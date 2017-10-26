Mùa đông đến rồi, dùng ngay 3 hỗn hợp 'thần thánh' này để giúp da không bong tróc, nứt nẻ

Trời lạnh không chỉ khiến da khô ráp, nứt nẻ mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa, hình thành nếp nhăn ở trán, khóe miệng và mắt. Dưới đây là 3 công thức mặt nạ cấp ẩm hiệu quả bạn nên áp dụng ngay khi tiết trời hạ nhiệt.

- 3 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trích vitamin E và mật ong đã chuẩn bị vào chiếc lọ nhỏ, dùng que trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là hoàn thành.

Lượng độ ẩm dồi dào trong vitamin E và mật ong giúp da duy trì độ ẩm, độ pH suốt cả ngày. Nhờ đó, da sẽ mịn màng, trắng mịn dù nhiệt độ hạ thấp.

2. Hỗn hợp nha đam và dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh gel nha đam

- 2 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Trộn đều 2 nguyên liệu đã chuẩn bị cho vào chiếc lọ nhỏ, đậy kín nắp và bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Lượng dưỡng chất dồi dào trong nha đam sẽ chữa lành các vết nứt, bong tróc trên da. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa trong dầu dừa giúp xóa mờ các nếp nhăn khi da tiếp xúc với nhiệt lạnh.

3. Hỗn hợp lòng trắng trứng và sáp ong

Nguyên liệu:

- 1 lòng trắng trứng

- 1 muỗng canh sáp ong

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn đun chảy sáp ong, sau đó đợi nguội thì cho ra chiếc bát nhỏ. Cho lòng trắng trứng vào, khuấy đều rồi cho vào lọ đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Bạn có thể dùng hỗn hợp sáp ong và lòng trắng trứng để dưỡng môi tránh tình trạng khô và nứt nẻ.

Với 3 hỗn hợp kể trên, bạn nên sử dụng vào buổi tối. Cụ thể, trước khi đi ngủ, bạn vệ sinh da thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng 2 - 3 phút. Giữ mặt nạ này qua đêm và rửa lại với nước lạnh vào sáng hôm sau.

Chúc bạn thành công!