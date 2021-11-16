Kinh hãi trước màn làm đẹp 'thay da, đổi thịt' mang tên gọi 'lột da sinh học', chuyên gì nói gì về phương pháp này?

Với những lời quảng cáo như “thay da collagen” hay “lột da sinh học”, các tài khoản quay các đoạn clip bôi một thứ dung dịch không rõ thành phần, xuất xứ rồi lột từng mảng và khẳng định việc “lột da nano” này rất an toàn, tiện lợi.

Ngày nay, trước nhu cầu làm đẹp của phái nữ ngày một gia tăng, nhiều phương pháp được quảng cáo "độc lạ, hiệu quả nhanh tức thì" khiến hội chị em mê đắm. Mới đây, trên mạng xã hội liên tục quảng cáo nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh “thay da collagen” hay “lột da sinh học” để giới thiệu về một loại mỹ phẩm làm trắng sáng da hơn. Trong các đoạn clip, không rõ người bán sử dụng loại kem gì, gồm thành phần nào nhưng ngay lập tức, các mảng da xạm được lột ra là thay vào đó màu da trắng hồng mịn màng lộ rõ. Ngay sau khi các đoạn clip được chia sẻ, nhiều người xem tỏ ra vô cùng kinh sợ trước những cảnh tượng này. Nhiều người cảm thấy đau xót thay cho người bị lột da nếu đó là lớp da thật. Tuy nhiên, bên cạnh, trước nhiều lời "quảng cáo có cánh", không ít người cũng khá quan tâm đến sản phẩm và muốn sử dụng thử để “thay da, đổi thịt” trong chốc lát.

Các lớp da sạm được lột thành từng mảng lớn - Ảnh: Cắt từ clip Trước các hình thức làm đẹp lột da tay, da chân như trên, BS Hà Sỹ Hoàng Tùng (chuyên thẩm mỹ nội khoa tại Hà Nội) đã có chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc. Cụ thể, BS Tùng cho biết, nhiều người chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không lường trước việc sản phẩm lột da có thành phần gì nguy hiểm không, lột da như thế xong rồi sức khỏe của da sẽ thế nào... "Peel da có nghĩa là lột tẩy và bong tróc da với mục đích giúp da thay cũ đổi mới, tái tạo da. Hiện nay có rất nhiều phương pháp peel da như dùng hoá chất, ánh sáng laser, hay thậm chí rượu thuốc đông y. Nhưng không phải loại da nào cũng phù hợp để peel da và cũng không phải cách nào cũng an toàn với bạn" - BS Hoàng Tùng nói.

Vừa lột da từng mảng, chủ nhân các đoạn clip vừa dùng lời 'có cánh' cho sản phẩm lột da 'thần thánh' này - Ảnh: Cắt từ clip Tuy nhiên, các phương pháp peel da đều có những tác dụng phụ, trong đó lột da để sở hữu làn da trắng mịn toàn thân sẽ khiến da bị bào mỏng, da yếu đi và làm mất lớp bảo vệ tự nhiên trên da. Bên cạnh đó, sản phẩm lột da với hóa chất không rõ nguồn gốc có thể dễ khiến da tổn thương. Ngay cả khi thực hiện tại những cơ sở làm đẹp thiếu uy tín, lột da kiểu này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như viêm da, ung thư da. Việc nhiều chị em vì làm đẹp mà bất chấp peel da ngay tại nhà là vô cùng nguy hiểm. Theo chuyên gia khuyến cáo, dù là lột da với mục đích gì đi chăng nữa, chị em cũng tuyệt đối không được tùy tiện tự mua trên mạng về dùng. Tuyệt đối không được dùng các sản phẩm quảng cáo trên mạng cũng như học làm theo những video trên mạng vì chưa được kiểm chứng an toàn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hai-truoc-man-lam-dep-thay-da-doi-thit-mang-ten-goi-lot-da-sinh-hoc-chuyen-gi-noi-gi-ve-phuong-phap-nay-436688.html