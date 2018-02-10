Không ngờ thứ bỏ đi này lại là mặt nạ dưỡng trắng và trị mụn cấp tốc cho da

Chăm sóc da 10/02/2018 08:38

Bạn đang tìm kiếm phương pháp trị mụn, dưỡng trắng da cấp tốc để đón Tết với nhan sắc xinh đẹp nhất, hãy áp dụng các công thức mặt nạ từ vỏ chuối dưới đây.

Nhiều người không biết đến công dụng dưỡng da tuyệt vời của vỏ chuối và vứt đi thứ "thần dược" này mỗi ngày.

Theo nghiên cứu, thành phần dưỡng chất trong vỏ chuối có tác dụng trị mụn, dưỡng trắng da cấp tốc. Chính vì vậy, bạn nên đắp mặt nạ từ loại vỏ này thường xuyên để sở hữu làn da đáng mơ ước.

Không ngờ thứ bỏ đi này lại là mặt nạ dưỡng trắng và trị mụn cấp tốc cho da - Ảnh 1
Mặt nạ vỏ chuối có khả năng trị mụn, dưỡng trắng da vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ trị mụn, dưỡng trắng da cấp tốc từ vỏ chuối

Công thức 1: Vỏ chuối, mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 chiếc vỏ chuối

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện: 

Dùng muỗng cạo lấy phần phía trong của vỏ chuối cho ra chiếc bát nhỏ. Thêm mật ong vào rồi trộn đều là có thể sử dụng. 

Không ngờ thứ bỏ đi này lại là mặt nạ dưỡng trắng và trị mụn cấp tốc cho da - Ảnh 2
Mặt nạ vỏ chuối và mật ong trị mụn, dưỡng trắng da cấp tốc - Ảnh: Internet

Tiếp đó, bạn rửa sạch da mặt với nước muối sinh lý rồi dùng bông lau khô. Thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 phút, thư giãn thêm 15 - 20 phút nữa thì vệ sinh lại với nước mát.

Công thức 2: Vỏ chuối, dầu ô liu, chanh

Nguyên liệu cần có: 

- 1 chiếc vỏ chuối

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện: Dùng muỗng cạo lấy phần phía trong của vỏ chuối cho ra chiếc bát nhỏ. Thêm những nguyên liệu còn lại vào, trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch da mặt với nước ấm, thoa đều hỗn lên da mặt, giữ yên khoảng 20 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành. 

Không ngờ thứ bỏ đi này lại là mặt nạ dưỡng trắng và trị mụn cấp tốc cho da - Ảnh 3
Ngoài trị mụn, dưỡng trắng da cấp tốc, mặt nạ vỏ chuối còn giúp ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Rửa mặt với nước luộc vỏ chuối trị mụn cấp tốc

Nguyên liệu cần có:

- Vài chiếc vỏ chuối

- Vài giọt tinh dầu (tùy thích)

Cách thực hiện:

Đun sôi 2 - 3 lít nước trong chiếc nồi lớn. Khi nước bắt đầu sôi thì thêm vỏ chuối và vài giọt tinh dầu vào, đun khoảng 2 phút nữa thì tắt bếp, đợi nguội và đổ vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.

Không ngờ thứ bỏ đi này lại là mặt nạ dưỡng trắng và trị mụn cấp tốc cho da - Ảnh 4
Rửa mặt bằng nước luộc vỏ chuối giúp dưỡng trắng da cấp tốc - Ảnh: Internet

Mỗi ngày, bạn lấy nước vỏ chuối này rửa mặt 3 lần vào các buổi sáng, trưa và tối. Kiên trì áp dụng phương pháp này, không cần sử dụng kem, thuốc hay mặt nạ, các nốt mụn vẫn sẽ được điều trị tận gốc, làn da sẽ trắng mịn trông thấy sau thời gian ngắn. 

Ngoài hai cách trên, nếu không có thời gian, bạn có thể dùng vỏ chuối áp vào nốt mụn, giữ yên khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước mát. Đây cũng là cách điều trị mụn cấp tốc cho da hữu hiệu.

Không ngờ thứ bỏ đi này lại là mặt nạ dưỡng trắng và trị mụn cấp tốc cho da - Ảnh 5
Vỏ chuối trị mụn cấp tốc - Ảnh: Internet

Với những công thức mặt nạ vỏ chuối giúp điều trị mụn và dưỡng trắng da cấp tốc trên, làn da cũng như nhan sắc của bạn sẽ trở nên hoàn hảo, xinh đẹp hơn trong thời gian ngắn. 

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