết điểm - Ảnh 5

Chỉ cần xoa bóp khuôn mặt nhẹ nhàng cũng có thể giúp kích thích, kéo căng chúng. Bạn nhất định phải thực hiện mát xa theo hướng kéo lên trên để nâng cơ mặt hiệu quả hơn. Tại vùng giữa trán, hãy mát xa bằng cách đặt các đầu ngón tay song song như hình minh họa - Theklog

Bài tập 6 

Ngày nào cũng tập 6 động tác cho khuôn mặt này, làn da lúc nào cũng tươi trẻ, mịn màng, không khuyết điểm - Ảnh 6

Bài tập này rất tốt cho đôi mắt. Đặt 2 ngón tay trỏ và giữa lên mắt tương tự hình minh họa trên. Nhẹ nhàng đẩy đầu ngón tay lên trên, sau đó nhìn xuống dưới. Giữ trong 10 giây thì thư giãn. Lặp lại bài tập này 5 lần - Ảnh: Theklog

Thực hiện các bài tập trên mỗi ngày hoặc ít nhất một vài lần mỗi tuần, đảm bảo rằng làn da của bạn sẽ tươi trẻ, mịn màng và không bao giờ xuất hiện nếp nhăn sớm.

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Chăm chỉ tập luyện theo các động tác từ Brightside, làn da sần sùi, đầy nếp nhăn sẽ bị xóa mờ, thay vào đó là khuôn mặt tươi tắn, rạng ngời và trẻ trung.

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