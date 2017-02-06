Luộc một quả cà chua, nghiền nhuyễn theo cách này đắp mặt, da trắng bóc và căng mịn khỏi cần bôi kem

Chăm sóc da 06/02/2017 16:51

Cà chua là một loại quả rất giàu dinh dưỡng và vitamin có lợi cho da. Nếu bạn chăm chỉ đắp mặt nạ với cà chua, da sẽ trở nên khỏe đẹp chỉ sau một thời gian ngắn.

Trong tất cả các loại trái cây, cà chua nổi bật với lượng Vitamin A, C, B6 dồi dào cùng lycopen có lợi cho da. Do đó, các chuyên gia về dinh dưỡng và da liễu đều khuyên bạn bổ sung cà chua vào bữa ăn để có làn da tươi trẻ, căng mịn đồng thời chống lại các dấu hiệu lão hóa da. Ngoài đường ăn uống, bạn có thể sử dụng cà chua để đắp mặt nạ cũng rất tốt. 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, cà chua sau khi luộc sẽ có tác dụng tốt hơn cà chua còn sống. Do đó chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu chính trong công thức này là cà chua luộc.

Luộc một quả cà chua, nghiền nhuyễn theo cách này đắp mặt, da trắng bóc và căng mịn khỏi cần bôi kem - Ảnh 1

Công thức 1:

Nguyên liệu:

- Cà chua chín 1 quả

- Sữa chua không đường 1 hũ

- Mật ong 2 thìa cafe

Cách làm:

Bước 1: Cà chua bạn nên chọn loại hữu cơ, không phân thuốc, chín đỏ để sử dụng. Đầu tiên, bạn rửa sạch cà chua, khía vào đường dọc quả rồi cho vào nồi luộc 5 phút.

Sau khi luộc, bạn sẽ thấy vỏ cà chua bung ra dễ dàng. Vớt cà chua ra, cắt đôi để bỏ hết hạt cà chua.

Bước 2: Sau khi lấy hết hạt, cho phần thịt cà chua vào máy xay, cùng với sữa chua và mật ong, xay thật nhuyễn để thu được hỗn hợp sền sệt.  

Bước 3: Làm sạch da mặt bằng sản phẩm tẩy trang (nếu bạn có trang điểm). Sau đó, rửa mặt lần nữa với sữa rửa mặt cho thật sạch. Thấm khô da bằng khăn mềm.

Bước 4: Đắp hỗn hợp cà chua lên mặt, để yên và thư giãn trong 15 phút sau đó rửa lại với nước sạch. hư

Bước 5: Cuối cùng, lấy đá viên, chườm nhẹ lên da để se lỗ chân lông.

Luộc một quả cà chua, nghiền nhuyễn theo cách này đắp mặt, da trắng bóc và căng mịn khỏi cần bôi kem - Ảnh 2

Công thức 2:

Công thức này đặc biệt dành cho da lão hóa vì nó kết hợp 2 nguyên liệu cà chua và trứng gà. Ngoài những công dụng của cà chua như đã đề cập ở trên, lòng trắng trứng trong công thức chứa lượng protein dồi dào sẽ giúp da săn chắc, tái tạo protein đồng thời loại bỏ những khuyết điểm trên da do lão hóa, tuổi tác như đốm nâu, đồi mồi, nếp nhăn nhỏ.

Nguyên liệu:

- 1 quả cà chua

- 1 lòng trắng trứng

- 1 thìa dầu olive (hoặc dầu dừa)

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách làm:

Cà chua rửa sạch, khía vài đường và luộc 3 phút. Sau đó, bỏ hạt cà chua, xay nhuyễn cà chua thật mịn.

Trộn cà chua xay với lòng trắng đã đánh tan, dầu olive và nước cốt chanh. Đắp hỗn hợp lên da mặt sạch 15 phút sau đó rửa lại với nước.\

Đắp 2 công thức mặt nạ trên 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy sự thay đổi của làn da chỉ sau 2 tuần thực hiện. Chúc bạn thành công!

(Nguồn: Beauty Department)

 

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