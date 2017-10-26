Mùa đông đến rồi, dùng ngay 3 hỗn hợp 'thần thánh' này để giúp da không bong tróc, nứt nẻ

Chăm sóc da 26/10/2017 15:07

Mùa đông, nhiệt độ hạ thấp khiến da mất độ ẩm, nứt nẻ và bong tróc. Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy tham khảo 3 công thức mặt nạ dưới đây.

Trời lạnh không chỉ khiến da khô ráp, nứt nẻ mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa, hình thành nếp nhăn ở trán, khóe miệng và mắt. Dưới đây là 3 công thức mặt nạ cấp ẩm hiệu quả bạn nên áp dụng ngay khi tiết trời hạ nhiệt.

1. Hỗn hợp vitamin E và mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 3 viên vitamin E

- 3 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trích vitamin E và mật ong đã chuẩn bị vào chiếc lọ nhỏ, dùng que trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là hoàn thành.

Mùa đông đến rồi, dùng ngay 3 hỗn hợp 'thần thánh' này để giúp da không bong tróc, nứt nẻ - Ảnh 1
Mật ong và vitamin E đều là các nguyên liệu chứa lượng ẩm dồi dào giúp da không khô, nứt nẻ vào mùa đông - Ảnh: Internet

Lượng độ ẩm dồi dào trong vitamin E và mật ong giúp da duy trì độ ẩm, độ pH suốt cả ngày. Nhờ đó, da sẽ mịn màng, trắng mịn dù nhiệt độ hạ thấp. 

2. Hỗn hợp nha đam và dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh gel nha đam

- 2 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Trộn đều 2 nguyên liệu đã chuẩn bị cho vào chiếc lọ nhỏ, đậy kín nắp và bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Mùa đông đến rồi, dùng ngay 3 hỗn hợp 'thần thánh' này để giúp da không bong tróc, nứt nẻ - Ảnh 2
Nha đam vừa dưỡng ẩm vừa giúp da trắng mịn - Ảnh: Internet

Lượng dưỡng chất dồi dào trong nha đam sẽ chữa lành các vết nứt, bong tróc trên da. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa trong dầu dừa giúp xóa mờ các nếp nhăn khi da tiếp xúc với nhiệt lạnh.

3. Hỗn hợp lòng trắng trứng và sáp ong

Nguyên liệu: 

- 1 lòng trắng trứng

- 1 muỗng canh sáp ong

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn đun chảy sáp ong, sau đó đợi nguội thì cho ra chiếc bát nhỏ. Cho lòng trắng trứng vào, khuấy đều rồi cho vào lọ đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. 

Mùa đông đến rồi, dùng ngay 3 hỗn hợp 'thần thánh' này để giúp da không bong tróc, nứt nẻ - Ảnh 3
Sáp ong là nguyên liệu có khả năng duy trì độ ẩm tự nhiên trên da vượt trội - Ảnh: Internet

Bạn có thể dùng hỗn hợp sáp ong và lòng trắng trứng để dưỡng môi tránh tình trạng khô và nứt nẻ. 

Với 3 hỗn hợp kể trên, bạn nên sử dụng vào buổi tối. Cụ thể, trước khi đi ngủ, bạn vệ sinh da thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng 2 - 3 phút. Giữ mặt nạ này qua đêm và rửa lại với nước lạnh vào sáng hôm sau.

Chúc bạn thành công!

Khám phá công thức dưỡng da bí truyền giúp làn da phụ nữ Nhật trắng mịn, trẻ mãi không già

Khám phá công thức dưỡng da bí truyền giúp làn da phụ nữ Nhật trắng mịn, trẻ mãi không già

Phụ nữ Nhật luôn nổi tiếng với làn da trắng hồng, tươi trẻ. Bạn hãy đọc bài viết bên dưới để khám phá công thức dưỡng da bí truyền của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng da khô dưỡng da mùa đông dưỡng da nứt nẻ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ